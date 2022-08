Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong ngành điện

Hoạt động trong ngành điện luôn đòi hỏi phải bảo đảm thực hiện nghiêm ngặt quy trình an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trong sản xuất, kinh doanh nhằm bảo vệ an toàn tính mạng con người, tài sản của Nhà nước và của doanh nghiệp. Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty Điện lực Nam Định luôn chú trọng công tác ATVSLĐ đối với đội ngũ công nhân trực tiếp sản xuất, nhất là ở những vị trí làm việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ.

Công nhân Điện lực huyện Nghĩa Hưng luôn thực hiện đúng quy tắc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong sửa chữa lưới điện trên địa bàn.

Trong những năm qua, Công ty đặc biệt quan tâm chú trọng tới công tác an toàn lao động, góp phần đảm bảo an toàn và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Các phong trào thi đua luôn hướng tới việc chấp hành nghiêm quy trình kỹ thuật an toàn điện để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người lao động và thiết bị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, an toàn điện trong nhân dân; thường xuyên mở lớp huấn luyện an toàn lao động, phòng chống cháy nổ; duy trì có nền nếp việc học và kiểm tra quy trình an toàn điện. Công ty thường xuyên cấp phát đầy đủ và kịp thời các trang bị an toàn, bảo hộ lao động cho các đơn vị và cá nhân người lao động; tăng cường các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, thường xuyên chăm lo sức khoẻ cho cán bộ, công nhân viên. Định kỳ Công ty tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện chương trình hành động phòng ngừa tai nạn, nói không với tai nạn lao động trong cán bộ, công nhân viên. Hàng năm, Công đoàn Công ty phối hợp chặt chẽ với Sở LĐ-TB và XH, Trường Cao đẳng Điện lực tổ chức huấn luyện an toàn và sát hạch quy trình an toàn điện cho cán bộ, công nhân viên của Công ty; phối hợp với Sở Công Thương tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra sát hạch và cấp thẻ cho kiểm tra viên điện lực. Tổ chức Công đoàn còn phối hợp với chuyên môn đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động trong Công ty; kiện toàn lại mạng lưới an toàn vệ sinh viên với số lượng 66 người bao quát các lĩnh vực trực thuộc. Công đoàn Công ty đã thường xuyên tham gia giám sát thực hiện các chế độ chính sách về ATVSLĐ; chỉ đạo hoạt động mạng lưới an toàn vệ sinh viên, đẩy mạnh phong trào “xanh - sạch - đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”, góp phần cải thiện môi trường, điều kiện làm việc, sản xuất an toàn, ổn định; phối hợp tổ chức lễ phát động đẩy mạnh thực hiện văn hóa an toàn lao động; tham gia cùng chuyên môn hưởng ứng “Giờ trái đất”. Hàng năm, tổ chức Công đoàn phối hợp tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 1.187 công nhân, viên chức, lao động trong toàn Công ty, đạt tỷ lệ 100%.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra ATVSLĐ, xây dựng, phổ biến nội quy, quy trình vận hành các loại máy móc, thiết bị; quy trình kỹ thuật an toàn khi leo và làm việc trên cột điện, quy chế an toàn điện… đã được Công ty triển khai thường xuyên, kịp thời nhắc nhở, phát hiện các trường hợp nguy cơ mất an toàn lao động để có biện pháp phòng tránh hoặc khắc phục, sửa chữa kịp thời, hạn chế tới mức thấp nhất các nguy cơ mất an toàn, hoặc tai nạn lao động có thể xảy ra. Để góp phần làm tốt công tác ATVSLĐ, Ban chấp hành Công đoàn đã chủ động phối hợp với Ban giám đốc Công ty tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động gắn với thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; trong đó chú trọng phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phong trào “xanh - sạch - đẹp, đảm bảo ATVSLĐ” các phòng, ban chuyên môn, Điện lực cơ sở đều tích cực đăng ký thi đua với từng tập thể, cá nhân, tạo nên không khí thi đua sôi nổi, thiết thực. Qua những phong trào thi đua đã có nhiều giải pháp, sáng kiến về cải tiến kỹ thuật máy móc thiết bị, ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất, vận hành nhằm giảm tổn thất điện năng, an toàn hệ thống lưới điện, làm lợi và tiết kiệm chi phí sản xuất, kinh doanh hàng tỷ đồng. Nhiều tập thể, cá nhân đã được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và được các cấp khen thưởng. Điển hình như: đề tài nghiên cứu khoa học “Chương trình quản lý lưới điện NEMO” với mục tiêu xây dựng phần mềm tính toán, mô phỏng và phân tích lưới điện trung áp thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc; sáng kiến “Xây dựng website thư viện điện tử phục vụ lưu trữ tài liệu liên quan công việc học tập của cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Nam Định”; “Xây dựng hệ thống đảm bảo an toàn an ninh mạng IT sử dụng thiết bị tường lửa thế hệ mới tích hợp các mã nguồn mở”. Đồng chí Phạm Thanh Lịch, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết: Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức tuân thủ ATVSLĐ của các cá nhân, đơn vị, Ban chấp hành Công đoàn Công ty chỉ đạo đến các Công đoàn cơ sở, tích cực tham gia với chuyên môn đẩy mạnh việc giám sát thực hiện các quy trình, quy định, nội quy, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ, cải thiện điều kiện lao động. Định kỳ tổ chức đối thoại với người lao động để lắng nghe, giải đáp kịp thời những ý kiến, kiến nghị của người lao động trong lĩnh vực ATVSLĐ, về điều kiện và môi trường làm việc. Đồng thời, tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện tốt các quy định của pháp luật, quy trình, quy định về công tác ATVSLĐ tại nơi làm việc. Phối hợp với chuyên môn phát động các phong trào thi đua trong công tác an toàn lao động và xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc…

Với những giải pháp tích cực, đồng bộ đảm bảo ATVSLĐ, nhiều năm nay Công ty Điện lực Nam Định không có tai nạn nghiêm trọng do vi phạm quy trình ATVSLĐ. Thời gian tới, Công đoàn Công ty tiếp tục chỉ đạo công đoàn cơ sở chú trọng, đề cao vai trò, trách nhiệm trong công tác ATVSLĐ; chủ động, quyết liệt thực hiện các biện pháp. Các công đoàn trực thuộc nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, giám sát đoàn viên, người lao động chấp hành đúng quy trình an toàn, xây dựng văn hóa an toàn lao động, góp phần bảo đảm an toàn sản xuất, kinh doanh./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh