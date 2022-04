Thực hiện hiệu quả chính sách cho vay ưu đãi phục hồi kinh tế - xã hội

Ngày 30-1-2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình để thúc đẩy kinh tế phục hồi, phát triển nhanh hoạt động sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, đảm bảo sinh kế cho người dân sau ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Theo đó, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Chi nhánh tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan điều hành linh hoạt, đảm bảo thực hiện hiệu quả các chính sách cho vay ưu đãi đến đúng đối tượng của Chương trình.

Giải ngân vốn tín dụng chính sách tại điểm giao dịch xã Hải Anh (Hải Hậu).

Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đã sớm tham mưu cho UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các ngành, các địa phương triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi trong 2 năm (2022-2023) theo chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, chú trọng phối hợp cung cấp đầy đủ, kịp thời cho Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh thông tin về đối tượng thụ hưởng, nhu cầu vay vốn tín dụng ưu đãi để làm cơ sở cho vay; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách bảo đảm đúng đối tượng, đúng mục đích, tránh trục lợi chính sách. Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND các huyện, thành phố cùng Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh rà soát nhu cầu vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 9-7-2015 và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23-9-2019 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, cần quan tâm đến đối tượng người lao động đi làm ăn xa từ các tỉnh, thành phố vì dịch bệnh COVID-19 đã quay trở về địa phương, chưa có việc làm và thu nhập ổn định, có nhu cầu vay vốn sản xuất kinh doanh, duy trì, ổn định cuộc sống. Sở Xây dựng tập trung xác định nhu cầu về nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20-10-2015 và khoản 10, Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 1-4-2021 của Chính phủ. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ngân hàng CSXH xác định nhu cầu vay vốn của học sinh, sinh viên gặp hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua sắm máy vi tính, thiết bị học tập và trang trải chi phí học tập; cho vay ưu đãi đối với các cơ sở mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 1 tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch. Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp, cung cấp thông tin người lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội, tạo điều kiện để Ngân hàng CSXH rà soát, xác định, kiểm soát danh sách người lao động đề nghị vay vốn chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đã có thu nhập ổn định. Tiếp tục triển khai cho người sử dụng lao động vay để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ...

Ngoài ra, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh cũng tích cực phối hợp với các sở, ngành và tổ chức chính trị, xã hội tập trung triển khai cho vay các chương trình kịp thời, đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh bạch, kiên quyết không để xảy ra tiêu cực, trục lợi chính sách. Chỉ đạo các phòng giao dịch huyện, xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết không để xảy ra sai sót, vi phạm. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện theo dõi riêng dư nợ cho vay thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, phối hợp với đơn vị có liên quan, cơ quan truyền thông, thông tin của tỉnh, huyện, xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ theo Nghị quyết số 11 đến người dân, tạo điều kiện thuận lợi nhất để đối tượng thụ hưởng tiếp cận nguồn vốn. Hiện tại, Ngân hàng CSXH tỉnh đã xác định cụ thể các nội dung công việc và trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi theo Nghị quyết số 11. Về nguồn lực thực hiện, trong khi chờ quyết định của Thủ tướng Chính phủ và nguồn vốn Trung ương phân bổ, căn cứ tình hình thực tiễn, Chi nhánh tập trung điều chỉnh linh hoạt nguồn vốn trong năm để ưu tiên thực hiện cho vay. Sau khi có kết quả tổng hợp, rà soát đối tượng thụ hưởng, xác định nhu cầu vốn cho từng năm và có kế hoạch vốn của Trung ương, Ngân hàng CSXH tỉnh sẽ tổ chức giải ngân, kịp thời triển khai cho vay ưu đãi và hỗ trợ lãi suất theo quy định tại Nghị quyết số 11. Cùng với đó, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh cũng chủ động báo cáo Ngân hàng CSXH Trung ương điều chuyển nguồn vốn kịp thời đáp ứng nhu cầu giải ngân các chương trình tín dụng chính sách. Tăng cường các giải pháp huy động tiền gửi từ tổ chức, cá nhân trên địa bàn, tiền gửi thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn để nâng cao tính chủ động về nguồn vốn cho vay. Bên cạnh đó, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh cũng nỗ lực thực hiện hiệu quả các chính sách tín dụng ưu đãi kịp thời, đúng đối tượng, để hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19 góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Tính đến hết ngày 31-3-2022, tổng nguồn vốn cho vay các chương trình tín dụng đạt 3.645,5 tỷ đồng, tăng 208 tỷ đồng (6,05%) so với đầu năm. Doanh số cho vay là 362,8 tỷ đồng, bằng 133,6% so với cùng kỳ năm trước với 8.263 lượt khách hàng được vay vốn từ đầu năm. Tổng dư nợ đến ngày 31-3-2022 tại Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh là 3.531,7 tỷ đồng, tăng 94,3 tỷ đồng (2,74%) với 96.817 khách hàng còn dư nợ. Thông qua vốn tín dụng chính sách, đã giúp 58 hộ thoát nghèo, 797 hộ thoát cận nghèo; 666 lao động có việc làm mới, giúp 1.029 học sinh, sinh viên gặp hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; 8.814 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được xây mới.

Việc thực hiện có hiệu quả các chính sách cho vay ưu đãi của Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh, nhất là chính sách cho vay ưu đãi theo tinh thần Nghị quyết 11, sẽ góp phần thúc đẩy nhanh hơn tiến trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Bài và ảnh: Đức Toàn