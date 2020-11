Hội Nông dân Hải Hậu xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến

Những năm qua, các cấp Hội Nông dân (HND) huyện Hải Hậu đã đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến; vận động hội viên thực hành tiết kiệm, thi đua lao động, sản xuất, tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM).

Cán bộ Hội Nông dân Hải Hậu tham quan mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng của ông Bùi Văn Sớm, xã Hải Quang.

Các cấp HND trong huyện luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có tinh thần trách nhiệm, sâu sát thực tiễn, tâm huyết với phong trào nông dân, nông thôn, không ngừng học tập nâng cao trình độ về mọi mặt đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”; các cấp HND trong huyện đã tổ chức thực hiện có hiệu quả ba phong trào thi đua trọng tâm của Hội: “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Nông dân thi đua xây dựng NTM”, “Nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng - an ninh” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó đã tuyên truyền, vận động hội viên tích tụ ruộng đất, xây dựng cánh đồng lớn; tham gia phát triển làng nghề; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phát triển các mô hình mới trong sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao. Nhiều nông sản đã được công nhận sản phẩm OCOP chất lượng 3 sao, 4 sao. Các cấp Hội còn hỗ trợ hội viên ứng dụng quy trình kỹ thuật, công nghệ, giống mới để đầu tư phát triển sản xuất, tham gia thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện. Đến hết năm 2019, toàn huyện có 20.335 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, tăng 5.875 hộ so với năm 2015. Hàng nghìn cán bộ, hội viên nông dân trở thành điển hình trong chuyển đổi cây trồng, vật nuôi đạt hiệu quả kinh tế cao, mỗi năm thu nhập trên 100 triệu đồng. Nhiều hộ có thu nhập từ 500 triệu đến gần 3 tỷ đồng; tiêu biểu như các ông: Nguyễn Văn Công, xã Hải Xuân chăn nuôi VAC tổng hợp; Nguyễn Văn Luật, xã Hải Đông chăn nuôi lợn; Bùi Văn Sớm, xã Hải Quang trồng và chế biến cây đinh lăng; Phan Văn Khấn, xã Hải Phúc nuôi tôm thẻ chân trắng; Phạm Thanh Tùng, xã Hải Tây chăn nuôi lợn thịt; Đoàn Văn Thanh, xã Hải Thanh chăn nuôi lợn thịt và lợn sinh sản; Nguyễn Văn Nam, xã Hải Giang nuôi lươn không bùn; Đoàn Ngọc Sơn, xã Hải An sản xuất lúa giống; Nguyễn Cao Đình, xã Hải Đông chăn nuôi VAC; Nguyễn Văn Nam, xã Hải Cường trồng hoa hồng cổ; Lê Đức Tuấn, xã Hải Chính cung cấp con giống và nuôi trồng thuỷ sản; Đặng Đình Tuấn, thị trấn Thịnh Long dệt lưới cước; Nguyễn Quốc Hạnh, xã Hải Lý sản xuất muối I-ốt...

Cùng với tham gia phát triển kinh tế, các cấp HND từ huyện đến cơ sở còn tích cực vận động cán bộ, hội viên ủng hộ Quỹ “Mái ấm nông dân” do HND tỉnh phát động, giúp đỡ 52 hộ gia đình hội viên nâng cao mức sống, hỗ trợ xây 2 nhà cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các xã Hải Xuân, Hải Nam. Hàng năm, các cấp Hội giúp được từ 500-700 hộ v­ươn lên thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong huyện năm 2019 còn dưới 1%. Với phương châm “hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động”, các cấp Hội cũng đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể để khai thác, vận động, tạo nguồn lực hỗ trợ nông dân về vốn, khoa học kỹ thuật, công nghệ mới. Trong 5 năm qua đã có gần 600 lượt hộ hội viên được vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp với số tiền gần 2,6 tỷ đồng để phát triển sản xuất. HND huyện còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện ủy thác cho 6.760 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn với tổng dư nợ 207,67 tỷ đồng; phối hợp với Ngân hàng NN và PTNT tín chấp cho 12.109 hộ vay với tổng dư nợ 2.515,176 tỷ đồng; phối hợp với các doanh nghiệp, công ty, trung tâm dạy nghề của tỉnh và huyện tổ chức 39 lớp dạy nghề cho 1.365 lao động nông thôn; sau học nghề trên 90% lao động có việc làm và thu nhập ổn định tại địa phương. Tham gia xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, HND huyện tiếp tục vận động hội viên đóng góp xây dựng đường giao thông thôn xóm, giao thông nội đồng, chỉnh trang khuôn viên gia đình, thực hiện thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật ngoài cánh đồng, xử lý rác thải mềm tại hộ gia đình, xây dựng mô hình “Vườn kiểu mẫu”. Đến nay, có trên 1.500 hộ hội viên đăng ký xây dựng mô hình “Vườn kiểu mẫu”. Mô hình phân loại, xử lý rác thải hữu cơ làm phân bón được nhân rộng tại 34/34 xã, thị trấn. HND các xã, thị trấn còn vận động hội viên đào trên 13 nghìn hố rác thải tại hộ gia đình; xây mới và khôi phục gần 1.000 bể, thống thu gom bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật ngoài cánh đồng…

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cấp HND huyện Hải Hậu đã động viên, khích lệ mỗi hội viên nông dân có ý thức và quyết tâm vượt khó, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần thúc đẩy phong trào nông nghiệp, nông thôn và nông dân ngày càng phát triển, xây dựng Hải Hậu sớm trở thành huyện NTM kiểu mẫu./.

Bài và ảnh: Lam Hồng