Phong trào thi đua dạy tốt - học tốt ở Giao Thủy

Năm học 2020-2021, Phòng GD và ĐT Giao Thủy tiếp tục phát động phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” trong các nhà trường. Thông qua đó nhằm phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo động lực nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Cô và trò Trường Tiểu học Giao Thịnh trong một giờ học.

Ở Trường Mầm non Giao Thịnh, từ năm 2015 đến nay, nhà trường đã được Đảng ủy, UBND xã đầu tư xây dựng cơ sở vật chất với tổng kinh phí hơn 8,8 tỷ đồng. Với sự quan tâm của xã cùng những nỗ lực trong giáo dục, chăm sóc trẻ của tập thể cán bộ, giáo viên, nhà trường đã vươn lên đứng trong tốp đầu của huyện. Để thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, tạo cho con em có môi trường học tập tốt nhất, năm học 2019-2020, Đảng ủy, UBND xã đã đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, quyết tâm thực hiện tốt 5 tiêu chuẩn của trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3; chuẩn “Xanh - sạch - đẹp - an toàn”. Đến nay, 100% trẻ được nuôi ăn bán trú, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm còn 2%; 100% cán bộ, giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn, trong đó có trên 81% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn. Năm học 2019-2020, trường vươn lên xếp thứ 2 trong khối các trường mầm non của huyện, được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Trường THCS Giao Tân đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, được Sở GD và ĐT chứng nhận trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3, chuẩn “Xanh - sạch - đẹp - an toàn”. Năm học 2020-2021, nhà trường tiếp tục được đầu tư kinh phí xây dựng sân tập thể dục cho học sinh với diện tích 1.800m2 đạt chuẩn theo quy định. Với tổng số 34 cán bộ, giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, ban giám hiệu nhà trường đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt” trong tập thể sư phạm nhà trường. Trong đó tập trung đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; đổi mới sinh hoạt tổ, khối chuyên môn theo hướng thiết thực, hiệu quả; thường xuyên tham gia hội thảo, hội thi, giao lưu đúc rút kinh nghiệm trong giảng dạy; tăng cường công tác thanh, kiểm tra, đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục, đồng thời duy trì việc phụ đạo cho học sinh có học lực yếu, tổ chức dạy học phân luồng theo năng lực, phù hợp với từng đối tượng học sinh. Trong năm học vừa qua, nhà trường có 99% học sinh đủ điều kiện lên lớp, 100% học sinh lớp 9 được xét tốt nghiệp, thi đỗ vào THPT đạt tỷ lệ cao, xếp trong tốp đầu các trường THCS của huyện.

Để đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” trong các nhà trường, Phòng GD và ĐT huyện Giao Thủy đã thực hiện đổi mới công tác quản lý giáo dục, làm tốt công tác quy hoạch đội ngũ, điều động, sắp xếp đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành, thực hiện việc bố trí, sử dụng, đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng đội ngũ bảo đảm đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hóa về trình độ. Hàng năm, Phòng GD và ĐT huyện đều có chủ trương hỗ trợ, động viên khuyến khích người dạy, người học và chỉ đạo các nhà trường tập trung thực hiện tốt việc bồi dưỡng đội ngũ, đáp ứng yêu cầu giảng dạy trong tình hình mới, quan tâm phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Thông qua đó nhằm phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo phong trào thi đua lành mạnh, phát huy tối đa nguồn nội lực để nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục toàn diện. Từ nhiều năm qua, huyện đã có đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, được bổ sung về cơ cấu bộ môn và được khuyến khích, tạo điều kiện đi học các lớp nâng cao năng lực sư phạm, trình độ chuyên môn. Đến nay, toàn ngành đã có 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn và có nhiều giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Không chỉ chú trọng bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, Phòng GD và ĐT huyện còn đẩy mạnh công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, xây dựng tinh thần dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm và tạo mọi điều kiện cho cán bộ, giáo viên được tham dự các lớp tập huấn, các lớp học nâng cao trình độ. Định kỳ, Phòng GD và ĐT huyện đều tổ chức họp với đội ngũ cán bộ quản lý trong toàn huyện để cùng trao đổi, chỉ ra những ưu, khuyết điểm để rút kinh nghiệm cũng như động viên, khuyến khích kịp thời đối với những việc làm cụ thể, đồng thời giao trách nhiệm, phân công từng nhiệm vụ cho mỗi cá nhân nhằm phát huy nội lực của từng cán bộ quản lý. Toàn ngành tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục đúng độ tuổi vững chắc, nhiều năm liền huy động được 100% trẻ 6 tuổi vào học lớp 1 và trẻ lớp 5 vào học lớp 6. Tỷ lệ trẻ 5 tuổi đến lớp đạt 100%. 100% các cơ sở giáo dục mầm non tổ chức nuôi ăn bán trú tại trường. Các nhà trường đã có nhiều cách làm sáng tạo trong việc xây dựng, sử dụng không gian, tạo môi trường học tập trong và ngoài lớp học để trẻ được vui chơi, trải nghiệm, khám phá; đồng thời đổi mới môi trường giáo dục theo hướng mở, linh hoạt giúp trẻ hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động vui chơi và học tập. Đến nay, đã có 95,8% trẻ phát triển bình thường về chiều cao, cân nặng. Ở bậc tiểu học, các nhà trường tăng cường các hoạt động thực hành, ứng dụng thực tiễn, tổ chức các câu lạc bộ môn học giúp học sinh bộc lộ năng khiếu. Tỷ lệ đánh giá năng lực học sinh đạt và tốt là 99,8%, trong đó loại tốt từ 79% trở lên. Các trường THCS chú trọng đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học, xây dựng kế hoạch theo chủ đề môn học, chủ đề tích hợp liên môn, đánh giá học sinh bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng với các cấp độ như nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng sáng tạo, tỷ lệ học sinh xếp loại khá, giỏi đạt trên 70%.

Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện tới các xã, thị trấn, các trường học trong huyện đều nỗ lực vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2020-2021, phấn đấu giữ vững thành tích cả 3 cấp học đều được xếp loại xuất sắc, đứng trong tốp đầu của tỉnh./.

Bài và ảnh: Hồng Minh