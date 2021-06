Hội Người mù thành phố Nam Định hỗ trợ nâng cao đời sống hội viên

Hội Người mù thành phố Nam Định có 102 cán bộ, hội viên. Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, những năm qua, Hội Người mù thành phố đã đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm, nâng cao đời sống cho hội viên.

Công tác đào tạo nghề để hòa nhập với cộng đồng, xã hội luôn được Hội Người mù thành phố quan tâm để hội viên vươn lên ổn định cuộc sống. Trong đó, Hội luôn tạo điều kiện để mọi cán bộ, hội viên được học chữ, học nghề, tiếp cận với công nghệ thông tin để soạn thảo văn bản, gửi thư điện tử, truy cập internet trên các cổng thông tin điện tử và sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng như máy in, điện thoại thông minh… Được sự quan tâm, tạo điều kiện của thành phố, Hội đã cử 2 hội viên học đại học, 1 hội viên học trung cấp và có 43 cán bộ, hội viên được đào tạo nghề xoa bóp bấm huyệt, 7 cán bộ hội viên học tin học, 45 cán bộ hội viên được học chữ nổi. Đến nay, Hội có 1 cơ sở dịch vụ xoa bóp bấm huyệt ở đường Lê Hồng Phong với 15 hội viên và 11 địa điểm xoa bóp bấm huyệt ở trên địa bàn thành phố Nam Định do các hội viên tự đảm nhận. Nghề xoa bóp bấm huyệt phù hợp với người khiếm thị; các kỹ thuật viên thường xuyên nâng cao chất lượng chuyên môn, thái độ phục vụ chân tình, chu đáo. Nhiều năm hoạt động, các cơ sở xoa bóp, bấm huyệt của Hội luôn được khách hàng đánh giá cao về chất lượng và hiệu quả phục vụ. Thu nhập của kỹ thuật viên bình quân đạt 3,1 triệu đồng/người/tháng, người có thu nhập cao đạt tới 4 triệu đồng/tháng. Anh Đoàn Văn Tuấn, hội viên cho biết: “Được Hội Người mù thành phố tạo điều kiện cho theo học lớp xoa bóp bấm huyệt tại Hà Nội, sau gần 2 năm chịu khó học hỏi, tôi được cơ sở của Thành Hội tiếp nhận vào làm việc và đào tạo thêm 3 tháng để thành thạo các kỹ năng. Đến nay, tôi làm việc ở cơ sở xoa bóp, bấm huyệt của Hội đã được 10 năm. Với khoảng thời gian đó, tôi đã tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm để truyền nghề, giúp đỡ những học viên mới nuôi sống được bản thân, trợ giúp gia đình ổn định cuộc sống. Trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thực hiện sự chỉ đạo của chính quyền địa phương, các hội viên đã nghiêm chỉnh chấp hành các quy định phòng chống dịch. Các hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các phường, xã cũng được Thành Hội quan tâm giúp đỡ. Đến nay đã có 3 cán bộ, hội viên được hưởng chế độ hưu trí, 4 hội viên được hưởng chế độ thương bệnh binh, 6 hội viên hưởng chế độ chất độc da cam, số còn lại được hưởng chế độ bảo trợ xã hội. Hàng năm vào các ngày lễ, tết lãnh đạo Hội trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các hội viên, mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng. Hội còn tham gia ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa do thành phố phát động. Đến nay Hội Người mù thành phố đã xóa được hộ đói, giảm được hộ nghèo, tỉ lệ hộ nghèo còn 8%. Đời sống vật chất và tinh thần của hội viên được cải thiện; hội viên phấn khởi, tin tưởng và thực hiện tốt các phong trào thi đua của thành phố và của Tỉnh Hội phát động.

Ngoài quan tâm chăm lo đời sống vật chất, Hội Người mù thành phố Nam Định luôn chú trọng đến đời sống tinh thần cho hội viên. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, ngay từ đầu năm BCH Hội đã phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên hưởng ứng. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Hội đã triển khai và vận động cán bộ, hội viên tham gia phong trào “Đại sứ văn hóa đọc, thắp sáng niềm tin dựng xây cuộc đời mới”. Công tác tuyên truyền văn hóa, văn nghệ được Hội coi trọng. Ngoài việc trực tiếp tuyên truyền, giáo dục, thông qua các phương tiện như: đọc tài liệu bằng chữ nổi, nghe băng đĩa CD, các phương tiện truyền thông..., BCH Hội giúp cán bộ, hội viên nâng cao nhận thức và hiểu rõ chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Hội. Đặc biệt thời gian qua, Hội có 2 cán bộ, hội viên dự thi tin học toàn quốc và đã đạt 1 giải Nhì và 1 giải Khuyến khích. Đồng chí Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội Người mù thành phố Nam Định cho biết: “Những năm qua, Hội Người mù thành phố Nam Định luôn là niềm tin, chỗ dựa tin cậy cho hội viên. Hội phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền, vận động làm cho xã hội hiểu rõ hơn về những người khiếm thị và các hoạt động của Hội. Dù gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng cán bộ, hội viên Hội Người mù thành phố Nam Định luôn nỗ lực vươn lên, ổn định cuộc sống./.

Thanh Hoa