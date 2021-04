Hội Phụ nữ Nghĩa Hưng hỗ trợ hội viên nghèo

Đồng hành với phụ nữ nghèo, thời gian qua, Hội Phụ nữ huyện Nghĩa Hưng đã có nhiều hoạt động quan tâm, giúp đỡ thiết thực. Các chương trình, hoạt động hỗ trợ phụ nữ nghèo của các cấp Hội đã giúp cải thiện đời sống hội viên.

Hội Phụ nữ Nghĩa Hưng phối hợp với Đồn Biên phòng Ngọc Lâm tặng quà các đối tượng chính sách trên địa bàn. Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Hàng năm, Hội Phụ nữ huyện chỉ đạo, đôn đốc Hội Phụ nữ các xã, thị trấn rà soát, nắm chắc số lượng, nguyên nhân các hộ nghèo, đặc biệt là đối tượng phụ nữ đơn thân, tàn tật, có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ bằng những hoạt động cụ thể như: Cho vay vốn không lấy lãi; giới thiệu tham gia các lớp học nghề; hỗ trợ cây, con giống, vật tư, kinh nghiệm làm ăn… Từ năm 2020 đến nay, các cấp Hội đã tặng hàng trăm nghìn suất quà, con giống, vật tư nông nghiệp, tổng trị giá trên 1,7 tỷ đồng cho phụ nữ nghèo, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện đẩy mạnh các phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”. Trong đó, hoạt động tiết kiệm đã giúp chị em có nguồn vốn nội lực đáng kể tại chỗ, động viên phụ nữ tự lực vươn lên vượt khó, thoát nghèo. Tại các cơ sở Hội đã xây dựng nhiều mô hình tiết kiệm thiết thực, hiệu quả như: “Làm theo Bác thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững”, “Nuôi lợn đất tiết kiệm”, “Phụ nữ tiết kiệm tham gia mua thẻ bảo hiểm y tế - vì sức khỏe gia đình”... Đến nay, tổng số tiền vận động tiết kiệm tại các chi hội đạt trên 357 triệu đồng với 2.979 thành viên tham gia; riêng quỹ tiết kiệm 10 nghìn đồng/tháng/hội viên cho 14 hội viên phụ nữ vay. Bên cạnh đó, các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được tiếp cận các nguồn vốn vay để đầu tư phát triển kinh tế, tạo việc làm, thu nhập, ổn định cuộc sống cũng được chú trọng triển khai. Hiện nay, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện đang nhận ủy thác nguồn vốn vay của các Ngân hàng: CSXH, NN và PTNT, Quỹ TYM, Quỹ Châu Á... với tổng dư nợ trên 260 tỷ đồng cho 7.216 hộ vay. Trong đó, vốn nhận ủy thác từ Ngân hàng CSXH trên 231 tỷ đồng, cho 6.044 hộ vay; vốn Quỹ Châu Á 231 triệu đồng, cho 27 thành viên vay; vốn Ngân hàng NN và PTNT đạt 644 triệu đồng, cho 7 thành viên vay; vốn Quỹ TYM trên 27,6 tỷ đồng, cho 1.138 thành viên vay... Hoạt động dạy nghề, tạo việc làm cho phụ nữ cũng được các cấp Hội đẩy mạnh với phương châm hướng về cơ sở, hướng tới nhiều đối tượng phụ nữ khác nhau như lao động nông thôn, lao động thuộc diện hộ nghèo, phụ nữ khuyết tật; trong đó có nhiều lớp dạy nghề miễn phí, tạo điều kiện cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận với kỹ năng nghề nghiệp. Thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ học nghề tạo việc làm giai đoạn 2010-2020” do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Hội Phụ nữ huyện phối hợp với Phòng LĐ-TB và XH huyện, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên mở 12 lớp dạy nghề đan thủ công, trồng cây lương thực, may công nghiệp, trồng nấm cho 420 hội viên ở 8 xã, thị trấn. Hội Phụ nữ một số xã, thị trấn còn mở 11 lớp dạy nghề đan, thu hút 920 hội viên phụ nữ theo học; duy trì nghề nón lá, dệt chiếu, nuôi giun quế… Từ các hoạt động hỗ trợ học nghề, tạo việc làm của các cấp Hội Phụ nữ, trong năm đã có hơn 5.000 cán bộ, hội viên được đào tạo nghề, có việc làm, thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo.

Quan tâm đến đối tượng phụ nữ nghèo, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện còn thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho người nghèo, hội viên nghèo, gia đình chính sách, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, nạn nhân chất độc da cam, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó… Các cấp Hội duy trì tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, các nhà hảo tâm ủng hộ xây dựng Quỹ “Mái ấm tình thương”, tạo nguồn quỹ hỗ trợ xây, sửa nhà ở cho phụ nữ nghèo và giúp các hội viên có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Năm 2020, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện đã hỗ trợ xây 2 nhà “Mái ấm tình thương” cho hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá 40 triệu đồng. Tiếp tục duy trì và phát động cán bộ, hội viên ủng hộ Quỹ học bổng Hoàng Ngân với mức đóng góp 5.000 đồng/hội viên trở lên. Năm 2020, toàn huyện đã vận động ủng hộ được 186 triệu đồng, trao 121 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn. Đặc biệt trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các cấp Hội đã vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân ủng hộ được trên 300 triệu đồng hỗ trợ 658 gia đình hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hội Phụ nữ huyện còn đề xuất trường hợp chị Đỗ Thị Vui, xã Nghĩa Thái có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được Quỹ TYM hỗ trợ 3,3 triệu đồng từ nguồn bán sách “Về nhà đi con”.

Với những nỗ lực trong công tác hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ nghèo năm 2020, các cấp Hội Phụ nữ huyện Nghĩa Hưng đã giúp 214 hộ thoát nghèo, trong đó có 97 hộ do phụ nữ làm chủ; giúp 809 hộ cận nghèo do phụ nữ làm chủ, trong đó có 591 hộ thoát nghèo. Các hoạt động chăm lo cho phụ nữ nghèo góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, hội viên phụ nữ; khơi dậy ý thức trách nhiệm, tinh thần tương thân tương ái, phát huy nội lực và vận động được nguồn lực xã hội trong công tác giảm nghèo./.

Hoa Quyên