Tác phẩm tham dự giải báo chí Búa Liềm vàng lần thứ VII-2022

Thu hút đầu tư - Đòn bẩy phát triển kinh tế biển ở Nghĩa Hưng

Là một trong 3 huyện ven biển của tỉnh, Nghĩa Hưng có nhiều tiềm năng để phát triển mạnh kinh tế biển, đưa lĩnh vực này trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thực hiện chủ trương của tỉnh, cấp uỷ, chính quyền các cấp huyện Nghĩa Hưng đã quyết tâm cao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp có tính đột phá để kêu gọi, thu hút đầu tư, tạo nền tảng và mở ra nhiều cơ hội mới cho sự phát triển bền vững.

Khu Công nghiệp Dệt may Rạng Đông (Nghĩa Hưng). Ảnh: Bùi Luận

I - Quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Trên cơ sở xác định những “điểm nghẽn” trong thu hút đầu tư, Huyện ủy, UBND huyện Nghĩa Hưng đã có nhiều chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành Nghị quyết số 15-NQ/HU ngày 24-8-2021 về xây dựng kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế biển huyện giai đoạn 2021-2025, với những nội dung “đúng” và “trúng”, tập trung huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng nhằm thu hút đầu tư vào huyện, ưu tiên khu vực ven biển. Huyện ủy đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; phân công các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của huyện xuống trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, cùng dự họp với cơ sở giúp giải đáp, tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết. Đối với các dự án trọng điểm, huyện tập trung chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, giải quyết vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai các dự án. Huyện uỷ ban hành Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 6-12-2021 về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp để giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án tại khu vực Cồn Xanh. Theo đó, đảng ủy các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện với các giải pháp, biện pháp cụ thể, đồng bộ nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng tại địa phương. Đồng thời, UBND huyện đã gửi các thông báo của tỉnh, của huyện về việc thu hồi đất tới các tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng; tổ chức các hội nghị đối thoại với nhân dân trong vùng dự án; thành lập 3 tổ công tác giải phóng mặt bằng và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các dự án. Các cấp, các ngành tăng cường công tác vận động quần chúng góp phần làm chuyển biến tư tưởng của người dân, tạo sự đồng thuận trong việc triển khai các dự án.

Bên cạnh đó, huyện chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) tạo thuận lợi thu hút đầu tư. UBND huyện ban hành Kế hoạch số 65/KH-UBND, ngày 22-7-2021 về “Đẩy mạnh cải cách hành chính huyện Nghĩa Hưng giai đoạn 2021-2025”. Theo đó đã thực hiện rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm chi phí thực hiện TTHC, đặc biệt trong một số lĩnh vực như: tài nguyên - môi trường, kế hoạch và đầu tư, xây dựng, lao động - thương binh và xã hội. Tuyên truyền kịp thời các văn bản pháp luật mới ban hành, các TTHC do UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, ban hành mới… Đồng thời, huyện chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp từ khâu tìm hiểu, xúc tiến đầu tư, giúp đẩy nhanh quá trình thực hiện dự án; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình đầu tư sản xuất, kinh doanh…

Thời gian qua, huyện Nghĩa Hưng cũng chú trọng thực hiện công tác cải thiện môi trường đầu tư. Với tư duy chủ động tạo mặt bằng sạch, quỹ đất trống cho các nhà đầu tư lựa chọn xây dựng các dự án, huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch có tầm nhìn chiến lược. Huyện đã hoàn thành xây dựng và được cấp có thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch vùng huyện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung đô thị Rạng Đông đến năm 2040; Quy hoạch chung khu chức năng phía Nam đô thị Rạng Đông đến năm 2040, Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu vực chức năng công nghiệp, đô thị, dịch vụ, du lịch sinh thái cửa Đáy; rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung các thị trấn, quy hoạch ngành, lĩnh vực… đảm bảo đồng bộ, thống nhất với quy hoạch của tỉnh, của quốc gia, tạo cơ sở để thu hút đầu tư, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

II - Tạo đòn bẩy phát triển kinh tế biển

Với sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp, hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện đã được quan tâm đầu tư, nâng cấp đồng bộ, đảm bảo kết nối với các trục giao thông của tỉnh, của quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi trong giao thương, thu hút đầu tư. Trong đó, các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của tỉnh trên địa bàn đã được tập trung đầu tư và hoàn thành đưa vào sử dụng như đường dẫn và cầu Thịnh Long vượt sông Ninh Cơ, Tỉnh lộ 487; đang tập trung thi công tuyến đường trục phát triển kết nối vùng kinh tế biển Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (giai đoạn II); tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định; tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng; Kênh nối sông Đáy - Ninh Cơ; tỉnh lộ 488C và sắp tới sẽ khởi công xây dựng cầu Ninh Cường vượt sông Ninh Cơ trên Quốc lộ 37B nối huyện Trực Ninh và huyện Nghĩa Hưng… Cùng với đó, các tuyến đường trục huyện được đầu tư mới và nâng cấp đồng bộ theo quy hoạch đảm bảo kết nối thuận tiện với hệ thống quốc lộ, tỉnh lộ. Toàn huyện đã hoàn thành cải tạo, nâng cấp nhựa hoá 100% tuyến đường trục kết nối từ khu trung tâm các xã, thị trấn với đường huyện, đường tỉnh, quốc lộ…

Đến nay, huyện đã thu hút được 34 dự án, với tổng mức đầu tư trên 9.150 tỷ đồng gồm 31 dự án đầu tư trong nước và 3 dự án đầu tư nước ngoài. Trong đó có các nhà đầu tư lớn như: Tập đoàn Bunda đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất giày xuất khẩu tại xã Nghĩa Minh với quy mô khoảng 20ha, tổng mức đầu tư trên 3.000 tỷ đồng và đã thu hút được gần 8.000 lao động; Công ty cổ phần May Sông Hồng đầu tư xây dựng nhà máy may tại xã Nghĩa Thái với quy mô trên 6ha, tổng mức đầu tư gần 500 tỷ đồng, thu hút trên 2.200 lao động. Khu công nghiệp (KCN) Dệt may Rạng Đông (Aurora IP) đã được đưa vào khai thác giai đoạn I, thu hút 2 nhà đầu tư thứ cấp thuộc Tập đoàn TORAY (Nhật Bản) đầu tư nhà máy sản xuất hàng dệt may với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 210 triệu USD. Với 2 giải thưởng “Dự án KCN tốt nhất” và “Dự án thương mại xanh tốt nhất” trong năm 2020, địa thế thuận lợi, pháp lý đầy đủ, cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại cùng nhiều cơ chế ưu đãi, Aurora IP sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt trong lĩnh vực dệt may. Đặc biệt, huyện đang triển khai tổ hợp 3 dự án của Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh với tổng vốn đầu tư 98.900 tỷ đồng, sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, khi đi vào hoạt động sẽ đem lại giá trị gia tăng cao, tạo nguồn thu lớn cho ngân sách địa phương; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động; tạo điều kiện cải thiện, nâng cao đời sống của nhân dân.

Thời gian tới, để thực hiện hiệu quả công tác thu hút đầu tư, mở ra các cơ hội phát triển mới, đồng chí Trần Văn Dương - Chủ tịch UBND huyện cho biết, huyện sẽ tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch; huy động mọi nguồn lực đầu tư, cải tạo, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng giao thông. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, ưu tiên các dự án có vốn lớn, công nghệ cao, thân thiện với môi trường, các dự án trong lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng công nghiệp, thương mại. Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện các dự án, công trình trọng điểm triển khai trên địa bàn. Tiếp tục tạo chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính, nhất là cải cách TTHC theo hướng đơn giản hóa một cách thực chất trên tất cả các lĩnh vực...

Nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nghĩa Hưng tiếp tục xác định thu hút đầu tư là một trong hai khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Phấn đấu đến năm 2025, thu hút đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn đầu tư khoảng 10 nghìn tỷ đồng; thu hút doanh nghiệp lấp đầy mặt bằng KCN Rạng Đông; xây dựng mới 1 CCN với diện tích 50-70ha; từng bước thu hút đầu tư vào khu chức năng phía Nam đô thị Rạng Đông... Từ đó góp phần đưa kinh tế biển trở thành vùng kinh tế động lực, là cực tăng trưởng phía Nam của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX./.

Trần Thị Thu Trang

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy