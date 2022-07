Nghĩa Hồng hướng tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Sau khi hoàn thành mục tiêu là xã nông thôn mới (NTM) năm 2016, những năm qua, Đảng uỷ, UBND xã Nghĩa Hồng (Nghĩa Hưng) tiếp tục tập trung lãnh đạo huy động các nguồn lực để nâng cao chất lượng các tiêu chí, làm tiền đề xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, Nghĩa Hồng hôm nay đang “thay da, đổi thịt” với các công trình khang trang, sạch đẹp, nhiều mô hình kinh tế phát huy hiệu quả, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Xã Nghĩa Hồng đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020 tại Quyết định số 2939/QĐ-UBND ngày 31-12-2021.

Đường giao thông thôn Đồng Quỹ, xã Nghĩa Hồng (Nghĩa Hưng) được cải tạo, nâng cấp đáp ứng các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu.

Trong công tác lãnh đạo, Đảng uỷ, HĐND, UBND xã luôn xác định xây dựng NTM nhân dân là chủ thể, cán bộ là nòng cốt; xây dựng NTM là một hành trình dài, chỉ có khởi đầu không có kết thúc, phải tạo được sự thống nhất, đoàn kết, công tác triển khai những việc gì nhân dân cần, phải dân chủ, minh bạch tạo sự đồng thuận cao. Huy động được sức mạnh toàn dân, không chỉ người dân sinh sống và làm việc tại xã mà cả con em quê hương sinh sống khắp trên mọi miền đất nước và sinh sống học tập, lao động ở nước ngoài để có những ý tưởng cách làm hay trong công cuộc xây dựng NTM. Để hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM nâng cao, hướng tới NTM kiểu mẫu, xã đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng mô hình xã NTM nâng cao; quyết định thành lập các tiểu ban xây dựng mô hình xóm, khu dân cư và gia đình NTM nâng cao, kiểu mẫu. Tổ chức hội nghị quân - dân - chính quán triệt, triển khai quyết định và phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí cấp uỷ, cán bộ công chức phụ trách các xóm. Người được phân công nghiên cứu tình hình đặc điểm của xóm mình phụ trách định hướng cho chi uỷ chi bộ dự thảo xây dựng nghị quyết chi bộ để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Phân công tiểu ban chỉ đạo phụ trách từng cụm dân cư trong dong xóm, từng đồng chí đảng viên phụ trách tới từng hộ dân. Tổ chức họp triển khai tới từng xóm, từng cụm dân cư dong xóm để nhân dân thảo luận, bàn bạc thống nhất xây dựng kế hoạch thực hiện; tạo sự đồng thuận cao ở địa phương. Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã đã xây dựng kế hoạch, làm tốt công tác tuyên truyền vận động cán bộ nhân dân tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu. Xã đã chú trọng huy động tối đa các nguồn lực địa phương, lồng ghép vốn từ các chương trình để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội NTM nâng cao theo phương châm dựa vào nội lực từ dân là chính cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước làm động lực. Nhờ đó, đến năm 2021 hệ thống giao thông của xã đã được đầu tư cải tạo, nâng cấp đảm bảo góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Các tuyến đường trục nối từ tỉnh lộ 488C vào trung tâm xã, tuyến đường WB, đường Phong - Hồng - Phú đã được đầu tư trải nhựa áp-phan; 100% đường từ trục chính vào trong các dong sâu đều được đổ bê tông, có rãnh thoát nước hai bên, đến nay 100% các tuyến đường dong xóm đều được đổ bê tông, bề mặt từ 3-5m, dày 15-20cm. Hệ thống thuỷ lợi thường xuyên được vệ sinh sạch sẽ, thông thoáng đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất, thuận lợi cho tưới, tiêu và ứng phó hiệu quả với mức độ rủi ro thiên tai cấp độ 3. 100% hộ dân trong xã được sử dụng điện an toàn, chất lượng điện phục vụ sinh hoạt ngày một tốt. Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện với 9 trạm biến áp tổng công suất 2.000kVA bảo đảm cung cấp điện an toàn, thường xuyên cho sản xuất và sinh hoạt. Hệ thống đường trục xã được lắp đặt hệ thống điện cao áp, đảm bảo an toàn; các tuyến đường trục xóm, dong xóm được nhân dân huy động đóng góp lắp đèn compact có chao, chụp đồng bộ đảm bảo đủ ánh sáng bảo vệ về đêm. Thực hiện kế hoạch xây dựng điện chiếu sáng nông thôn 6 tháng đầu năm 2022 trong toàn xã bằng nguồn vốn hỗ trợ của cấp trên cùng với sự huy động đóng góp của nhân dân trong xã đã có 12/16 thôn, xóm xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông nông thôn tổng số 750 cột với tổng kinh phí xây dựng xấp xỉ 3,8 tỷ đồng trong đó huyện hỗ trợ 750 triệu đồng. Bằng nguồn vốn hỗ trợ cấp trên trong chương trình kiên cố hóa trường lớp học địa phương được đầu tư xây dựng nhà học cao tầng trường mầm non khu A, hiện nay đã tiến hành khởi công xây dựng đến nay đã đổ mái xong tầng 2 tiếp tục đi vào hoàn thiện tổng kinh phí đầu tư xấp xỉ 6,9 tỷ đồng. Về cơ sở vật chất văn hóa, bằng các nguồn kinh phí, xã đã đầu tư xây dựng khu trung tâm văn hóa - thể thao xã rộng 7.290m2; hội trường nhà văn hóa có 300 chỗ ngồi; khu thể thao có diện tích 500m2, có các công trình phụ trợ: nhà xe, khu vệ sinh,… cơ bản đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong xã; diện tích quy hoạch khu thể thao cộng đồng của xã rộng 10 nghìn m2. 12/12 xóm có nhà văn hoá và sân chơi cầu lông, bóng đá đáp ứng yêu cầu sinh hoạt văn hóa văn nghệ và tập thể thao của người dân trong thôn, xóm.

Cùng với xây dựng kết cấu hạ tầng, xã tập trung chỉ đạo chuyển đổi sản xuất theo vùng; phát triển các mô hình kinh tế trang trại, ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất để nâng cao năng suất, sản lượng trồng trọt và chăn nuôi, góp phần thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp. Xã có 1 cánh đồng lớn tại đội 11 và đội 16 được hình thành từ năm 2014 với tổng diện tích 44ha, đến nay vẫn hoạt động hiệu quả, áp dụng quy trình kỹ thuật do HTX hướng dẫn để đảm bảo sản xuất lúa chất lượng. Thực hiện đề án tích tụ ruộng đất, UBND xã khuyến khích người dân có điều kiện về máy móc, phương tiện, vật tư nhận thầu đất nông nghiệp với diện tích lớn để canh tác và chủ động cho việc đầu tư. Kết quả có nhiều hộ gia đình, cá nhân thực hiện tích tụ ruộng đất, tự đầu tư và ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với các doanh nghiệp như hộ các ông, bà Vũ Văn Tỉnh, Phạm Thị Ngát... Bên cạnh sản xuất nông nghiệp, xã đã khuyến khích cho các ngành nghề phát triển, ngành vận tải thuỷ bộ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vẫn được duy trì và giữ vững, các cơ sở may công nghiệp vừa và nhỏ ngày càng phát triển, ngành nghề phụ, đan hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu ổn định. Các cơ sở dịch vụ sấy lúa vẫn được duy trì và thu mua sản phẩm cho nhân dân địa phương và các địa bàn lân cận, mỗi vụ ước khoảng 4.000 tấn lúa là bước đột phá lớn, thúc đẩy và ổn định đầu ra cho nông dân trồng lúa. Các ngành nghề nông thôn như cơ khí, mộc, nề ổn định và phát triển tạo việc làm cho hàng trăm lao động cùng với lực lượng lao động trực tiếp tham gia trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tăng thêm thu nhập góp phần làm tăng giá trị CN-TTCN những tháng đầu năm 2022 của xã ước đạt 45,8 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm 2022, tổng thu nhập toàn xã ước đạt 278,8 tỷ đồng; trong đó sản xuất CN-TTCN - xây dựng cơ bản, thương mại dịch vụ chiếm 74%, nông nghiệp chiếm 26%.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2022 và thời gian tiếp theo, xã Nghĩa Hồng tiếp tục triển khai thực hiện tốt đề án lắp điện chiếu sáng các tuyến đường liên thôn, xóm còn lại trên địa bàn xã. Trước mắt vận động các hộ dân ven đường trồng hoa lề đường tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng NTM bền vững tới cấp uỷ, chính quyền và nhân dân. Tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân kết hợp đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động văn hoá - xã hội, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, tiếp tục xây dựng củng cố hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Nâng cao công tác y tế và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân; thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát các bệnh truyền nhiễm và bệnh gây dịch để phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu trước năm 2025. Trong năm 2022 phấn đấu thực hiện mô hình điểm xây dựng xóm Đồng Quỹ đạt chuẩn NTM kiểu mẫu để từng bước nhân rộng ra địa bàn toàn xã./.

Bài và ảnh: Thành Trung