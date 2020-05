Phụ nữ xã Hải Hưng làm theo lời Bác

Phụ nữ xã Hải Hưng làm theo lời Bác

Những năm qua, Hội Phụ nữ xã Hải Hưng (Hải Hậu) đã triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo hội viên tham gia.

Xưởng may của chị Lương Thị Lan ở xóm 9 tạo việc làm thường xuyên cho 35 lao động nữ tại địa phương.

Đồng chí Mai Thị Hồng, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã cho biết, để việc học tập và làm theo lời Bác đạt hiệu quả thiết thực và đi vào chiều sâu, các chi Hội Phụ nữ trong toàn xã đã đẩy mạnh việc tuyên truyền đến cán bộ, hội viên phụ nữ về các nội dung của Chỉ thị số 05-CT/TW thông qua lồng ghép trong các buổi nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt chi hội…; tổ chức cho cán bộ, hội viên học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương của Bác về rèn luyện phẩm chất “tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang”. Đồng thời, chú trọng phát hiện, biểu dương kịp thời những điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu làm theo tấm gương đạo đức của Bác dưới nhiều hình thức. Qua công tác tuyên truyền, cán bộ, hội viên phụ nữ đã nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn về tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến rõ nét về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, hội viên trong học tập, lao động và công tác. Nổi bật trong việc làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của phụ nữ nơi đây là phong trào thực hành tiết kiệm trong cuộc sống hàng ngày, trong lao động sản xuất để giúp đỡ trẻ em nghèo và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, mở rộng sản xuất phát triển kinh tế gia đình, đầu tư cho tương lai… Năm 2019, Hội đã vận động hội viên tiết kiệm, quyên góp ủng hộ 30 thẻ BHYT cho hội viên phụ nữ nghèo, trong đó ủng hộ bà Phan Thị Cúc có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại chợ Cầu Đôi số tiền 5 triệu đồng, trích quỹ tặng 5 suất quà cho các cháu suy dinh dưỡng có hoàn cảnh khó khăn trị giá 2 triệu đồng; tổ chức khám bệnh cho trên 325 cán bộ, hội viên; bình xét để hỗ trợ con giống, vật tư giá trị trên 21 triệu đồng để chị em phát triển kinh tế gia đình. Đồng thời, ra mắt 10 nhóm “Phụ nữ tiết kiệm mua BHYT - vì sức khỏe gia đình” góp phần nâng tỷ lệ người dân tham gia BHYT của xã Hải Hưng đạt 89,34%. Hàng năm, Hội đều tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo do phụ nữ làm chủ hộ và xây dựng kế hoạch giúp đỡ. Năm 2019, qua rà soát, toàn xã có 43/61 hộ nghèo và 89/144 hộ cận nghèo do phụ nữ làm chủ hộ. Các chi hội đã xây dựng kế hoạch giúp đỡ 61 hộ nghèo và 144 hộ cận nghèo, trong đó nhiều hộ do phụ nữ làm chủ đã vươn lên thoát nghèo. Cùng với phong trào tiết kiệm, các cấp Hội Phụ nữ xã Hải Hưng còn đẩy mạnh triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Giúp phụ nữ nghèo thoát nghèo bền vững”… Hội đã tổ chức vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường. Hiện nay, Hội Phụ nữ xã đang quản lý và điều hành nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội 5,8 tỷ đồng để cho 267 gia đình hội viên có vốn ban đầu phát triển sản xuất. Các hộ vay vốn sử dụng vốn đúng mục đích, không có nợ quá hạn và tham gia tiết kiệm hàng tháng. Hội đã tuyên truyền, vận động hộ vay tham gia gửi tiết kiệm tại các tổ với tổng số tiền là 279 triệu đồng. Với 5 cụm quỹ TYM do hội quản lý gồm 190 thành viên, số dư nợ đạt 1 tỷ 972 triệu đồng, số tiền tiết kiệm là 499 triệu đồng. Đi đôi với việc hỗ trợ vay vốn, vận động phụ nữ giúp nhau xóa đói giảm nghèo, Hội còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của xã tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, phát triển ngành nghề truyền thống, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Trong 3 năm qua, Hội phối hợp với HTX nông nghiệp, Hội Nông dân xã mở 4 lớp tập huấn về kỹ thuật chăm bón lúa, hoa màu, chăn nuôi gia súc, gia cầm, kỹ thuật sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu cho trên 1.500 lượt hội viên; kết hợp với Trung tâm Dạy nghề tỉnh (Sở NN và PTNT) mở 1 lớp may công nghiệp cho 35 hội viên phụ nữ; kết hợp với Trung tâm Dạy nghề của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh mở hai lớp may công nghiệp cho 70 lượt chị em, trong đó có 18 chị là hội viên phụ nữ nghèo; phối hợp với các cơ sở quanh vùng dạy nghề đính hạt cườm, dệt may cho hội viên phụ nữ có nhu cầu. Đến nay đã có trên 1.000 hội viên có việc làm và đang nhận hàng may quần áo cho Cty May Hải Đường, Cty May chăn ga gối đệm Phượng Khanh... cho thu nhập bình quân từ 3 triệu đồng/người/tháng. Với sự hỗ trợ về kiến thức, nhiều hội viên không chỉ tạo việc làm cho mình mà còn cho nhiều chị em khác như chị Nguyễn Thị Hoa ở chi hội 11, chị Ngô Thị Nguyệt ở chi hội 9, chị Nguyễn Thị Phượng (chi hội 1), chị Kiều Hiên (chi hội 14) mở xưởng may tại nhà; chị Mai Thị Hường (chi hội 6), chị Phạm Thị Quế (chi hội 7) chuyển đổi nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng cây ăn quả..., tạo việc làm cho 5 lao động thường xuyên có thu nhập từ 3-3,5 triệu đồng/người/tháng. Các hoạt động của Hội giúp hội viên phụ nữ có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, có thu nhập, ổn định cuộc sống gia đình và góp phần tích cực trong phát triển kinh tế, tạo việc làm cho lao động ở nông thôn. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn khơi dậy ý thức thi đua học tập, lao động sáng tạo của hội viên phụ nữ để cùng nhau xây dựng quê hương, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Triển khai thực hiện phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, Hội đã vận động chị em trồng 18km tuyến đường hoa, trong đó có nhiều tuyến đường được công nhận là tuyến đường hoa kiểu mẫu. Hội vận động các chi hội kết hợp cùng với xóm tuyên truyền nhân dân xây bồn hoa tạo cảnh quan môi trường trong xóm luôn “sáng - xanh - sạch - đẹp”. Đến nay, Hội đã có 20/20 mô hình “5 không, 3 sạch” xây dựng nông thôn mới. Riêng năm 2019, Hội đã vận động 20 hộ gia đình đăng ký hộ gia đình nông thôn mới kiểu mẫu “sáng - xanh - sạch - đẹp”, phấn đấu đến cuối năm 2020, mỗi chi hội có ít nhất từ 5 hộ gia đình nông thôn mới kiểu mẫu trở lên.

Phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Hội Phụ nữ xã Hải Hưng trong thời gian qua luôn sôi nổi, khơi dậy tình đoàn kết trong toàn thể hội viên, từ đó, góp phần xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh, quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Bài và ảnh: Hồng Minh