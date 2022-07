Tạo sự đồng thuận trong thực hiện giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm

Trong những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, qua đó đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập, đời sống của nhân dân.

Trên công trường xây dựng cầu vượt sông Hồng địa bàn xã Giao Thiện (Giao Thủy) thuộc dự án tuyến đường bộ ven biển nối hai tỉnh Nam Định - Thái Bình.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, hiện nay trên địa bàn tỉnh đang triển khai 44 dự án với tổng diện tích khoảng 1.106ha, 8.239 hộ gia đình bị ảnh hưởng. Trong đó, 5 dự án đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, quy mô diện tích 16,94ha, 267 hộ bị ảnh hưởng, đã chi trả 30,5 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 39 dự án đang giải phóng mặt bằng, số tiền đã chi trả khoảng hơn 600 tỷ đồng. Những dự án, công trình trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng quyết định đến sự phát triển hiện tại cũng như lâu dài của tỉnh gồm: Tuyến đường bộ ven biển đi qua các huyện Nghĩa Hưng, Hải Hậu, Giao Thủy; dự án kênh nối Đáy - Ninh Cơ trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng; dự án đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình giai đoạn II đi qua các huyện Nghĩa Hưng, Ý Yên; dự án xây dựng đường trục phía Nam thành phố Nam Định liên quan đến huyện Nam Trực và thành phố Nam Định; dự án xây dựng cầu Bến Mới trên Quốc lộ 38 huyện Ý Yên; dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm lễ hội thuộc Khu di tích lịch sử - văn hoá thời Trần tại tỉnh Nam Định; các dự án xây dựng Khu công nghiệp Mỹ Thuận (Mỹ Lộc), mở rộng Khu công nghiệp Bảo Minh (Vụ Bản); xây dựng Cụm công nghiệp Yên Bằng (Ý Yên). Cùng với những dự án đã khởi công, tỉnh đang nỗ lực hoàn thành thủ tục pháp lý để tiến tới khởi công dự án đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường ven biển; xây dựng cầu qua sông Đào nối từ đường Song Hào đến đường Vũ Hữu Lợi (thành phố Nam Định). Đối với các dự án của Tập đoàn Xuân Thiện tại huyện Nghĩa Hưng gồm: Nhà máy cấu kiện bê tông đúc sẵn; Nhà máy cán thép Xuân Thiện Nghĩa Hưng; Nhà máy gang thép số 1 Xuân Thiện Nam Định, các cơ quan chức năng của tỉnh và huyện Nghĩa Hưng đã tiến hành kiểm đếm tại khu vực ngoài đê Tây Cồn Xanh thuộc vùng tạm giao quyền quản lý hành chính cho UBND xã Nghĩa Hải để làm cơ sở lập phương án bồi thường hỗ trợ; đối với các hộ trong đê mà hợp đồng thuê đất với UBND các xã đã hết thời hạn, các địa phương tiến hành thanh lý chấm dứt hợp đồng, chuyển hồ sơ về huyện để làm thủ tục thuê đất thực hiện dự án.

Các công trình, dự án trọng điểm triển khai trên địa bàn đang được Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật về đất đai, xây dựng; thực hiện tốt chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư trong quá trình giải phóng mặt bằng. Đa số người dân hiểu rõ lợi ích của các dự án nên đã tích cực hưởng ứng, đồng thuận bàn giao mặt bằng, bảo đảm đúng tiến độ cho các bên thi công. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực đạt được, tiến độ giải phóng mặt bằng của một số dự án còn chậm, như dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định trên địa bàn các huyện Hải Hậu, Nghĩa Hưng; dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Yên Bằng trên địa bàn huyện Ý Yên... Bên cạnh đó, công tác quản lý quỹ đất công ích tại một số địa phương chưa đảm bảo theo đúng quy định; tình hình đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng ở một vài nơi vẫn còn diễn biến phức tạp; cấp ủy, chính quyền một số địa phương chưa vào cuộc quyết liệt, chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo của tỉnh.

Trước tình hình trên, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, địa phương phát động toàn dân hưởng ứng, chấp hành pháp luật, kỷ cương trong giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Theo đó, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; thực hiện tốt việc đối thoại, giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo sự đồng thuận của người dân đối với việc giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh xã hội đối với các cá nhân, tổ chức bị thu hồi đất, hoặc bị ảnh hưởng trong quá trình triển khai, thực hiện dự án như giá đền bù, bố trí tái định cư, việc làm, môi trường... Các sở, ban, ngành chức năng ở tỉnh nỗ lực phối hợp với các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, bảo đảm mọi người dân được cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình triển khai dự án, không để các phần tử xấu lợi dụng đưa thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Nội dung tuyên truyền, vận động cụ thể, thiết thực để cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân hiểu rõ về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về phát triển kinh tế; những lợi ích mang lại cho địa phương, người dân khu vực các dự án được triển khai, đi vào hoạt động; các quy định của pháp luật về việc khiếu nại, tố cáo; các chính sách pháp luật liên quan đến đền bù, thu hồi, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phối hợp, tổ chức tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên trong các buổi sinh hoạt, từ đó vận động người thân trong gia đình tích cực tham gia bảo đảm an ninh trật tự. Các cơ quan chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền cơ sở tăng cường thời lượng đăng phát trên hệ thống loa truyền thanh; hướng dẫn các thôn, xóm, tổ dân phố tổ chức tuyên truyền đến mọi người dân trong các cuộc họp chi bộ, tổ dân phố; tổ chức họp dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân liên quan đến dự án. Các cấp ủy Đảng phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu của đảng viên trong vận động người thân trong gia đình chấp hành các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Công an tỉnh chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa; làm tốt công tác quản lý địa bàn, đối tượng; xử lý kịp thời các nguy cơ mất an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền vận động, tranh thủ các chức sắc tôn giáo, người uy tín tại địa phương tuyên truyền, vận động tín đồ, giáo dân, quần chúng nhân dân lắng nghe và giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, phản ánh của người dân, tạo sự tin tưởng, gắn kết, đồng thuận cao trong công tác triển khai dự án. Lực lượng Công an tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, khám phá, xử lý tội phạm, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội; phối hợp đẩy nhanh tiến độ điều tra, giải quyết, xử lý các vụ án dư luận xã hội quan tâm, góp phần ổn định tình hình, tạo điều kiện thuận lợi cho phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tăng cường phối hợp giữa Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp trong điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự; lựa chọn, đưa ra xét xử một số vụ án dư luận xã hội quan tâm tại các địa bàn dân cư nơi triển khai thực hiện dự án để tuyên truyền, răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung. Củng cố, nâng cao chất lượng lực lượng nòng cốt, nhân rộng điển hình tiêu biểu phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động lực lượng Công an xã chính quy, đồng thời tiếp tục duy trì lực lượng Công an xã bán chuyên trách, xây dựng lực lượng bảo vệ dân phố đủ mạnh; tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm đầu tư kinh phí, trang bị phương tiện làm việc và thực hiện chế độ, chính sách đối với các lực lượng này nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ tại cơ sở, nơi có các công trình, dự án trọng điểm đi qua./.

Bài và ảnh: Xuân Thu