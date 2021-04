Tăng cường các giải pháp kiểm soát tải trọng xe

Thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25-11-2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 03/CT-BGTVT ngày 12-3-2020 của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) và UBND tỉnh, thời gian qua, các ngành, địa phương trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm soát tải trọng xe để bảo vệ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Thanh tra Giao thông (Sở GTVT) phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện kiểm soát tải trọng xe tại đường tỉnh 485 thuộc địa bàn thị trấn Lâm (Ý Yên).

Công tác tuyên truyền được Sở GTVT chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh, đa dạng hình thức: trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền lưu động bằng ô tô... các quy định của pháp luật về quản lý tải trọng xe, những tác hại do xe quá tải gây ra, các chế tài xử lý đối với người điều khiển và chủ phương tiện khi vi phạm các quy định về tải trọng. Thực hiện quyết liệt trong công tác kiểm soát tải trọng phương tiện tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động và chủ động xây dựng Kế hoạch phối hợp với lực lượng Công an các huyện, thành phố để tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện trên các tuyến đường tỉnh, đường huyện, đường giao thông nông thôn cũng như từ các cảng, bến, bãi bốc xếp hàng hóa, để xử lý ngăn chặn xe chở quá tải từ gốc, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Thanh tra Giao thông bố trí lực lượng phối hợp với Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động trực kiểm tra tải trọng phương tiện 2 ca/ngày theo giờ hành chính. Thực hiện chủ trương tăng cường các giải pháp kiểm soát tải trọng xe để góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, trong đó đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tải trọng phương tiện, cơi nới tăng kích thước thùng xe ngay ở đầu nguồn hàng và tại vị trí đặt trạm kiểm tra tải trọng xe. Căn cứ tình hình thực tế, Thanh tra Giao thông sử dụng cân xách tay kiểm tra lưu động tại khu vực cầu phao Ninh Cường và một số bến phà trên địa bàn tỉnh để kiểm soát tải trọng xe, mỗi đội Thanh tra Giao thông kiểm tra 1 buổi/tuần. Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm theo chuyên đề chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ từ ngày 20-3 đến 31-12-2021. Mục tiêu chủ yếu của kế hoạch là huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ; phấn đấu giảm hẳn vi phạm xe chở hàng quá tải lưu thông trên các Quốc lộ 10, 21A, 21B, đặc biệt không còn xe tải trọng lớn (xe chở vật liệu xây dựng, xi măng, sắt thép) chở quá tải trên tuyến Quốc lộ 21 đi các huyện phía nam. Thời gian gần đây, cử tri trên địa bàn huyện Ý Yên phản ánh xuất hiện tình trạng xe cơ giới quá tải hoạt động trên nhiều tuyến đường tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Trước tình trạng đó, giữa tháng 4-2021, Sở GTVT đã chỉ đạo Thanh tra Giao thông phối hợp với UBND huyện Ý Yên và các đơn vị có liên quan như: Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động số 1, Cục Quản lý đường bộ I (Tổng cục Đường bộ Việt Nam); Công an huyện; Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan sử dụng cân xách tay để kiểm tra, kiểm soát các phương tiện vận tải lưu thông trên tuyến tỉnh lộ 485 thuộc địa bàn thị trấn Lâm (Ý Yên). Qua kiểm tra đột xuất, lực lượng chức năng đã sử dụng cân tải trọng phối hợp kiểm tra một số lượt phương tiện và phát hiện một số trường hợp vi phạm. Tiêu biểu như trường hợp phương tiện chở vật liệu xây dựng biển kiểm soát 89C-187.19 vi phạm các lỗi: chở quá tải 42%; tự ý cơi nới thành thùng xe để chở hàng hoá vượt tải trọng. Sau khi phát hiện lỗi vi phạm, Thanh tra Giao thông đã bàn giao phương tiện vi phạm cho Công an huyện Ý Yên xử lý theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng cũng lồng ghép tuyên truyền các quy định của pháp luật về vận tải hàng hoá đúng tải trọng của phương tiện để chủ xe, lái xe hiểu và tuân thủ. Thiếu tá Trần Trung Kiên, Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự và Cơ động (Công an huyện Ý Yên) cho biết: Thực hiện kế hoạch chuyên đề tăng cường kiểm soát tải trọng xe của Công an tỉnh, từ ngày 1-4 Công an huyện đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát Giao thông sử dụng các biện pháp nghiệp vụ tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về tải trọng xe trên các tuyến đường thuộc địa bàn huyện Ý Yên. Qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 6 trường hợp vi phạm quy định về tải trọng xe, góp phần bảo vệ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông và giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến các phương tiện chở quá tải trọng.

Để thực hiện nghiêm các giải pháp kiểm soát tải trọng xe, thời gian tới Sở GTVT chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông, các đơn vị chuyên môn và Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát Giao thông tiếp nhận, trao đổi thông tin về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiểm soát tải trọng phương tiện, cung cấp các dữ liệu liên quan đến điều kiện của phương tiện, hành trình phương tiện... Kiên quyết không cấp Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện sai kích thước thùng hàng, thành thùng xe. Công khai danh sách các xe vi phạm, tái vi phạm về kích thước thành thùng xe để phục vụ công tác quản lý và xử lý vi phạm. Công an tỉnh tiếp tục sử dụng cân xách tay (trang bị cho Cảnh sát giao thông, Công an các huyện, thành phố) trong hoạt động tuần tra, kiểm soát lưu động nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các xe chở hàng quá tải hoạt động trên các tuyến giao thông, nhất là tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường nông thôn. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm chở hàng quá tải trọng; xử lý nghiêm các đối tượng gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ trong hoạt động kiểm tra tải trọng phương tiện; áp dụng các biện pháp nghiệp vụ cần thiết để đấu tranh có hiệu quả với hành vi tiêu cực trong hoạt động kiểm soát tải trọng phương tiện. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm chở hàng quá khổ, quá tải, đặc biệt các hành vi cơi nới kích thước thành thùng xe./.

Bài và ảnh: Thành Trung