Qua đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, của tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Công an tỉnh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân đồng thời tích cực phòng ngừa răn đe các đối tượng vi phạm đạt nhiều kết quả tích cực.

Công an thành phố Nam Định chuẩn bị tài liệu tuyên truyền phòng ngừa tội phạm phát hành đến nhân dân (Ảnh chụp tháng 12-2020).

Ngay từ trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an tỉnh đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động chấp hành Nghị định 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo; chỉ đạo công an các huyện, thành phố tổ chức diễn tập phương án bắt giữ tội phạm liên quan đến sử dụng pháo nổ trái phép trong đêm giao thừa; tăng cường quản lý Nhà nước trên không gian mạng; mở rộng biện pháp trinh sát, quản lý vận chuyển hàng hóa qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh. Bên cạnh đó, Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh đăng phát hàng chục tin, bài chuyên đề tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; biện pháp phòng ngừa cháy nổ; những quy định mới của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Tổ công tác đặc biệt của Công an tỉnh thường xuyên tuần tra, quây ráp công khai trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội, trật tự công cộng vào những ngày cuối tuần; đã phát hiện 39 vụ việc vi phạm pháp luật, chuyển Công an huyện giải quyết, góp phần ổn định tình hình. Công an các huyện, thành phố tham mưu với cấp ủy, chính quyền tổ chức ký cam kết đảm bảo ANTT, không đốt pháo trong dịp Tết Nguyên đán đối với các cơ quan, doanh nghiệp, trường học và trong từng hộ dân. Công an các xã, thị trấn tăng cường bám nắm địa bàn, xây dựng phương án xử lý những tình huống bất thường có thể xảy ra...

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị nên từ khi mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đến nay, các lực lượng Công an tỉnh đã xác lập, điều tra, khám phá 18 chuyên án, bắt 35 đối tượng phạm tội về hình sự; bắt và vận động đầu thú 54 đối tượng truy nã (trong đó có 4 đối tượng lẩn trốn lâu năm, cá biệt có đối tượng lẩn trốn tới 29 năm, 1 chuyên án truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm); khởi tố 10 vụ, 11 đối tượng chứa chấp, môi giới mại dâm; 4 vụ, 4 đối tượng liên quan đến “tín dụng đen” về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Phát hiện, bắt 133 vụ, 398 đối tượng đánh bạc, thu hơn 1,1 tỷ đồng tiền đánh bạc, trong đó lập hồ sơ đề nghị truy tố 27 vụ, 87 đối tượng, xử lý hành chính 106 vụ, 311 đối tượng, phạt tiền 341 triệu đồng. Phát hiện, xử lý hành chính 276 vụ, 366 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản, đánh nhau, xâm hại sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác và tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ. Lực lượng Công an đã lập hồ sơ đề nghị đưa 35 đối tượng hình sự vào diện giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Trong đó Phòng Cảnh sát Hình sự đã làm rõ, khởi tố đối tượng Lưu Văn Nghị (SN 1984), trú tại xóm Khai Quang, xã Trực Đại (Trực Ninh) chủ hiệu cầm đồ “Quang Nghị” về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự; thu giữ 2 sổ ghi chép việc cho vay, cầm đồ, 62 giấy vay tiền và hợp đồng cầm đồ, 3 xe máy, 2 điện thoại di động. Quá trình đấu tranh, xác định Nghị đã cho 5 người vay với tổng số tiền 210 triệu đồng, lãi suất 3.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Công an huyện Giao Thủy đấu tranh làm rõ Hoàng Văn Mạnh (SN 1987) đối tượng cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, trú tại xóm 10 Hùng Tiến, xã Giao Tiến đã cho nhiều người vay với tổng số tiền gần 300 triệu đồng, lãi suất 3.500 đồng/1 triệu đồng/ngày. Trong công tác phòng chống ma túy, Công an tỉnh đã xác lập, đấu tranh, khám phá 14 chuyên án, bắt 32 đối tượng; triệt xóa 3 đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy từ các tỉnh Nghệ An, Sơn La, Hòa Bình, Lạng Sơn đưa về Nam Định tiêu thụ; triệt xóa 1 tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT; 2 điểm bán lẻ ma túy phức tạp. Phát hiện 525 vụ, bắt 517 đối tượng chứa chấp, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 14kg ma túy tổng hợp các loại; 527,8 gam heroin và nhiều vật chứng khác có liên quan; đã khởi tố 161 vụ, 170 bị can, xử lý hành chính 329 vụ, 347 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; lập 18 hồ sơ đề nghị đưa người nghiện đi cơ sở cai nghiện bắt buộc; 150 hồ sơ đưa người nghiện vào diện giáo dục tại xã, phường, thị trấn; 184 người cai nghiện tại gia đình, cộng đồng theo các quy định của pháp luật.

Trong công tác phòng chống tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, Công an tỉnh đã đấu tranh, khám phá 7 chuyên án, bắt, khởi tố 8 đối tượng phạm tội kinh tế, tham nhũng. Trong đó có 3 vụ, khởi tố 3 đối tượng về hành vi sản xuất hàng giả là mì chính; 2 vụ, 3 đối tượng phạm tội về tham nhũng, chức vụ. Kiểm tra, xử lý hành chính 75 vụ vi phạm các quy định về trốn thuế, nhãn mác hàng hóa, không có giấy phép kinh doanh, buôn bán hàng cấm, hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ, phạt tiền 170,1 triệu đồng. Ngoài ra, Công an tỉnh đã xác lập, điều tra, khám phá 1 chuyên án, bắt 1 đối tượng vi phạm quy định về nuôi nhốt động vật nguy cấp quý hiếm, thu 11 cá thể động vật là gà lôi trắng và 12 cá thể động vật là chim công; xử lý 170 vụ vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, xả thải không đúng quy định, khai thác tài nguyên trái phép...

Trên lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lực lượng Công an đã tăng cường bám sát địa bàn, tích cực phân luồng, hướng dẫn tại các nút giao quan trọng, địa điểm tập trung đông dân cư, ở các cửa ngõ ra vào thành phố Nam Định, các thị trấn, thị tứ...; phát hiện, xử lý gần 4.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 5 tỷ đồng với các lỗi không đội mũ bảo hiểm, vi phạm quy định về nồng độ cồn, chở quá số người quy định, vi phạm tốc độ, quá tải, dừng đỗ sai quy định, vượt đèn đỏ...

Qua đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 đã góp phần kiềm chế được sự gia tăng của tội phạm, tệ nạn xã hội; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về ANTT; trật tự an toàn giao thông được bảo đảm; góp phần tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ nhân dân đón Tết, vui Xuân./.

Bài và ảnh: Xuân Thu