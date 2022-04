Đồng hành với nông dân trong phát triển kinh tế

Thời gian qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) luôn khẳng định vai trò tiên phong, chủ lực trong thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Từ nguồn vốn vay của ngân hàng, nhiều nông dân trong tỉnh đã đầu tư sản xuất, kinh doanh hiệu quả, vươn lên khá giả.

Hội viên nông dân xã Thọ Nghiệp (Xuân Trường) phát triển mô hình nuôi ong mật.

Thông qua các cấp Hội Nông dân (HND), nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng NN và PTNT đã đến với người nông dân một cách thuận lợi hơn, góp phần giúp hội viên đẩy mạnh khôi phục, mở rộng ngành nghề truyền thống; khai thác và sử dụng hiệu quả tiềm năng kinh tế của các địa phương. Ban quản lý tổ vay vốn đã phát huy vai trò đắc lực phối hợp cùng với ngân hàng giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh, cung cấp thông tin và tham mưu cho ngân hàng những vấn đề cần thiết. Nhiều hội viên đã chủ động nắm bắt cơ hội, đầu tư trang thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp, nâng cao năng lực sản xuất, vị thế cạnh tranh, tạo việc làm cho người lao động, phát triển kinh tế địa phương. Trong đó, Ngân hàng NN và PTNT Chi nhánh Bắc Nam Định với vai trò chủ lực trên thị trường vốn và tín dụng trên địa bàn tỉnh nói chung, khu vực nông nghiệp, nông thôn các huyện phía Bắc tỉnh nói riêng đã luôn đồng hành, sẻ chia, sát cánh cùng người nông dân vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Thông qua các chương trình cho vay của Ngân hàng NN và PTNT đã thúc đẩy phát triển các làng nghề: đúc đồng, đồ gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh; sơn mài Cát Đằng, xã Yên Tiến; sản xuất hàng may mặc Vĩnh Trị, xã Yên Trị (Ý Yên); rèn xã Quang Trung (Vụ Bản); may mặc xã Mỹ Thắng, nuôi cá trắm đen ở xã Mỹ Hà (Mỹ Lộc)… Qua đó, người dân có điều kiện tiếp cận nguồn vốn để duy trì, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm cho nhiều lao động, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, xây dựng nông thôn mới. Tại huyện Mỹ Lộc, đã có nhiều điển hình nông dân nhờ nguồn vốn vay từ Ngân hàng NN và PTNT đã mạnh dạn đầu tư sản xuất, kinh doanh đạt thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm với các mô hình trang trại nuôi cá trắm đen, cá cảnh, cá diêu hồng, cá lăng. Điển hình như anh Trần Văn Khoa, xã Mỹ Hà với mô hình trang trại nuôi cá trắm đen, cá Koi. Được Ngân hàng NN và PTNT cho vay 200 triệu đồng, anh đã đầu tư đẩy mạnh sản xuất, tham gia chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”; phát triển trang trại rộng 12ha với 20 ao. Năm 2021, ba sản phẩm chế biến từ cá trắm đen của gia đình anh gồm cá nướng hun khói, cá cắt khúc, ruốc cá đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận OCOP. Mỗi năm, từ nuôi cá, gia đình anh có thu nhập khoảng 300 triệu đồng. Cũng từ nguồn vốn vay Ngân hàng NN và PTNT, nông dân huyện Mỹ Lộc cũng đã hình thành các vùng nuôi trồng thủy sản phát triển ổn định tập trung ở các xã: Mỹ Hà, Mỹ Thắng, Mỹ Tân, Mỹ Hưng. Các hình thức nuôi cá lồng bè, nuôi cá trải bạt ven bãi sông Hồng phát triển mạnh. Các tổ hợp tác nuôi trồng thủy sản phát huy vai trò trong việc định hướng chất lượng con giống, thức ăn, bước đầu phát huy vai trò trong kinh tế tập thể. Năm 2021, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản của huyện đạt 705ha, sản lượng đạt 2.439 tấn; 5 hội viên có mô hình nuôi trồng thủy sản được công nhận đạt tiêu chuẩn VietGap. Tại huyện Ý Yên, từ nguồn vốn của Ngân hàng NN và PTNT Chi nhánh Bắc Nam Định đã có nhiều mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết tăng giá trị nông sản như trồng rau sạch ở xã Yên Cường, chế biến nông sản ở xã Yên Bằng… Các làng nghề đúc đồng, đồ gỗ mỹ nghệ, sơn mài ở thị trấn Lâm và các xã Yên Ninh, Yên Tiến đều phát triển mạnh mẽ, vươn tầm xuất khẩu ở thị trường quốc tế. Còn tại huyện Hải Hậu, trong những năm qua, các cấp HND đã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng NN và PTNT chi nhánh huyện triển khai cho hội viên nông dân vay vốn; tuyên truyền để hội viên nắm được các sản phẩm dịch vụ tiện ích, sản phẩm liên kết của ngân hàng; tổ chức các hoạt động nâng cao kiến thức, phổ biến kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, hướng dẫn hội viên sử dụng vốn đúng mục đích. HND huyện hiện đang phối hợp quản lý 283 tổ vay vốn với 4.918 thành viên tham gia, dư nợ cho vay đạt 1.343 tỷ đồng. Nhờ được tiếp cận nguồn vốn vay, trên địa bàn huyện đã xuất hiện ngày càng nhiều các hộ hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Tiêu biểu như ông Nguyễn Văn Công, xã Hải Xuân phát triển mô hình chăn nuôi gà sạch lấy trứng. Ông Bùi Văn Sớm ở xã Hải Quang chuyên trồng, thu mua, sơ chế sản phẩm đinh lăng dược liệu cung cấp cho Công ty cổ phần Traphaco. Ông Phan Văn Khấn, xã Hải Phúc phát triển mô hình nuôi tôm. Ông Cao Văn Đình, xã Hải Đông với mô hình trang trại tổng hợp. Bà Nguyễn Thị Lụa, thị trấn Yên Định sản xuất sản phẩm bánh nhãn đặc sản... Trước những thiệt hại, ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 gây ra, để tháo gỡ khó khăn cho hộ vay khôi phục sản xuất, từ ngày 16-7-2021, Ngân hàng NN và PTNT đã giảm 10% lãi suất tiền vay cho tất cả các khách hàng còn dư nợ đến thời điểm 15-7-2021 và giảm tối đa 10% lãi suất tiền vay cho các khách hàng vay mới đến hết ngày 31-12-2021.

Đồng hành cùng người nông dân, đến nay tổng dư nợ của Ngân hàng NN và PTNT của toàn tỉnh là 11.364,87 tỷ đồng cho 56.500 hộ vay thông qua 2.489 tổ vay vốn. Trong năm 2021, HND các cấp đã phối hợp với Ngân hàng NN và PTNT chi nhánh tỉnh, Ngân hàng NN và PTNT chi nhánh Bắc Nam Định tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện thỏa thuận liên ngành theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9-6-2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016-2020. Qua đánh giá 5 năm thực hiện thỏa thuận liên ngành, các chính sách tín dụng của Nhà nước được các cấp Hội trong tỉnh tuyên truyền triển khai có hiệu quả, qua đó hội viên nông dân được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Chất lượng tín dụng ngày một nâng cao, nợ quá hạn ở mức thấp, tỷ lệ thu lãi hàng năm đạt 98-99%. Trên cơ sở đó, hai ngành đã tiếp tục ký thỏa thuận liên ngành về thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo Nghị định số 55 của Chính phủ giai đoạn 2021-2025. Các cấp HND trong tỉnh tiếp tục phối hợp với Ngân hàng NN và PTNT tập trung củng cố hoạt động của các tổ vay vốn, nâng cao chất lượng tín dụng, chuyển tải nguồn vốn đến hội viên nông dân một cách thuận lợi, nhanh chóng, góp phần giải quyết việc làm, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống khu vực nông thôn./.

Bài và ảnh: Lam Hồng