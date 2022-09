Đảm bảo an ninh trật tự trong thu hồi đất khu vực biên giới biển

Khu vực biên giới biển của tỉnh bao gồm 19 xã, thị trấn, thuộc 3 huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng. Hiện nay, tại khu vực này đang triển khai nhiều dự án đầu tư hạ tầng trọng điểm của tỉnh, cần tập trung giải phóng mặt bằng (GPMB) như: Tuyến đường bộ ven biển; Khu du lịch Quất Lâm, các nhà máy do Tập đoàn Xuân Thiện đầu tư tại khu vực Cồn Xanh; một số dự án khu dân cư, cụm công nghiệp khác... Về cơ bản, công tác GPMB các dự án nêu trên đều được quần chúng nhân dân đồng tình, ủng hộ và chấp hành chủ trương, chỉ đạo của chính quyền. Tuy nhiên, vẫn còn một số người dân do thiếu hiểu biết, vì lợi ích cục bộ cá nhân tham gia vào các hoạt động tụ tập đông người, khiếu kiện bất hợp pháp về công tác thu hồi đất, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai các dự án, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ổn định về an ninh trật tự. Trước tình hình trên, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, các tổ chức đoàn thể và các huyện liên quan tăng cường phối hợp, thực hiện đồng bộ các biện pháp để đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình GPMB các dự án tại địa bàn.

Thi công Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn tỉnh thuộc địa phận huyện Hải Hậu.

Là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới biển, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan (nhất là Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) và các địa phương ven biển tăng cường công tác biên phòng, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các vấn đề phức tạp có nguy cơ nảy sinh trong công tác thu hồi đất, GPMB, nhất là các hoạt động nhằm kích động quần chúng nhân dân khiếu kiện gây mất ổn định an ninh trật tự địa bàn. Chia sẻ về việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong thu hồi đất, GPMB dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn đi qua huyện Giao Thủy, Thiếu tá Trần Văn Trường, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Quất Lâm (Giao Thủy) cho biết: Tất cả các hộ nằm trong diện thu hồi đất GPMB trên chiều dài 6,49km để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển đều ủng hộ chủ trương đầu tư dự án. Tuy nhiên ở cả 3 xã (Giao Phong, Giao Long, Giao Hải) có dự án đi qua đều có một số trường hợp không đồng thuận với phương án đền bù tài sản trên đất phải thu hồi với các lý do: chưa thống nhất diện tích phân loại đất thổ cư với đất vườn ao; mức giá đền bù các diện tích nuôi thủy sản, nhà ở kiên cố trên đất… Để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, phục vụ công tác GPMB thực hiện dự án, với trách nhiệm được giao, Đồn đã thành lập các tổ công tác gồm lực lượng ở các bộ phận trinh sát, vận động quần chúng và phòng chống ma túy, tội phạm; phân công mỗi xã một tổ công tác có nhiệm vụ phối hợp với chính quyền địa phương, thường xuyên nắm bắt tình hình, diễn biến liên quan đến công tác thu hồi đất đai, GPMB thực hiện dự án. Chủ động tiếp cận các hộ dân nằm trong diện giải tỏa để tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách, pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, vận động người dân đồng tình, ủng hộ chủ trương đầu tư dự án của tỉnh; giải thích cụ thể những điều mà người dân chưa rõ; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, cũng như khó khăn, bất cập trong thực tế. Với những trường hợp đã được chính quyền địa phương giải quyết thỏa đáng quyền lợi nhưng cố tình chây ỳ không bàn giao mặt bằng, Đồn phân công những cán bộ dày dạn kinh nghiệm để tiếp cận và kiên trì thuyết phục. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thành viên các tổ công tác chú trọng tuyên truyền, phổ biến, nhắc nhở nâng cao tinh thần cảnh giác cho quần chúng nhân dân, không để bị các thế lực thù địch và kẻ xấu lợi dụng công tác thu hồi đất, GPMB để kích động thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật làm mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cùng với lực lượng Biên phòng, cả hệ thống chính trị của huyện Giao Thủy cũng tích cực vào cuộc với phương châm chỉ đạo xuyên suốt là quan tâm đảm bảo tối đa lợi ích của người dân, thực hiện công tác đo đạc, thống kê tài sản, vật kiến trúc trên đất đúng, đủ… Nhờ đó, công tác thu hồi, GPMB phục vụ dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn trên địa bàn huyện Giao Thủy chuyển biến tích cực. Đến 24-8-2022, toàn huyện đã thu hồi 9.784,4/83.366,9m2; chỉ còn một phần diện tích chưa đền bù, thu hồi, GPMB do một số hộ dân còn băn khoăn về phân loại đất thổ cư, thổ canh, vườn ao.

Tại huyện Hải Hậu, để đảm bảo an ninh trật tự trong thu hồi đất, GPMB các dự án xây dựng khu vực biên giới biển, bên cạnh sự phối hợp thực hiện các biện pháp chuyên ngành của các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Quân sự, Công an, huyện chú trọng lãnh đạo đảm bảo sự thống nhất, đồng thuận của cả hệ thống chính trị, sự tin tưởng, ủng hộ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước từ phía người dân. Huyện đã tăng cường tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân vùng dự án để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, phân tích thấu đáo những vấn đề người dân nêu, kịp thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xử lý ngay những vấn đề vướng mắc trong thu hồi đất, GPMB theo quy định, khuôn khổ pháp luật. Nhờ đó, việc thu hồi đất GPMB phục vụ các dự án trọng điểm cấp tỉnh, cấp huyện gồm: Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển, dự án xây dựng Khu đô thị thương mại Cồn - Văn Lý, dự án xây dựng đường trục trung tâm huyện, dự án xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp làng nghề Hải Vân… đều đạt kết quả tích cực. Trong đó, công tác GPMB đoạn tuyến đường bộ ven biển với tổng chiều dài 24,59km qua các xã Hải Phúc, Hải Lộc, Hải Đông, Hải Chính, Hải Lý, Hải Xuân đã được Hội đồng GPMB huyện Hải Hậu tổ chức chi trả được 163/164 hộ có diện tích đất nông nghiệp; đã hoàn thành việc kiểm đếm đất đai, tài sản, vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi đối với đất trong khu dân cư thuộc phạm vi GPMB; đã hoàn thiện thống kê phân loại nguồn gốc và tổ chức công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB đối với 75 hộ đủ điều kiện; 38 hộ đủ điều kiện tái định cư. Trong đó, xã Hải Xuân có 17 hộ đủ điều kiện đề nghị tái định cư. Ngoài ra UBND huyện đã có phương án tái định cư phân tán tại các xóm 6, 4, 2 xã Hải Xuân, diện tích 5.700m2. Các vị trí khu tái định cư phân tán đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030. Bên cạnh các hộ dân đã tự nguyện bàn giao mặt bằng đất nông nghiệp và đất nuôi trồng thủy sản cho đơn vị thi công cơ bản đảm bảo tiến độ, hiện vẫn còn những khó khăn, vướng mắc trong GPMB đối với đất trong khu dân cư tại các xã Hải Lý, Hải Xuân do một số hộ dân đã xây dựng nhà ở kiên cố, có giá trị lớn nên còn băn khoăn khi phải di dời.

Tại huyện Nghĩa Hưng, công tác thu hồi đất, GPMB các dự án trọng điểm khu vực biên giới biển (tuyến đường bộ ven biển, nhóm dự án lớn do Tập đoàn Xuân Thiện làm chủ đầu tư tại khu vực Cồn Xanh…) đều có những vấn đề phức tạp do diện tích phải thu hồi giải tỏa lớn, mục đích sử dụng đất khác nhau, có nhiều người lao động đang khai thác tài nguyên và mức độ chênh lệch giá bồi thường ở từng vị trí trong khu vực thu hồi khá cao, ảnh hưởng nhiều tới điều kiện sinh hoạt, đời sống lao động sản xuất, công ăn việc làm, thu nhập cũng như phong tục tập quán của người dân. Vì vậy, huyện đặc biệt chú trọng công tác phối hợp các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an, Quân sự và các ngành, đơn vị liên quan tăng cường nắm bắt tình hình, diễn biến thực tế liên quan đến công tác thu hồi đất, GPMB. Huyện chỉ đạo các ban, ngành tăng cường các biện pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân; nâng cao ý thức cảnh giác với âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, lợi dụng khiếu kiện, khiếu nại, tố cáo để kích động quần chúng tụ tập đông người gây mất ổn định an ninh trật tự địa bàn. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình quần chúng đang phát huy hiệu quả trong khu vực biên giới biển như: “Khu dân cư vùng giáo tiên tiến và an toàn về an ninh trật tự”, “Tổ an ninh tự quản ANTT khu vực neo đậu tàu thuyền, khu vực bến bãi”, “Tổ hội nghề nghiệp khai thác hải sản và giữ gìn an ninh trật tự trên biển”... Huyện cũng tăng cường gặp gỡ, đối thoại với người dân và các cơ quan, tổ chức liên quan, kịp thời kết luận, quyết định giải quyết đảm bảo đúng pháp luật, có tính khả thi; tổ chức thực hiện nghiêm kết luận, quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật; hạn chế tối đa hoạt động khiếu kiện lên cấp trên. Trong quá trình xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ người dân thực hiện đúng các khâu tham vấn cộng đồng để tham mưu với cơ quan chức năng ban hành các quyết định phù hợp bảo đảm lợi ích và tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Nhờ đó, công tác GPMB các dự án trọng điểm của tỉnh trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng đang tiến triển tích cực. Điển hình như công tác GPMB thực hiện tổ hợp 3 dự án của Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh, đến nay đã có 233/239 hộ dân tại khu vực Cồn Xanh bàn giao lại đất cho Nhà nước; khu vực ngoài đê Cồn Xanh có tổng số 38 hộ còn hạn hợp đồng đều nhất trí với phương án hỗ trợ đền bù, GPMB phục vụ thực hiện dự án theo đúng tiến độ...

Giai đoạn 2022-2025, tỉnh chủ trương đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế biển, dự kiến có hàng trăm công trình, dự án phục vụ quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội và các công trình, dự án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, thương mại sẽ được triển khai cần tập trung GPMB. Do đó, công tác quản lý, duy trì, giữ vững an ninh trật tự trong thu hồi đất, GPMB khu vực biên giới biển vẫn cần được các cấp, các ngành chức năng, các địa phương quan tâm chỉ đạo để đảm bảo tiến độ đầu tư cho các dự án./.

Bài và ảnh: Thanh Thúy