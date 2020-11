Những cán bộ Mặt trận tận tụy

Những năm qua, đội ngũ cán bộ Mặt trận trong tỉnh luôn bám sát cơ sở, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động xã hội, vận động nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Cán bộ Mặt trận xã Mỹ Thành (Mỹ Lộc) rà soát các hộ dân được hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Văn Vệ là đảng viên 43 năm tuổi Đảng, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Phú Bình, xã Yên Cường (Ý Yên). Gần 30 năm trên cương vị công tác, ông luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nội bộ, cùng lãnh đạo thôn và các tổ chức đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”. Phát huy vai trò nêu gương trong xây dựng NTM, ông luôn sâu sát cơ sở, nắm bắt tình hình thực tế của thôn, lựa chọn những nội dung phù hợp để tổ chức thực hiện. Những năm qua, nhân dân thôn Phú Bình đã tham gia hiến gần 1.000m2 đất canh tác, đất thổ cư gần 200 triệu đồng và hàng nghìn ngày công lao động; để làm đường nội đồng, đường thôn xóm; bê tông hóa 750m đường dong ngõ xóm, 1.600m đường giao thông nội đồng. Năm 2019, xã Yên Cường tập trung xây dựng xã NTM nâng cao, thôn, xóm NTM kiểu mẫu. Ông Vệ cùng đội ngũ cán bộ thôn vận động nhân dân đóng góp trên 100 triệu đồng cùng với nguồn kinh phí xã hội hóa xây dựng 47 cột đèn điện cao áp chiếu sáng, xây dựng 2 cổng chào trên đường thôn dài 450m; tu bổ nhà văn hóa trên 100 chỗ ngồi với đầy đủ tủ sách, hệ thống bàn ghế, trang thiết bị; xây dựng sân bóng chuyền, cầu lông, cờ tướng phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao của nhân dân. Thôn giao chi Hội Phụ nữ đảm nhận công việc vệ sinh môi trường, đồng thời thực hiện mô hình phân loại, xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình, góp phần tạo cảnh quan nông thôn ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp. Các hộ gia đình trong thôn không có người sinh con thứ 3; trên 95% số hộ đạt “gia đình văn hóa”. Thôn không còn hộ nghèo và là một trong những thôn, xóm NTM kiểu mẫu đầu tiên của huyện Ý Yên.

Ở xã Mỹ Thành (Mỹ Lộc), ông Nguyễn Tuấn Thanh, Chủ tịch MTTQ xã cùng đội ngũ cán bộ Mặt trận, các tổ chức thành viên nhiều năm qua đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong vận động nhân dân xây dựng NTM. Trước đây, Mỹ Thành là xã thuộc diện nghèo nhất của huyện, thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần của người dân còn nhiều khó khăn. Thực hiện chủ trương của Đảng ủy xã tập trung vào khâu đột phá là xây dựng NTM, cùng với vận động nhân dân chuyển đổi cây trồng vật nuôi, đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp, Ủy ban MTTQ xã đã tham gia huy động sự ủng hộ của nhân dân và con em quê hương đóng góp sức người, sức của trị giá hàng chục tỷ đồng để xây dựng, hoàn thành hệ thống kết cấu hạ tầng, giao thông, thủy lợi nội đồng, nhà văn hóa. Tháng 8-2018, Mỹ Thành được công nhận đạt chuẩn xã NTM với 19/19 tiêu chí; một số chỉ tiêu đạt vững chắc, vượt xa mức đề ra. Kết quả đó có đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ Mặt trận xã.

Những năm qua, đội ngũ cán bộ Mặt trận đã phát huy tinh thần gương mẫu, sáng tạo, nêu cao vai trò tập hợp, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; trọng tâm là phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Với tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy trong công tác, nhiều cán bộ Mặt trận luôn sâu sát cơ sở, lắng nghe và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân với cấp ủy Đảng, chính quyền, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng khối đại đoàn kết ngày càng vững chắc. Qua đó, nhân dân đã góp công, góp của xây dựng NTM, tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các địa phương. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp tiếp tục xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư trên các lĩnh vực giao thông, môi trường, phòng, chống tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội như: Mô hình “Xứ, họ đạo tham gia bảo vệ tài nguyên môi trường” ở 67 xã có đông đồng bào Công giáo; “Thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức lễ tang” ở thành phố Nam Định và các huyện Vụ Bản, Ý Yên, Nam Trực, Hải Hậu, Trực Ninh; “Khu dân cư đảm bảo trật tự an toàn giao thông” ở các huyện Vụ Bản, Hải Hậu; “Khu dân cư không có tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội” ở các huyện Trực Ninh, Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Nam Trực... Thông qua các mô hình đã phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ Ban công tác Mặt trận ở các khu dân cư trong việc tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, tố giác các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; xây dựng ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường trong các tầng lớp nhân dân, góp phần chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp, xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”.

Thời gian tới, MTTQ các cấp tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận thông qua việc tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên đề về kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở./.

Bài và ảnh: Lam Hồng