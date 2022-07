Giao Thanh xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu

Để đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) nâng cao theo đúng lộ trình, thời gian qua, xã Giao Thanh (Giao Thủy) đã đẩy mạnh xây dựng xóm NTM kiểu mẫu, trong đó đặc biệt chú trọng nâng cấp hệ thống đường giao thông, chỉnh trang cảnh quan môi trường “Sáng - xanh - sạch - đẹp”, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho nhân dân.

Xóm nông thôn mới kiểu mẫu Thanh Tân, xã Giao Thanh.

Từ năm 2019, xã Giao Thanh đã chọn Thanh Châu là xóm điểm thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư chi bộ xóm Thanh Châu cho biết: Xác định xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu là một chặng đường dài, xóm đã bàn bạc xây dựng lộ trình, bước đi thích hợp. Trước hết đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng NTM kiểu mẫu tới toàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xóm. Phổ biến lộ trình, giải pháp những phần việc và trách nhiệm của chính quyền, người dân cần làm. Từ đó, nêu cao sự chủ động của các chủ thể nhiệm vụ. Thời gian qua, các hộ dân trong xóm đã tích cực chỉnh trang nhà ở, khuôn viên gia đình và các công trình phụ trợ như: xây dựng cổng nhà bằng nhôm sắt thiết kế hợp lý, đẹp hoặc làm bằng cây xanh; quét vôi, sơn tường nhà, tường rào; thường xuyên xới xáo, lên luống, chăm sóc, làm cỏ vườn; vệ sinh sân, ngõ sạch sẽ, gọn gàng; kiên cố hóa bờ ao để nuôi thả các loại cá truyền thống… Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ và điều hành của chính quyền, nhân dân trong xóm đã thực hiện tốt việc tổ chức đám hiếu, hỉ, lễ hội và mừng thọ theo quy chế thực hiện nếp sống văn hóa của xã và hương ước của xóm. Đặc biệt, nhà văn hóa xóm được xây dựng với 150m2, có sức chứa 100 chỗ ngồi, có sân khấu trong và ngoài hội trường; có các sân cầu lông, bóng đá mini, bóng bàn và các công trình phụ trợ phục vụ tốt nhu cầu tập luyện thể thao hoặc tổ chức hội họp, sự kiện đông người của cộng đồng. Ngoài ra còn có tủ sách và một số nhạc cụ truyền thống đáp ứng nhu cầu, sinh hoạt văn hóa cho thanh, thiếu niên nhi đồng, người dân. Xóm duy trì thường xuyên hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt; 89,3% hộ gia đình có 2 thùng rác riêng biệt, thực hiện phân loại rác thải tại nguồn và được tổ dịch vụ thu gom 3 lần/tuần về khu bãi rác thải tập trung của xã để xử lý. Hưởng ứng hoạt động “Ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp” của UBND huyện vào ngày chủ nhật hàng tuần, các hộ dân Thanh Châu tham gia quét dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm; giữ gìn vệ sinh chung, không xả rác thải, nước thải, để động vật nuôi phóng uế ra đường, sông ngòi, kênh mương thuộc địa giới hành chính xóm; thường xuyên tổ chức dọn vệ sinh chung, làm cỏ, chăm sóc cây bóng mát, hoa 2 bên đường. Năm 2020, xóm Thanh Châu hoàn thành 5/5 tiêu chí xóm NTM kiểu mẫu giai đoạn 2020-2025 của UBND huyện Giao Thủy và được công nhận xóm NTM kiểu mẫu.

Phát huy thành công và kinh ngiệm của xóm Thanh Châu, xã Giao Thanh đã triển khai đẩy mạnh xây dựng xóm NTM nâng cao trong toàn xã. Đồng chí Bùi Thanh Phong, Chủ tịch UBND xã cho biết: Xã Giao Thanh tiếp tục nhất quán phương châm chỉ đạo “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ; người dân làm chủ thể, Nhà nước định hướng, hướng dẫn tổ chức và hỗ trợ thực hiện; lấy xóm làm địa bàn chỉ đạo thực hiện NTM”, từ đó đẩy mạnh xây dựng NTM từ hộ gia đình đến các xóm. Đảng ủy, UBND xã và các xóm đã tổ chức các hội nghị triển khai nội dung về xây dựng NTM nâng cao, tạo sự thống nhất, đồng thuận từ xã đến xóm. Tập trung rà soát, đánh giá thực trạng và triển khai xây dựng kế hoạch NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Xã coi trọng triển khai công tác quán triệt, tuyên truyền các quan điểm, chủ trương chỉ đạo của cấp trên và của xã về xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đặc biệt vai trò chủ thể của người dân. Từ đó cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức ngày càng rõ, đúng đắn hơn về bản chất, nội dung, phương châm, bước đi, cách làm và chủ động tham gia vào quá trình xây dựng xã NTM nâng cao, xóm NTM kiểu mẫu. Bên cạnh đó, xã cũng coi trọng phát động phong trào thi đua tới các cấp, ngành, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, các nhà hảo tâm và con em quê hương ở khắp nơi cùng chung tay xây dựng NTM. Đến nay, các xóm Thanh Hùng, Thanh Tân, Thanh Nhân, Thanh Mỹ đã hoàn thiện các tiêu chí và được công nhận xóm NTM kiểu mẫu năm 2021; đưa tổng số xóm đạt chuẩn NTM kiểu mẫu lên 5/10 xóm. Các xóm Thanh Minh, Thanh An, Thanh Lâm, Thanh Giáo và Thanh Long đang tiếp tục chỉnh trang khu dân cư có khuôn viên “khang trang - sạch đẹp”; xây dựng cảnh quan và môi trường “xanh - sạch - đẹp”; hưởng ứng các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, gia đình hiếu học, gia đình hòa thuận, có lối sống lành mạnh, giữ gìn thuần phong mỹ tục của địa phương và thực hiện tốt hương ước xóm; riêng xóm Thanh Long chỉnh trang lại tuyến đường cây, hoa; xóm Thanh An xây dựng tường bao nhà văn hóa… để về đích NTM kiểu mẫu trong năm 2022. Về tổng thể toàn xã, 100% các tuyến đường trục xã, liên thôn, liên xóm được nhựa hóa, bê tông hóa đảm bảo đồng bộ kết nối liên hoàn, tạo thuận lợi trong việc đi lại, kể cả xe cơ giới lớn, giao thương hàng hóa; 15,3km đường trục xã, liên xã, đường trong khu dân cư được trồng cây bóng mát đồng chủng loại và có hệ thống điện chiếu sáng riêng biệt về đêm đảm bảo an ninh trật tự; hơn 19km đường trồng các loại hoa được duy trì chăm sóc bảo vệ tạo cảnh quan “xanh - sạch - đẹp”. Bên cạnh đó, xã còn tổ chức tốt hoạt động phân loại rác thải tại nguồn với hơn 50% hộ dân tham gia xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón. Trường học các cấp được đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ dạy học đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe, đổi mới giáo dục, đạt chuẩn quốc gia và đạt chuẩn “xanh - sạch - đẹp - an toàn”. Trạm y tế xã đạt chuẩn “xanh - sạch - đẹp” đáp ứng tốt yêu cầu chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân trên địa bàn. Xã cũng xây dựng được một cánh đồng lớn tại xóm Thanh Châu với quy mô 32,4ha có liên kết theo chuỗi bền vững từ sản xuất tới tiêu thụ nông sản; 1 mô hình trồng ổi, mít tại xóm Thanh Hùng được Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở NN và PTNT) cấp chứng nhận mô hình nông nghiệp an toàn với sản lượng mít, ổi mỗi năm đạt trên 20 tấn, doanh thu gần 300 triệu/năm. Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người của Giao Thanh đạt 68,58 triệu đồng/người/năm; xã không còn hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội. Cuối tháng 4-2022, Đoàn thẩm định NTM nâng cao của tỉnh đã kiểm tra thực tế và đề nghị UBND tỉnh xét, công nhận xã Giao Thanh đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021. Thời gian tới, Giao Thanh tiếp đà đi lên, phát huy nội lực để phấn đấu hoàn thành xây dựng xã NTM kiểu mẫu vào năm 2023.

Có thể thấy, phong trào xây dựng xóm NTM kiểu mẫu tại xã Giao Thanh đã lan rộng, đi vào chiều sâu, tạo nên nền tảng, diện mạo mới cho nông thôn, đảm bảo đời sống nhân dân, nâng cao chất lượng NTM bền vững./.

Bài và ảnh: Ngọc Ánh