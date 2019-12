Trực Ninh phát triển sự nghiệp giáo dục

Nhờ làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, những năm gần đây huyện Trực Ninh đã huy động được nguồn lực vật chất to lớn đầu tư cho phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo.

Cơ sở vật chất xanh - sạch - đẹp là một trong những điều kiện để Trường Trung học cơ sở Trực Nội thực hiện tốt phong trào "Dạy tốt - Học tốt".

Để tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn, UBND huyện đã chỉ đạo tranh thủ từ các nguồn vốn, lồng ghép và đẩy mạnh công tác xã hội hóa đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục để các nhà trường có được điều kiện tốt nhất phục vụ công tác giảng dạy và học tập, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Từ năm 2015 đến năm 2019, 12 trường học từ cấp mầm non đến trung học cơ sở của huyện đã được các đơn vị như: Tổng Công ty Khí Việt Nam, Tổng Công ty Phân bón và hoá chất dầu khí, Tổng Công ty Thăm dò và khai thác dầu khí Việt Nam, Công ty Cổ phần Phân bón dầu khí Cà Mau, Tổng Công ty Dầu Việt Nam tài trợ với tổng kinh phí 39 tỷ 700 triệu đồng để xây dựng, sửa chữa trường lớp, trang bị đồ dùng, phương tiện học tập hiện đại. Tại Trường Trung học cơ sở Trực Hưng, Tổng Công ty Khí Việt Nam tài trợ 2,7 tỷ đồng xây mới 6 phòng học bộ môn: Hoá, Lý, Sinh, Tin, Ngoại ngữ, thư viện có đầy đủ trang thiết bị bàn ghế, máy vi tính, máy chiếu…, xây cổng, đổ sân, làm nhà để xe, xây tường rào. Gia đình bà Đồng Thị Tiếp ủng hộ xây dựng Trường Trung học cơ sở Trực Khang 100 triệu đồng… Từ các nguồn vốn ngân sách và đẩy mạnh công tác xã hội hóa, hiện tại hầu hết các trường học trên địa bàn huyện đều đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí cơ sở vật chất về an toàn trường học, có nguồn nước sạch; công trình vệ sinh đảm bảo; 100% trường mầm non được trang bị đầy đủ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi theo quy định cho các lớp 5 tuổi, 4 tuổi; 100% trường tiểu học, trung học cơ sở có thiết bị, đồ dùng dạy học theo danh mục tối thiểu, trong đó một số trường có thiết bị dạy học hiện đại như bảng tương tác thông minh, phòng học tiếng Anh chuyên dụng. Đến nay, toàn huyện có 77/86 trường đạt chuẩn quốc gia (tỷ lệ 89,53%), tăng 5,81% so với cùng kỳ; 55/82 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn (tỷ lệ 67,07%).

Huyện có nhiều hình thức tuyên truyền vận động xây dựng quỹ khuyến học, đặc biệt là tuyên truyền nhân rộng các cá nhân, đơn vị có nghĩa cử cao đẹp ủng hộ, tài trợ cho quỹ khuyến học các cấp của huyện. Tính đến tháng 12-2019, quỹ khuyến học toàn huyện đã lên tới trên 11 tỷ đồng. Bình quân các năm, các cấp Hội Khuyến học trên địa bàn huyện chi thưởng cho học sinh và giáo viên, trợ cấp học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, học giỏi với trị giá trên 615 triệu đồng. Nhiều xã, có số quỹ dư cao như Phương Định 1,1 tỷ đồng; Trung Đông 1 tỷ 76 triệu đồng; Trực Nội 1,123 tỷ đồng; Liêm Hải 800 triệu đồng; Trực Mỹ 700 triệu đồng… Huyện đã chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng tổ chức Hội Khuyến học các cấp, từ đó vận động phát triển quỹ tương ứng. Nhiều cá nhân có tấm lòng hảo tâm ủng hộ, tài trợ cho quỹ khuyến học các cấp, tiêu biểu như bà Nguyễn Thị Tuynh, xã Phương Định ủng hộ 17 triệu đồng (quỹ khuyến học dòng họ 10 triệu đồng, quỹ khuyến học xã 7 triệu đồng); ông Bùi Thế Long, xã Phương Định ủng hộ 16 triệu đồng cho quỹ dòng họ và xã; ông Cao Xuân Hùng ủng hộ quỹ khuyến học dòng họ 12 triệu đồng; gia đình bà Đồng Thị Tiếp ngoài ủng hộ xây dựng Trường Trung học cơ sở Trực Khang 100 triệu đồng, ủng hộ quỹ dòng họ 15 triệu đồng; các ông Ngô Gia Tự, Đặng Xuân Hữu, Lại Quang Minh, Vũ Mạnh Chiến ủng hộ quỹ khuyến học Trường Tiểu học Trực Mỹ 40 triệu đồng; ông Nguyễn Đức Thành ủng hộ 56,1 triệu đồng để thưởng cho học sinh giỏi, học sinh nghèo xã Trực Thái; ông Trần Văn Huyên, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà - Hàm Long ủng hộ quỹ khuyến học Trực Cường đến nay là 70 triệu đồng… và rất nhiều cá nhân khác ủng hộ từ 10-20 triệu đồng cho quỹ khuyến học các xã: Trực Cường, Trực Phú, Trực Thắng… Từ đầu năm đến nay, Hội Khuyến học các xã, thị trấn, các dòng họ, thôn làng, nhà chùa, xứ họ đạo, các cơ quan, trường học trên địa bàn huyện đã tổ chức khen thưởng cho học sinh, sinh viên học giỏi, giáo viên dạy giỏi, cấp học bổng cho học sinh nghèo, học sinh thuộc gia đình chính sách vươn lên học giỏi với tổng số 5.169 lượt giáo viên, học sinh, sinh viên được khen thưởng với số tiền 615 triệu 073 nghìn đồng; 164 học sinh, sinh viên nghèo được cấp học bổng vươn lên học khá, giỏi với số tiền 71 triệu 700 nghìn đồng. Riêng Quỹ khuyến học Đào Sư Tích thưởng cho học sinh giỏi, giáo viên giỏi và trợ cấp học bổng cho học sinh nghèo vượt khó với tổng số tiền 201 triệu 350 nghìn đồng. Hội Khuyến học các xã đã khen thưởng cho giáo viên, học sinh; tiêu biểu như xã Phương Định khen thưởng 144 triệu đồng, Trung Đông khen thưởng 139 triệu đồng, Trực Khang khen thưởng 117,5 triệu đồng, Trực Cường khen thưởng 126,8 triệu đồng, Trực Mỹ khen thưởng 53 triệu đồng, Trực Thái khen thưởng 60,5 triệu đồng, Liêm Hải khen thưởng 55,7 triệu đồng, Trực Chính khen thưởng 51 triệu đồng…

Với việc đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, chất lượng giáo dục đào tạo của huyện Trực Ninh có nhiều khởi sắc, trở thành một trong những đơn vị tiêu biểu của tỉnh trong phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”. Năm học 2018-2019, huyện đoạt giải Nhất toàn đoàn kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh./.

Bài và ảnh: Minh Thuận