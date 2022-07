VietinBank Bắc Nam Định đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp quản lý tài chính

Đón đầu làn sóng chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, trong 3 năm qua, Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Công thương Việt Nam (VietinBank) Chi nhánh Bắc Nam Định đã tăng cường đầu tư phát triển hệ sinh thái ngân hàng số, mang đến cho người dùng những trải nghiệm trọn vẹn. VietinBank đã hỗ trợ khách hàng, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, trên địa bàn tỉnh thực hiện các giao dịch ngân hàng mọi lúc, mọi nơi thông qua các ứng dụng công nghệ số.

Khách hàng giao dịch tại trụ sở VietinBank Chi nhánh Bắc Nam Định.

Từ đầu năm đến nay, Chi nhánh gặp không ít khó khăn trong cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 cùng biến động về địa chính trị trên thế giới, kinh tế lạm phát. Ngoài ra, nhóm doanh nghiệp này còn tồn tại một số khó khăn nội tại như: Công nghệ lạc hậu, lao động chuyên môn thấp, chi phí lớn, thiếu khung pháp lý bảo vệ doanh nghiệp hoặc vướng mắc về hồ sơ (chưa minh bạch); vướng mắc về tài sản bảo đảm; vướng mắc về lãi suất... Trên cơ sở nhận diện khó khăn của doanh nghiệp khi tiếp cận vốn ngân hàng, VietinBank Chi nhánh Bắc Nam Định đã tập trung xây dựng các giải pháp tài chính toàn diện để phục vụ và đáp ứng tốt nhất cho nhu cầu đa dạng của nhóm khách hàng này. Theo đó, Chi nhánh tập trung cho 3 nhóm giải pháp chính bao gồm: Giải pháp về chính sách tín dụng và sản phẩm, giải pháp về lãi suất cho vay và giải pháp về chăm sóc khách hàng với vai trò ngân hàng là người tư vấn giải pháp tài chính ưu việt, phù hợp với doanh nghiệp. Trong đó, Chi nhánh đã tập trung giảm tối đa quy trình, mẫu biểu nhằm rút ngắn thời gian, đơn giản hóa thủ tục và thông báo sớm cho khách hàng về kết quả thẩm định. Bên cạnh việc cung cấp sản phẩm truyền thống là tín dụng cho các doanh nghiệp, Chi nhánh còn cung cấp các sản phẩm trọn gói về cho vay, tài trợ chuỗi cung ứng, dịch vụ thanh toán, tài trợ thương mại, bảo hiểm, trả lương, giải pháp quản lý tài chính, thu hộ, quản lý dòng tiền, dịch vụ ngân hàng điện tử… Hoạt động này được VietinBank thực hiện một cách chuyên nghiệp và hiệu quả, giúp tiết kiệm chi phí, thời gian, nhân lực cho doanh nghiệp. Hiện tại, Chi nhánh đang tiếp tục triển khai gói vay ưu đãi thuộc Chương trình “Đồng hành cùng khách hàng doanh nghiệp” với lãi suất tối thiểu từ 5,7%/năm; cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn với lãi suất ưu đãi từ 4,5%/năm đối với 5 lĩnh vực ưu tiên… Nhờ vậy, 6 tháng đầu năm 2022, tổng nguồn vốn huy động của Chi nhánh đạt 7.300 tỷ đồng, tăng trưởng 15% so với đầu năm. Tổng dư nợ toàn Chi nhánh đạt 12 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 14% so với đầu năm. Lượng khách hàng của doanh nghiệp tại Chi nhánh là 2.500 khách hàng.

Để thích nghi với sự phát triển của thị trường, trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, ứng dụng rộng rãi trí tuệ nhân tạo, tự động hóa vào mọi lĩnh vực, các doanh nghiệp cần tăng tốc độ xử lý nghiệp vụ tài chính. Để giải quyết vấn đề này, mới đây, Chi nhánh đã triển khai chuyển đổi ứng dụng nền tảng ngân hàng số VietinBank eFAST mới - “Trợ lý tài chính số” ưu việt dành cho doanh nghiệp, mang lại lựa chọn tốt nhất cho khách hàng doanh nghiệp cả về “chất”, “lượng” và “giá”, đáp ứng nhu cầu kinh doanh trong thời kỳ “bình thường mới”. Theo đó, ứng dụng VietinBank eFAST bổ sung 55 tính năng mới và nâng cấp 81 tính năng hiện tại. Trừ các dịch vụ ngân quỹ liên quan đến tiền mặt thì toàn bộ các dịch vụ ngân hàng đang được cung cấp tại quầy giao dịch đều được đưa lên Ngân hàng số VietinBank eFAST mới. Từ các dịch vụ ngân hàng thường xuyên và thiết yếu đối với doanh nghiệp như: Cho vay (giải ngân, trả nợ khoản vay), phát hành bảo lãnh, tiền gửi có kỳ hạn, quản lý khoản phải thu (thu học phí trực tuyến, thu hộ chung cư...), quản lý khoản phải trả (thanh toán lương, nộp ngân sách Nhà nước, chuyển tiền điện, nước...), quản lý thanh khoản (quản lý dòng tiền tập trung bù đắp)... đến các dịch vụ chuyên biệt như: thấu chi online, gửi hồ sơ giao dịch, thanh toán hóa đơn nhà phân phối. Đặc biệt, VietinBank eFAST mới sở hữu tính năng ưu việt, tiên phong đón đầu thị trường đáp ứng tốt nhất nhu cầu khách hàng như: Tài khoản ảo (cho phép khách hàng tạo tài khoản ảo, theo định dạng ký tự, logic quản lý của doanh nghiệp); tài trợ chuỗi cung ứng; chuyển tiền ngoại tệ không yêu cầu cung cấp chứng từ gốc; chứng từ ký số (Sao kê, sổ phụ, lệnh chi…); hóa đơn điện tử; kết nối eFAST với phần mềm kế toán của khách hàng để gạch nợ tự động. Song song đó, “Trợ lý tài chính số” VietinBank eFAST luôn sẵn sàng 24/7 để cung cấp các báo cáo quản trị tài chính cho doanh nghiệp chỉ sau vài lần click chuột với các tính năng như: Báo cáo tình hình quản trị tài chính của doanh nghiệp; báo cáo quản trị khoản phải thu theo thời gian thực; báo cáo quản lý dòng tiền tập trung/bù đắp. Các khoản thanh toán thường xuyên của doanh nghiệp như thanh toán hóa đơn, trả nợ khoản vay, chuyển tiền cho đối tác định kỳ cũng sẽ được Trợ lý số VietinBank eFAST nhận diện và gợi ý đặt lịch thanh toán tự động để tiết giảm thời gian thực hiện giao dịch lặp lại. Ngoài việc mang lại giá trị vượt trội cho khách hàng từ hàng trăm tính năng, tiện ích ưu việt trên nền tảng số VietinBank eFAST, Chi nhánh còn đang áp dụng nhiều ưu đãi cho các giao dịch trên eFAST như: Miễn 100% phí giao dịch chuyển tiền trong nước (bao gồm phí chuyển tiền trong và ngoài hệ thống, phí chi lương, phí nộp ngân sách Nhà nước); giảm 50% phí chuyển ngoại tệ và ưu đãi mua bán ngoại tệ tới 100 điểm tùy cặp đồng tiền. Bằng việc “hiểu” khách hàng, VietinBank eFAST cung cấp một hệ thống báo cáo/cảnh báo tình hình sức khỏe tài chính của doanh nghiệp đầy đủ, chuyên nghiệp trên ứng dụng giúp doanh nghiệp có thể “ứng biến” nhanh hơn, linh hoạt hơn, chính xác hơn trong bối cảnh biến động khôn lường của thị trường hiện nay. Hiện tại, ứng dụng VietinBank eFAST đã được hơn 700 khách hàng trên địa bàn tỉnh đăng ký và sử dụng phục vụ công tác quản lý và điều hành doanh nghiệp của mình. Đối với khách hàng cá nhân, với mục tiêu trở thành ngân hàng phục vụ toàn dân, Chi nhánh đã áp dụng mở rộng chính sách miễn phí “vô điều kiện” cho tất cả các khách hàng. Theo đó, miễn toàn bộ các loại phí trên kênh ngân hàng số VietinBank iPay. Khách hàng không cần tham gia các gói tài khoản thanh toán hay duy trì số dư tối thiểu trong tài khoản đều được hưởng các ưu đãi hấp dẫn này. Đến nay, tổng số lượng khách hàng đạt gần 75 nghìn khách hàng, trong đó số lượng mới từ đầu năm là 1.500 khách hàng. Số lượng khách hàng tham gia sử dụng các dịch vụ ngân hàng số trên nền tảng internet của Chi nhánh đạt khoảng 37 nghìn khách hàng, tăng 1.000 khách hàng đăng ký mới so với đầu năm.

Với hệ sinh thái đa dạng, ứng dụng công nghệ vượt trội, VietinBank Chi nhánh Bắc Nam Định từng bước khẳng định vị thế vững chắc là một ngân hàng bán lẻ nổi bật trên địa bàn tỉnh, không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ mang lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng./.

Bài và ảnh: Đức Toàn