Thị trường sách và dụng cụ học tập phục vụ năm học mới

Chỉ còn 2 tuần nữa học sinh toàn tỉnh bước vào năm học mới 2022-2023. Thời điểm hiện tại, nhu cầu mua sắm sách giáo khoa (SGK) và đồ dùng học tập của phụ huynh, học sinh bắt đầu “nóng”.

Thị trường sách mới rục rịch

Khảo sát tại một số nhà sách và cửa hàng kinh doanh dụng cụ học tập trên các tuyến phố chính của thành phố Nam Định và trung tâm các huyện cho thấy giá cả các loại SGK tương đối ổn định so với năm học trước, trừ SGK các khối lớp 3, lớp 7, lớp 10 năm nay thực hiện Chương trình GDPT 2018. Các mặt hàng văn phòng phẩm như giấy, bút, thước kẻ, com-pa, cặp sách, nhãn vở... thì giá cả tương đối ổn định, đa dạng về mẫu mã, chủng loại, đáp ứng nhu cầu thị trường. Tuy nhiên, sức mua đồ dùng học tập chuẩn bị cho năm học mới còn chậm hiện tại mới bắt đầu rục rịch khởi động.

Tại một số cửa hàng sách, dụng cụ học tập trên các phố: Hoàng Văn Thụ, Lê Hồng Phong, Quang Trung, Hưng Yên của thành phố Nam Định, khá đông phụ huynh và học sinh đến tìm mua các loại SGK, văn phòng phẩm, đồ dùng phục vụ cho năm học mới. Một chủ cửa hàng trên phố Quang Trung cho biết: Năm nay không có tình trạng khan hiếm sách, thiếu sách ở các khối lớp 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12; giá các loại sách, đồ dùng học tập của các khối lớp này tương đối ổn định. Tuy nhiên, cơ sở không dám nhập SGK lớp 3, lớp 7, lớp 10 mà chỉ nhập các đầu SGK hiện hành, vì các trường tự chọn bộ SGK mới, phụ huynh đăng ký mua tại trường. Mặt khác, các nhà xuất bản (NXB) cũng sản xuất cầm chừng, vừa sản xuất vừa thăm dò thị trường. Tại nhà sách Thanh Hằng, phố Hoàng Văn Thụ (thành phố Nam Định), chủ nhà sách cho biết: Hiện tại cơ sở là đại lý phân phối, bán buôn, bán lẻ các loại SGK, sách tham khảo, văn phòng phẩm, giấy, vở của các hãng. Để phục vụ năm học mới, cơ sở đã chuẩn bị số lượng lớn các loại phục vụ nhu cầu bán buôn, bán lẻ của người dân và phụ huynh toàn tỉnh. Tuy nhiên, cửa hàng chỉ nhập các bản SGK hiện hành, còn sách theo chương trình mới cửa hàng chưa dám nhập vì chưa biết thị trường tiêu thụ thế nào. Hầu hết phụ huynh đều đăng ký cho con em mình tại trường nên hiện tại cửa hàng chỉ nhập đủ để phục vụ bán buôn, bán lẻ cho nhu cầu của các em học sinh bị thiếu, mất hay muốn học thêm tại nhà.

Nhân viên Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định kiểm kê sách trước khi cung ứng cho các trường học.

Qua thực tế thị trường sách và dụng cụ học tập phục vụ năm học mới cho thấy, ngoài SGK hiện hành và dụng cụ học tập là mức cung - cầu vẫn như cũ, thì năm nay, SGK theo chương trình mới ở các khối lớp 3, 7, 10 khá khan hiếm ngoài thị trường bán lẻ do mỗi trường lựa chọn sách của một NXB khác nhau, học sinh học trường nào phải đăng ký sách tại trường đó mới có thể đảm bảo được số lượng và chủng loại. Cũng vì lý do này mà trong khi giá các loại SGK, sách tham khảo theo chương trình cũ và các mặt hàng khác như vở, đồ dùng học tập, giá tương đối ổn định, không có nhiều biến động, thì giá SGK theo Chương trình GDPT 2018 lại tăng khá cao. Cụ thể, các bộ sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 theo Chương trình GDPT mới tăng gấp 2-3 lần so với giá SGK cũ với mức giá dao động từ 183-436 nghìn đồng/bộ tùy loại: Bộ SGK lớp 3 có giá 183 nghìn đồng/bộ. Bộ SGK lớp 7 có giá 208 nghìn đồng/bộ. Bộ SGK lớp 10 có giá 436 nghìn đồng/bộ. Như vậy cũng khối lớp này nếu bộ sách cũ thì chỉ từ 50 nghìn đến hơn 100 nghìn đồng, thì bộ sách mới dao động từ 200 nghìn đến 300 nghìn đồng tùy từng bộ sách do nhà trường chọn. Có con năm nay vào lớp 10, chị Đinh Thị Thu trú tại ngõ 98 Nguyễn Trãi (thành phố Nam Định) cho biết: “Riêng SGK và vở viết thì tôi đều đã đặt mua tại trường. Giá 1 bộ SGK năm nay khá cao, còn nội dung sách như thế nào thì cần có thẩm định, đánh giá qua thực tế các cháu học”. Còn chị Vũ Thị Thu, công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Hòa Xá (thành phố Nam Định) cho biết: Ngay từ đầu tháng 8, chị đã chủ động mua bộ SGK để con chuẩn bị vào lớp 2. Năm học trước, con vào lớp 1, vì giãn cách xã hội nên phải rất vất vả chị mới mua được bộ sách mới. Chính vì vậy, năm nay chị mua sách sớm cho con để yên tâm hơn dù dịch bệnh đã được kiểm soát. Chị cũng cho biết, không phải phụ huynh nào cũng có điều kiện kinh tế để mua sớm SGK mới, vì vậy, chị mong muốn giá SGK và các mặt hàng liên quan phục vụ cho năm học mới sẽ được giữ ổn định.

Góp phần bình ổn thị trường

Căn cứ số lượng học sinh các khối lớp, đặc biệt là số học sinh vào lớp 3, lớp 7, lớp 10 năm nay và kết quả chọn lựa SGK của các trường, các doanh nghiệp cung ứng sách trên địa bàn tỉnh đang có kế hoạch chuyển sách đến tận các trường học để cung cấp cho học sinh và tham gia bình ổn thị trường.

Để góp phần bình ổn thị trường, hiện tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định đã chuẩn bị đầy đủ để cung ứng các bản SGK, sách bổ trợ, sách tham khảo phục vụ năm học mới. Đồng chí Trần Quốc Hưng, Giám đốc Công ty cho biết: Căn cứ số lượng học sinh các khối lớp, năm học này, dự kiến học sinh từ bậc tiểu học đến THPT sẽ cần trên 2 triệu bản SGK các môn học, trong đó có 150 bản SGK lớp 3, 7, 10. Năm nay, trừ các bộ SGK cho học sinh lớp 3, 7, 10 (các khối lớp thực hiện Chương trình GDPT 2018) là tăng giá, các bộ SGK còn lại vẫn giữ giá ổn định như năm trước. Với số lượng trên 2 triệu bản sách, thì sách của NXB Giáo dục Việt Nam chiếm khoảng 60%, còn lại sách là của NXB Đại học Sư phạm (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội), NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, NXB Đại học Vinh, NXB Đại học Huế. Hiện nay, công ty đã phân phối sách về các trường học trong tỉnh và 1 đại lý của công ty (tại thành phố Nam Định). Số lượng sách đã phân phối đạt khoảng 80%, 20% sách còn thiếu chủ yếu là SGK lớp 10 và một số loại sách khác. Công ty phấn đấu đảm bảo đủ nguồn cung sách cho các trường học trong tỉnh.

Để đáp ứng nhu cầu mua sắm SGK cho năm học mới, từ tháng 3-2022, Sở GD và ĐT đã chủ động phối hợp với các NXB và đơn vị kinh doanh sách, thiết bị trường học phối hợp giới thiệu sách. Rải rác từ tháng 6 đến nay, đã có gần 2 triệu đầu sách được nhập về và giao cho các nhà trường theo đăng ký. Đối với sách lớp 10 còn thiếu, sau khi học sinh lớp 10 chọn các môn học theo khối, các trường mới cho học sinh đăng ký theo những danh mục sách mà UBND tỉnh đã phê duyệt. Căn cứ kết quả đăng ký, nhà trường sẽ cho học sinh đăng ký mua sách tại trường. Bên cạnh đó, các em cũng có thể tự mua sách theo yêu cầu của nhà trường dựa trên kết quả lựa chọn môn học. Dự kiến đến 20-8 sẽ có 150 nghìn bản SGK lớp 10 được cung ứng về các nhà trường.

Tuy nhiên, để tiết kiệm sách, tránh lãng phí, theo Ban giám hiệu các nhà trường và một số giáo viên, ngoài học sinh các khối lớp 3, 7, 10 không thể sử dụng lại sách cũ cho năm học 2022-2023, vì học sinh các khối lớp này sẽ học Chương trình GDPT 2018, thì đối với các lớp còn lại, phụ huynh có thể tận dụng sách cũ còn dùng được cho con mình, qua đó giảm chi phí mua sắm đầu năm học mới. Các trường cũng có thể tổ chức thu SGK cũ tặng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các trường cũng cần trang bị SGK trong thư viện nhà trường, giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thể mượn để sử dụng, đảm bảo quá trình học tập xuyên suốt trong năm học; trang bị đầy đủ các đầu SGK đã được Bộ GD và ĐT phê duyệt, giúp giáo viên có thêm nguồn tài liệu khi xây dựng kế hoạch bài dạy./.

Bài và ảnh: Minh Thuận