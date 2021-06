Thực hiện đồng bộ các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông

Nhằm thực hiện thắng lợi chủ đề Năm ATGT 2021 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự ATGT”; phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương) so với năm 2020, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban ATGT quốc gia và UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 08/KH-BATGT ngày 8-2-2021 phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự ATGT năm 2021.

Công an huyện Trực Ninh tăng cường công tác tuần tra kiểm soát việc chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại thị trấn Cát Thành (Ảnh chụp trước ngày 27-4-2021).

Đồng chí Phan Phương Đông, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh cho biết: Để có được kết quả giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí, trong thời gian qua, Ban ATGT tỉnh, các sở, ngành thành viên và UBND các huyện, thành phố đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban ATGT quốc gia và UBND tỉnh; tích cực, quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT. Trong đó, Công an tỉnh đã đổi mới công tác tuần tra kiểm soát giao thông; công khai các kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự ATGT đăng tải trên website Công an tỉnh và tại trụ sở các đơn vị Cảnh sát giao thông; đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự ATGT theo các chuyên đề như: chấp hành quy định về nồng độ cồn và các chất kích thích bị cấm sử dụng khi tham gia giao thông; tải trọng xe... Đồng thời, Công an tỉnh cũng chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, sử dụng các thiết bị kỹ thuật hiện đại để giám sát, ghi hình, phát hiện và xử lý vi phạm trật tự ATGT. Cùng với đó, Công an tỉnh đã ban hành quyết định phân công, phân tuyến, địa bàn tuần tra, kiểm soát cụ thể cho lực lượng Cảnh sát giao thông theo hướng dẫn của Bộ Công an để tránh tình trạng chồng chéo. Nhờ đó, hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý các vi phạm về đảm bảo trật tự ATGT đã được nâng cao theo hướng hiệu quả, chính xác. Lực lượng Cảnh sát giao thông từ tỉnh đến cơ sở và các lực lượng Cảnh sát khác, Công an xã, phường, thị trấn tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm theo chức năng trên các tuyến, địa bàn trọng điểm theo phân công, phân cấp; triển khai thực hiện các kế hoạch chuyên đề, như: kiểm soát tải trọng xe; nồng độ cồn; xe khách, xe tải lớn, xe mô tô; vi phạm về khai thác cát, sỏi trái phép... gắn với công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm hoạt động trên tuyến, phương tiện giao thông, nhất là tội phạm về kinh tế, ma túy, vận chuyển buôn bán hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại; vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm; tàng trữ, vận chuyển pháo các loại, công tác phòng, chống dịch COVID-19... Cùng với lực lượng Công an, để thực hiện tốt các giải pháp giảm thiểu, kiềm chế tai nạn giao thông Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông đẩy mạnh các hoạt động kiểm soát tải trọng xe; kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn tại các bến khách ngang sông; quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông... theo đúng kế hoạch. Thực hiện chương trình ngăn chặn xe chở quá tải, lực lượng Thanh tra Giao thông đã bố trí cán bộ và phương tiện phối hợp với Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động duy trì kiểm soát tải trọng xe trên các tuyến đường trọng điểm; tổ chức thường xuyên ít nhất 2 tổ công tác (mỗi tổ từ 3-6 cán bộ) trực luân phiên 2-3 ca/ngày tại các Trạm Kiểm tra tải trọng trên các Quốc lộ 21, 21B; phối hợp với Cục Quản lý đường bộ I kiểm tra, xử lý vi phạm trên tuyến Quốc lộ 10 đoạn qua địa bàn tỉnh và các tuyến đường liên kết với tuyến Quốc lộ 10. 5 tháng đầu năm 2021 lực lượng chức năng Công an tỉnh và Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã phát hiện xử lý 12.649 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, phạt tiền hơn 14,505 tỷ đồng, tước 1.363 giấy phép lái xe, tạm giữ 208 ô tô; 2.269 mô tô; 251 phương tiện khác.

Phát huy những kết quả đã đạt được, những tháng cuối năm 2021 với mục tiêu giảm tai nạn giao thông so với năm 2020 từ 5-10% cả 3 tiêu chí, UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các địa phương thực hiện hiệu quả chủ đề Năm ATGT 2021 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự ATGT”. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh yêu cầu các đơn vị thành viên; Ban ATGT các huyện, thành phố tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nhóm giải pháp: tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo về công tác đảm bảo trật tự ATGT, tránh ùn tắc giao thông trong các đề án, quy hoạch của tỉnh và các địa phương, các dự án đầu tư tạo ra nhu cầu giao thông vận tải lớn trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, trật tự đô thị; kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện môi trường cho mọi tầng lớp nhân dân. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát cơ động phối hợp với lực lượng Thanh tra Giao thông và chính quyền địa phương xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự ATGT. Sở Giao thông Vận tải rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống biển báo; phát hiện những điểm, cung đường có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao để có biện pháp sớm khắc phục. Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý Nhà nước về giao thông vận tải; đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông gắn với duy tu, bảo đảm ATGT; đẩy mạnh tái cơ cấu hệ thống dịch vụ vận tải, hành khách, hàng hóa... Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, tổ chức giao thông. Quản lý chặt chẽ hoạt động xây dựng đảm bảo việc đầu tư, xây dựng mới hoặc điều chỉnh, sắp xếp các khu công nghiệp, đô thị, trung tâm thương mại, bệnh viện... phù hợp với năng lực kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải công cộng... Ban ATGT địa phương tham mưu cho UBND các huyện, thành phố Nam Định chỉ đạo công tác bảo đảm trật tự ATGT; rà soát, thống kê các điểm giao cắt tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông thuộc trách nhiệm quản lý của địa phương để làm gờ giảm tốc, biển báo… góp phần giảm tai nạn giao thông liên quan đến mô tô, xe gắn máy trên địa bàn, đặc biệt tại khu vực nông thôn; chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tăng cường tuyên truyền về trật tự ATGT trên đài truyền thanh; phát huy vai trò các tổ tự quản ATGT để tuyên truyền, nâng cao nhận thức và vận động người dân chấp hành pháp luật về trật tự ATGT. Cùng với đó, Ban ATGT tỉnh yêu cầu các cơ quan thành viên, Ban ATGT các địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ chủ động xây dựng, ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua, xác định cụ thể những nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện phù hợp với yêu cầu thực tế ở mỗi cơ quan, đơn vị./.

Bài và ảnh: Thành Trung