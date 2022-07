Điện lực thành phố Nam Định đảm bảo cung ứng điện an toàn

Điện lực thành phố Nam Định được giao quản lý, cung ứng điện trên địa bàn thành phố Nam Định và huyện Mỹ Lộc với tổng số 130.026 khách hàng thuộc 36 xã, phường, thị trấn. Để bảo đảm cung ứng điện ổn định, an toàn trong mùa nắng nóng và kịp thời ứng phó với những diễn biến bất thường của mùa mưa bão, Điện lực thành phố Nam Định đã có những giải pháp hữu hiệu nâng cao chất lượng công tác quản lý, vận hành hệ thống điện và trong việc sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội của thành phố và huyện Mỹ Lộc.

Công nhân Điện lực thành phố Nam Định sửa chữa hệ thống điện, bảo đảm an toàn cho khách hàng sử dụng trong những ngày nắng nóng.

Là địa bàn trung tâm tỉnh, đông dân cư, nơi tập trung nhiều cơ quan, sở, ngành quan trọng của tỉnh, đồng thời có nhiều doanh nghiệp trọng điểm tham gia sản xuất, kinh doanh tại Khu công nghiệp Hòa Xá, Cụm công nghiệp An Xá nên lưới điện đầu nguồn cung ứng vào thành phố luôn được quan tâm, đầu tư, đồng thời thực hiện kết nối mạch vòng khép kín nhiều tuyến dây nhằm hỗ trợ, tương tác khi có sự cố xảy ra. Đến nay, hệ thống điện cao thế cung ứng vào địa bàn thành phố Nam Định và huyện Mỹ Lộc bao gồm 4 trạm biến áp 110kV: Trình Xuyên, Mỹ Xá, Phi Trường, Mỹ Lộc và trạm 220kV Nam Định. Hệ thống điện trung thế 22 và 35kV gồm 352km đường dây, phần lớn được xây dựng cách đây hơn 20 năm nên đã xuống cấp, nhiều tuyến dây không bảo đảm độ cao tĩnh không trên 14m theo Nghị định số 14 của Chính phủ. Hệ thống điện hạ thế gồm 2.129km, 1.193 trạm biến áp, trong đó đa phần mới được đầu tư, cải tạo từ năm 2021 bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng Tái thiết Đức (KFW), tổng kinh phí 100,4 tỷ đồng, đóng góp tích cực vào việc chỉnh trang đô thị và từng bước xây dựng lưới điện thông minh trên địa bàn tỉnh. Để bảo đảm an toàn cho hệ thống điện, công tác nâng cao hiệu quả quản lý vận hành luôn được đơn vị đặt lên hàng đầu. Theo đó, đối với lưới điện trung thế, Điện lực thành phố đã tăng cường kiểm tra định kỳ, đột xuất hệ thống; sử dụng các thiết bị công nghệ như vệ sinh cách điện bằng nước áp lực cao, bay flycam, dùng máy đo phóng điện cục bộ, camera nhiệt nhằm phát hiện sớm các khiếm khuyết, ẩn họa trên lưới điện để kịp thời khắc phục. Điện lực thành phố đã tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn tuyên truyền để người dân tham gia bảo đảm an toàn hành lang lưới điện cao áp; phối hợp với lực lượng Công an vận động và ngăn chặn người dân không thả diều gần khu vực hành lang lưới điện. Đối với lưới điện hạ thế, Điện lực thành phố thực hiện vận hành tối ưu từng trạm biến áp, thường xuyên cân đảo pha, san tải hợp lý đảm bảo không để xảy ra quá tải cục bộ. Trong công tác giảm sự cố điện, Điện lực đã lập các phương án xử lý nhanh sự cố cho từng đường dây, phân rõ ranh giới kiểm tra tìm sự cố giữa các đội quản lý để giảm thời gian mất điện do sự cố...

Với việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong 6 tháng đầu năm nay, Điện lực thành phố Nam Định đã phát hiện 3 máy biến áp không đảm bảo tiêu chuẩn vận hành để kịp thời xử lý, thay thế tại khu vực Trúc Lâm Thiên Trường (thành phố Nam Định) và các xã Mỹ Thành, Mỹ Tân (Mỹ Lộc); tiến hành soi phát nhiệt 1.527 vị trí, xử lý 17 vị trí có độ chênh nhiệt lớn; phát hiện, chặt tỉa 165 vị trí hành lang cây cối có nguy cơ gây sự cố; thay thế 105 hộp sắt đựng thiết bị điện bị vỡ, hỏng. Trong công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng, Điện lực thành phố đã định kỳ thay thế 12.194 công tơ 1 pha, 184 công tơ 3 pha; thay 29 công tơ 3 biểu giá; thay 323 bộ máy biến dòng của ngành Điện, thay 153 máy biến dòng hạ thế của khách hàng nhằm bảo đảm an toàn cho việc cung ứng, sử dụng điện. Trên lĩnh vực đầu tư xây dựng, đơn vị đã tiến hành cải tạo, nâng cấp một số mạch vòng đường dây 35kV, quy mô gồm thay mới 127 cột ly tâm, thay 15,7km dây, thay và nâng cấp 220m cáp ngầm các loại. Trên lưới điện hạ thế đã thực hiện sửa chữa, cải tạo hệ thống điện trên địa bàn huyện Mỹ Lộc gồm thay mới nhiều tuyến đường trục, đường nhánh, dây xuống hộp công tơ thuộc các xã: Mỹ Tân, Mỹ Hà, Mỹ Hưng và thị trấn Mỹ Lộc. Song song với những giải pháp kỹ thuật, kinh doanh, vận hành, Điện lực thành phố Nam Định đang tích cực đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền các giải pháp, chương trình tiết kiệm điện như: “Gia đình tiết kiệm điện”, “Giờ trái đất”, “Tuyến phố tiết kiệm điện”, “Tiết kiệm điện trong các đơn vị sản xuất, kinh doanh”... nhằm nâng cao nhận thức, vận động cộng đồng tích cực sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn cho hệ thống điện.

Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng công tác quản lý, vận hành hệ thống điện trong 6 tháng đầu năm 2022, Điện lực thành phố Nam Định đã cung ứng an toàn gần 406 triệu kWh điện thương phẩm cho các thành phần kinh tế. Trong đó, mặc dù thời tiết đang nắng nóng gay gắt nhưng trên địa bàn thành phố Nam Định và huyện Mỹ Lộc chưa có khu vực nào xuất hiện tình trạng quá tải; lưới điện được vận hành an toàn, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt, đời sống của nhân dân./.

Bài và ảnh: Xuân Thu