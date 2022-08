Thu ngân sách Nhà nước đạt kết quả ấn tượng trong bối cảnh nhiều khó khăn

Thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh chịu nhiều tác động bởi dịch COVID-19; kinh tế và chuỗi cung ứng phải đối mặt với nhiều thách thức, rủi ro do ảnh hưởng bởi giá các loại hàng hóa trên thị trường thế giới tăng cao, đặc biệt là giá dầu thô, khí đốt tự nhiên và khí tự nhiên hóa lỏng tăng mạnh nhưng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) của tỉnh đạt kết quả ấn tượng. 6 tháng đầu năm 2022, tổng thu NSNN ước đạt 14.647 tỷ đồng, bằng 92,9% dự toán năm, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng thu ngân sách nội địa đạt 4.315 tỷ 079 triệu đồng, bằng 65% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 26% so với cùng kỳ năm 2021. Thu tiền sử dụng đất 2.025 tỷ 202 triệu đồng, đạt 79% dự toán năm và tăng 37% so với cùng kỳ. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 430 tỷ 257 triệu đồng, bằng 72% dự toán và tăng 101% so với cùng kỳ năm 2021.

Nhà đầu tư thứ cấp triển khai xây dựng nhà xưởng sản xuất tại Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông (Nghĩa Hưng).

Để đạt được kết quả trên phải kể đến sự chỉ đạo sát sao và sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành tập trung thực hiện đầy đủ, đồng bộ các giải pháp tài chính, NSNN đã đề ra. Cục Thuế tỉnh đã tích cực triển khai hóa đơn điện tử theo lộ trình đề ra và được Tổng cục Thuế khen thưởng đột xuất, Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong triển khai hóa đơn điện tử, góp phần giúp người dân, doanh nghiệp không phải trực tiếp đến cơ quan thuế cũng như các cơ quan liên quan để giải quyết các thủ tục về thuế, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số của nền kinh tế, thay đổi phương thức quản lý, quy trình làm việc của cơ quan thuế. Các ngành, các địa phương đã chú trọng hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; ứng phó với thiên tai, dịch bệnh, ổn định đời sống xã hội; kiểm soát cơ bản được giá cả thị trường. Đáng kể, ngành Thuế và các địa phương đã tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính; giao nhiệm vụ thu hàng tháng, hàng quý cho từng đơn vị, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách; đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực thu, rà soát từng nguồn thu, từng sắc thuế để đảm bảo thu kịp thời, thu đúng, thu đủ sát với thực tế phát sinh. Nhờ đó, trên toàn tỉnh có một số khoản thu tăng so với cùng kỳ năm 2021 và đạt cao so với tiến độ dự toán HĐND tỉnh giao như: Thu thuế thu nhập cá nhân đạt 81% so với dự toán, thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 76% so với dự toán, thu phí, lệ phí đạt 62% so với dự toán, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 59% so với dự toán… Tại Hải Hậu thu NSNN 6 tháng đầu năm đạt 418,2 tỷ đồng, bằng 157% dự toán năm tỉnh giao, 141% dự toán năm huyện giao và đạt 206% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó, thu nội địa trừ thu tiền sử dụng đất là 85,9 tỷ đồng, đạt 80,2% so với dự toán năm và bằng 126,8% so với cùng kỳ năm 2021. Thu NSNN huyện Ý Yên 6 tháng đầu năm đạt 88 tỷ 435 triệu đồng, bằng 112% so với dự toán năm HĐND giao và bằng 126% so với cùng kỳ năm 2021. Một số khoản thu tăng so với cùng kỳ năm 2021 và đạt cao so với dự toán HĐND huyện giao như: Thu phí lệ phí đạt 129% so với dự toán năm, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 182% so với dự toán năm, thu tiền sử dụng đất đạt 272% so với dự toán năm, thu tiền thuê mặt đất, mặt nước đạt 566% so với dự toán năm. Tại Vụ Bản, một số khoản thu tăng so với cùng kỳ năm trước và đạt tỷ lệ cao so với dự toán HĐND huyện giao như: thu từ thuế thu nhập cá nhân đạt 6 tỷ 68 triệu đồng/5 tỷ 500 triệu đồng, bằng 111% dự toán năm và bằng 117% so với cùng kỳ năm trước; thu phí, lệ phí đạt 1.178/1.700 triệu đồng, bằng 69% dự toán năm và bằng 91% so với cùng kỳ năm 2021.

Bên cạnh những kết quả tích cực, đánh giá trên bình diện chung toàn tỉnh, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên vẫn còn có một số khoản thu giảm so với cùng kỳ và đạt thấp so với dự toán được giao như: thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 43% so với dự toán, thuế bảo vệ môi trường đạt 26% so với dự toán… Tại các địa phương, do đặc thù riêng nên cũng có một số khoản thu giảm so với cùng kỳ và đạt thấp so với dự toán HĐND huyện giao. Cụ thể như tại huyện Ý Yên, lệ phí trước bạ đạt 48% so với dự toán năm, thuế thu nhập cá nhân đạt 25% so với dự toán năm; tại huyện Vụ Bản thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chỉ đạt 58/1.000 triệu đồng, bằng 6% dự toán năm và bằng 14% so với cùng kỳ năm trước.

Để đẩy nhanh tiến độ thu NSNN trên địa bàn năm 2022, trước bối cảnh và dự báo tình hình thế giới, toàn quốc cũng như của tỉnh trong thời gian tới tỉnh yêu cầu ngành Thuế và các địa phương bám sát chỉ đạo của cấp trên và thực tế tại địa phương, tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt các giải pháp nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu, quản lý thu NSNN. Chú trọng triển khai kịp thời, trọng tâm, trọng điểm các giải pháp chính sách tài khóa, tiền tệ; đẩy mạnh hỗ trợ theo Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại. Riêng ngành Thuế tăng cường kỷ luật, kỷ cương nội ngành; đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế mới, đặc biệt là các vấn đề đang được xã hội quan tâm; triển khai công tác thanh tra, kiểm tra thuế, phấn đấu đến hết ngày 15-11-2022 hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022; thực hiện tốt công tác thu hồi nợ thuế, phấn đấu nợ đọng thuế đến ngày 31-12-2022 dưới 5% so với tổng thu NSNN; tiếp tục tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính thuế; tập trung xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng Thuế điện tử cho thiết bị di động (eTax-Mobile) dành cho người nộp thuế là cá nhân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế hỗ trợ tốt nhất cho người nộp thuế.

Với các biện pháp kể trên, toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu NSNN nội địa năm 2022 được HĐND tỉnh giao là: 6.600 tỷ đồng./.

Bài và ảnh: Thanh Thúy