Tuổi trẻ Hải Cường tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước

Phát huy vai trò xung kích tình nguyện, thời gian qua tuổi trẻ xã Hải Cường (Hải Hậu) đã đồng hành cùng địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên.

Mô hình trồng hoa hồng của anh Nguyễn Văn Nam, xóm 7, xã Hải Cường.

Bám sát chủ đề “Năm thanh niên tình nguyện” 2019, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Đoàn xã đã triển khai hướng dẫn 100% cơ sở Đoàn, Đội, Hội tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Các liên Đội khối trường học tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, ôn lại truyền thống lịch sử, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi qua các buổi sinh hoạt dưới cờ hàng tuần, tổ chức cho thanh thiếu nhi tham gia bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử tại địa phương. Trong phong trào thi đua “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, đoàn viên, thanh niên trong xã đã tích cực đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, qua đó đóng góp công sức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, bảo vệ môi trường, tổ chức các đội thanh niên tình nguyện... Ngoài ra, tuổi trẻ Hải Cường tiếp tục duy trì phong trào “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, hàng tháng tiến hành tổng vệ sinh trên các trục đường chính. Ban Chấp hành Đoàn xã kết hợp với Công an địa phương tổ chức tuyên truyền kiến thức về an toàn giao thông cho học sinh các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn; phối hợp với các đơn vị ra quân dọn dẹp lòng đường, vỉa hè; vận động xây dựng 6 cột đèn chiếu sáng khuôn viên UBND xã trị giá gần 20 triệu đồng; duy trì hoạt động 7 mô hình “Đoạn đường thanh niên tự quản”. Cùng với đó, đoàn viên, thanh niên xã luôn hăng hái, tham gia các phong trào xung kích tình nguyện vì cộng đồng tại địa phương. Đến nay, Đoàn xã đã triển khai và thực hiện được 4 công trình phần việc thanh niên; duy trì hiệu quả 2 mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản” và “Thắp sáng đường quê” với tổng chiều dài hơn 1km; huy động hàng trăm đoàn viên, thanh niên nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy với tổng chiều dài hơn 1km; kẻ vẽ các khẩu hiệu tuyên truyền trên các trục đường chính của xã chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước, địa phương…, tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên và nhân dân về việc chủ động tham gia phòng chống, ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi. Các hoạt động tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội cũng được triển khai thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia như: Tổ chức chương trình áo ấm cùng em đến trường tại xã Lử Thẩn, huyện Si Ma Cai (Lào Cai) với số tiền 14 triệu đồng cùng quần áo mới và sách vở; vận động đoàn viên, thanh niên trong xã xây dựng dự án tủ sách trường học với 14 tủ sách cùng hơn 1 nghìn đầu sách các loại cho Trường Trung học cơ sở xã trị giá hơn 100 triệu đồng; nhận chăm sóc, phụng dưỡng 4 mẹ liệt sĩ, với số tiền 100 nghìn đồng/tháng/người; hàng tháng tổ chức đến thăm hỏi, tặng quà và làm cỏ, trồng rau, dọn dẹp khuôn viên các gia đình liệt sĩ. Nhận làm đồ lưu niệm để gây quỹ cho học sinh nghèo nhân dịp khai giảng năm học 2019-2020 với số tiền 3 triệu đồng... Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, Đoàn thanh niên xã đã động viên thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2019, phối hợp với các phòng, ban, đoàn thể tổ chức tốt Lễ giao nhận quân, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch giao, hướng dẫn đoàn viên, thanh niên tham gia lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ. Với phương châm “Đồng hành với thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ”, Ban Thường vụ Đoàn xã đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên có cơ hội học tập, nghiên cứu khoa học và phát triển tài năng. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về nghề nghiệp và việc làm được tổ chức thường xuyên giúp thanh niên có nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp, định hướng và chọn nghề phù hợp với khả năng, năng lực của bản thân. Trong năm 2019, Đoàn xã phối hợp với trường Cao đẳng nghề Nam Định, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện mở 1 lớp trung cấp nghề mộc mỹ nghệ cho 39 đoàn viên, thanh niên; mở lớp sơ cấp nghề mộc mỹ nghệ và điêu khắc gỗ cho 70 đoàn viên, thanh niên và lớp trồng rau sạch cho 35 người. Từ những lớp dạy nghề, thanh niên trong xã đã áp dụng vào thực tế tại địa phương, như mô hình trồng rau sạch của đoàn viên Lê Văn Đạt xóm 7, mô hình trồng hoa hồng của đoàn viên Nguyễn Văn Nam, xóm 7… đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Ban Chấp hành Đoàn xã Hải Cường tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên. Phối hợp với các ngành, đoàn thể vận động đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh