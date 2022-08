Hải Hậu đầu tư phát triển hệ thống giao thông nông thôn hiện đại

Để hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu bền vững tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội và tăng thu nhập trực tiếp cho người dân, huyện Hải Hậu xác định một trong những ưu tiên là tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khang trang. Trong đó chú trọng cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới các công trình hạ tầng giao thông, đảm bảo kết nối với mạng lưới giao thông của tỉnh và các địa phương khác, góp phần quan trọng trong giao thương hàng hoá, thúc đẩy phát triển kinh tế của các xã, thị trấn và của cả huyện.

Đường giao thông xã Hải Hưng được đầu tư cải tạo, nâng cấp đáp ứng tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Đến nay, hệ thống hạ tầng giao thông tiếp tục được đầu tư nâng cấp từng bước hoàn thiện với nhiều công trình đã được hoàn thành và đưa vào khai thác như: cầu Thịnh Long; các dự án cải tạo, nâng cấp đường: Trung Hòa (giai đoạn 2), Vân Nam, Tây sông Múc. Hệ thống giao thông nông thôn tiếp tục được đầu tư với 184km đường, 16 cầu trên các tuyến được xây dựng mới; cải tạo, nâng cấp 284,7km đường; 324,2km đường được bảo trì, sửa chữa. Năm 2022, UBND huyện đã trình HĐND huyện ban hành Nghị quyết thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2022 từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu đô thị, khu dân cư tập trung trên địa bàn huyện. Theo đó, HĐND huyện đồng ý phân bổ trên 67,2 tỷ đồng đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây dựng 7 công trình hạ tầng giao thông chuyển tiếp còn thiếu vốn và 10 tỷ đồng cho khởi công 2 công trình hạ tầng giao thông mới (gồm các công trình cải tạo, nâng cấp đường Long - Sơn; Phú - Ninh). Dự án cải tạo, nâng cấp đường Long - Sơn có tổng chiều dài khoảng 9km theo tiêu chuẩn đường cấp V đồng bằng; kết cấu mặt đường bê tông nhựa chặt; tổng mức đầu tư 29,99 tỷ đồng; thời gian thực hiện trong các năm 2021-2023. Huyện Hải Hậu chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng và xây dựng rãnh dọc đoạn qua khu dân cư. Dự án cải tạo, nâng cấp đường Phú - Ninh có tổng chiều dài khoảng 5,25km theo tiêu chuẩn đường cấp V đồng bằng, kết cấu mặt đường bê tông nhựa chặt dày 7cm, là dự án nhóm C với tổng mức đầu tư gần 30 tỷ đồng. Trong đó tuyến chính có chiều dài 2,97km, điểm đầu giao với Quốc lộ 21B (tại cống chéo ba khoang, xã Hải Phú), điểm cuối tại cầu Đen (giao với tỉnh lộ 488C thuộc địa phận xã Hải Ninh); tuyến nhánh có chiều dài 2,28km, điểm đầu giao với tuyến chính tại Km0+796 (lý trình tuyến chính thuộc địa phận xã Hải Phú), điểm cuối tại cầu Thượng Trại (giao với tỉnh lộ 488C thuộc địa phận xã Hải Ninh). Trong năm 2022, UBND huyện chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện phối hợp với các phòng chức năng, UBND các xã, thị trấn tích cực triển khai thực hiện các dự án hạ tầng giao thông. Đầu tháng 4-2022, huyện đã khởi công dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Nam - Trung (đoạn từ cầu Mộng Chè, xã Hải Trung đến cầu Chợ Ấp, xã Hải Bắc) là dự án nhóm C, thời gian thực hiện trong các năm 2021-2023, có chiều dài khoảng 1,75km theo tiêu chuẩn đường cấp V đồng bằng. Dự án có điểm đầu giao với cầu Mộng Chè thuộc địa phận xã Hải Trung, điểm cuối là cầu Chợ Ấp thuộc địa phận xã Hải Bắc. Trong đó, đoạn đầu tuyến dài khoảng 500m kết cấu mặt đường bê tông xi măng, đoạn đường còn lại kết cấu mặt đường bê tông láng nhựa, xây dựng kè đá dọc tuyến đoạn tiếp giáp với sông. Các công trình trên tuyến, hệ thống thoát nước, hệ thống đảm bảo an toàn giao thông… được thiết kế hoàn chỉnh theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. Ngoài ra, trong tháng 5-2022, UBND huyện Hải Hậu đã thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường trục trung tâm huyện. Dự án được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư với quy mô tổng chiều dài khoảng 4,219km, tổng mức đầu tư trên 438 tỷ đồng. Dự án có điểm đầu giao với Quốc lộ 21 tại Km178+800 (cách cổng chào Hải Vân khoảng 230m về phía trung tâm thị trấn Yên Định) thuộc địa phận xã Xuân Ninh (Xuân Trường); điểm cuối giao với Quốc lộ 21 tại Km183+680, ngã tư đầu cầu Yên Định, thuộc thị trấn Yên Định (Hải Hậu). Tuyến đường được thiết kế mặt đường cấp cao A1, kết cấu mặt đường bê tông nhựa chặt dày 7cm, rộng 39m (riêng đoạn đi giáp bờ sông Múc dài khoảng 117m, cuối tuyến rộng 36m).

Để thực hiện và hoàn thành mục tiêu đến hết năm 2022 có ít nhất: 75% số xóm đạt NTM kiểu mẫu, 20 xã, thị trấn đạt NTM kiểu mẫu; toàn huyện có trên 1.200 mô hình kiểu mẫu về hạ tầng, cảnh quan, môi trường…; huyện Hải Hậu được Trung ương công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, huyện Hải Hậu chủ trương tiếp tục huy động mọi nguồn lực để đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới các công trình hạ tầng giao thông nông thôn từ thôn, xóm, tổ dân phố đến xã, thị trấn và toàn huyện. Đối chiếu với các tiêu chí xóm NTM nâng cao, huyện Hải Hậu xác định tiếp tục huy động nguồn kinh phí xã hội hoá để nâng cấp, xây dựng mới 29,2km đường thôn, xóm; bê tông hoá 22,7km đường giao thông nội đồng. Về hạ tầng giao thông, huyện chủ trương đầu tư cải tạo, nâng cấp 23,1km đường trục tại 13 xã, thị trấn; nghiên cứu ban hành cơ chế khuyến khích và hỗ trợ các xóm nâng cấp đường trục xóm và đường trục chính nội đồng.

Thời gian tới, huyện Hải Hậu tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng các công trình, dự án trọng điểm như: xây dựng khu đô thị thương mại Cồn - Văn Lý, đường trục trung tâm huyện, đường Tây sông Múc… Tiếp tục cải tạo, nâng cấp các tuyến đường: Nam - Trung, Trung - Hoà giai đoạn 3 (đoạn từ xã Hải Cường đến xã Hải Hoà), đường Tây sông Múc giai đoạn 2 (đoạn từ cầu Liên Thuận, xã Hải Xuân đến cầu Xuân Hương, xã Hải Hoà), xây dựng mới cầu Mộng Chè, xã Hải Trung, xây dựng mới bến xe khách tại xã Hải Thanh đạt tiêu chuẩn hạng III trở lên để hoàn thành tiêu chí hạ tầng giao thông trong xây dựng NTM nâng cao; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025, với mục tiêu đến năm 2025, huyện trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu “sáng - xanh - sạch - đẹp để phát triển bền vững”./.

Bài và ảnh: Thành Trung