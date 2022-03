Tăng cường thanh tra, chấn chỉnh sai phạm trong lĩnh vực thông tin truyền thông

Bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, thời gian qua, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông (TT và TT) đã đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các hành vi vi phạm, góp phần đưa hoạt động TT và TT trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp, hạn chế, ngăn chặn rác viễn thông, thông tin xấu độc làm ô nhiễm môi trường xã hội.

Chi nhánh Viettel Nam Định chủ động đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong gửi nhận, chuyển phát bưu phẩm.

Trong năm 2021, Thanh tra Sở đã tiến hành 5 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đột xuất và theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Nội dung các cuộc thanh tra tập trung vào những vấn đề nổi cộm như: Cung cấp và sử dụng dịch vụ internet đối với các điểm truy nhập internet công cộng, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động bưu chính và xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh; công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các doanh nghiệp bưu chính - viễn thông. Đã có 37 tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ đại lý internet, kinh doanh xuất bản phẩm và dịch vụ bưu chính, hạ tầng viễn thông được thanh tra, kiểm tra. Qua công tác thanh tra tại các đơn vị, đã phát hiện ra nhiều sai phạm cần chấn chỉnh. Tại cuộc thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong cung cấp và sử dụng dịch vụ internet đối với các điểm truy nhập internet công cộng, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, lực lượng chức năng đã chỉ ra một số sai phạm như: Nhiều đại lý vẫn còn các vi phạm sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đã hết hạn; hợp đồng đại lý, biển hiệu không đúng theo quy định; niêm yết nội quy, giá cước chưa đầy đủ; hoạt động quá thời gian quy định; diện tích phòng máy không đủ quy chuẩn... Một số đại lý chưa chủ động tìm hiểu các quy định pháp luật trong cung cấp và sử dụng dịch vụ internet khi tiến hành kinh doanh cung cấp dịch vụ. Ý thức chấp hành pháp luật của người sử dụng dịch vụ internet tại các đại lý chưa cao, đặc biệt là lứa tuổi thanh, thiếu niên. Đoàn thanh tra đã lập biên bản nhắc nhở đối với đại lý internet và lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 3 tổ chức với số tiền 23 triệu đồng; nhắc nhở, tuyên truyền nâng cao ý thức của các chủ cửa hàng, hướng dẫn khắc phục sai phạm đảm bảo đúng các quy định pháp luật. Qua cuộc thanh tra, kiểm tra hoạt động bưu chính trên địa bàn tỉnh, Thanh tra Sở chỉ ra những hạn chế của các đơn vị tham gia cung cấp dịch vụ bưu chính trên như: Chứng từ xác nhận việc chấp nhận bưu gửi chưa ghi đầy đủ nội dung, không sử dụng dấu ngày hoặc sử dụng dấu ngày chưa đúng quy định; không thông báo cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi thay đổi nội dung liên quan đến hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu chính; việc thực hiện quy định về niêm yết, cung cấp công khai các thông tin dịch vụ bưu chính mang tính hình thức do các bản niêm yết được in trên giấy khổ A4 và đóng thành tập dày, treo trên tường không thuận tiện cho khách hàng theo dõi, tra cứu thông tin. Vẫn còn tình trạng nhân viên bưu chính không kiểm tra hàng gửi trước khi làm thủ tục nhận chuyển. Cá biệt vẫn còn 1 doanh nghiệp không sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt trong hợp đồng cung ứng sử dụng dịch vụ bưu chính và các chứng từ giao nhận với khách hàng. Lực lượng chức năng cũng chỉ rõ những vi phạm này thể hiện ý thức chấp hành pháp luật của một số doanh nghiệp chưa nghiêm, chưa chủ động tìm hiểu các quy định của pháp luật trong cung cấp và sử dụng dịch vụ bưu chính; nhân viên giao dịch của các doanh nghiệp chưa nắm vững quy định của pháp luật trong hoạt động bưu chính, chỉ quan tâm đến doanh thu dẫn đến vi phạm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, an toàn trong lĩnh vực bưu chính. Thanh tra Sở đã xử phạt hành chính các doanh nghiệp bưu chính vi phạm và yêu cầu khắc phục.

Cùng với công tác thanh tra, Sở TT và TT đã đặc biệt quan tâm đến công tác hậu kiểm, kiểm tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm để kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn những sai phạm của doanh nghiệp trong quá trình cung cấp dịch vụ. Đồng thời tham mưu với lãnh đạo Sở, UBND tỉnh, Bộ TT và TT về những hạn chế, bất cập phát sinh đối với doanh nghiệp trong quá trình thực thi pháp luật, đề xuất cơ chế tháo gỡ khó khăn doanh nghiệp đang gặp phải để xây dựng, hoàn thiện thể chế; có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến những đơn vị này giúp hoạt động của doanh nghiệp đi vào nề nếp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thanh tra chuyên ngành TT và TT trong năm 2021 cũng gặp nhiều khó khăn; do tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài nên đã phải tạm dừng và lùi lịch thanh tra, kiểm tra một số chuyên đề; công tác tập huấn nghiệp vụ kiểm tra về TT và TT cho đội ngũ công chức Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện chưa được thực hiện thường xuyên, kịp thời; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thông tin điện tử, mạng xã hội còn nhiều khó khăn, hạn chế, bất cập...

Thời gian tới, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thanh tra chuyên ngành, Sở TT và TT tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có tác động lớn đến đời sống, sinh hoạt của người dân, ảnh hưởng đến uy tín của ngành và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như: Hoạt động kinh doanh dịch vụ bưu chính - viễn thông, phát hành xuất bản phẩm, in ấn và việc cung cấp các sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông; hoạt động báo chí xuất bản, lợi dụng danh nghĩa báo chí, giả danh nhà báo, thông tin xấu độc trên mạng xã hội; thuê bao di động trả trước; tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác; xây dựng, quản lý và kiểm định trạm thu phát sóng thông tin di động. Đẩy mạnh công tác hậu kiểm; công tác phối hợp liên ngành nhằm ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực TT và TT, nhất là xử lý thông tin xấu độc. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết đúng pháp luật các vụ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc lĩnh vực. Đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để truy vết, xác định đối tượng có dấu hiệu vi phạm, về hợp tác làm việc, đối tượng ở địa phương khác trong lĩnh vực thông tin điện tử, mạng xã hội./.

Bài và ảnh: Nguyễn Hương