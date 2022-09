Quyết tâm 'thay áo mới' cho Khu du lịch biển Quất Lâm

Xây dựng hình ảnh Quất Lâm “không mại dâm” Tại hội nghị ngày 29-6-2021, Công an tỉnh Nam Định đã xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội tại Khu du lịch biển Quất Lâm. Đặt mục tiêu phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn mại dâm tại Quất Lâm. Để xây dựng hình ảnh Quất Lâm không có mại dâm, Công an tỉnh Nam Định đã thành lập Ban Chỉ đạo và tổ giúp việc thực hiện kế hoạch chuyên đề trên. Ban chỉ đạo cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo, tổ giúp việc. Đồng thời, Công an tỉnh Nam Định đã đưa ra 14 đề nghị đối với Tỉnh ủy, UBND tỉnh; các sở, ban, ngành của tỉnh, MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên nòng cốt, Huyện ủy, UBND H.Giao Thủy (nơi có Khu du lịch biển Quất Lâm) để chỉ đạo, phối hợp thực hiện kế hoạch chuyên đề trên.