Khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động tại các doanh nghiệp

Những ngày gần đây, ở các huyện, thành phố rất đông công nhân, người lao động phải nghỉ việc vì thuộc diện F0, F1 (thực hiện điều trị, cách ly do dịch COVID-19) đã ít nhiều ảnh hưởng đến việc tổ chức sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có đơn hàng xuất khẩu cần hoàn thành đúng thời hạn.

Công ty TNHH Giầy AMARA Việt Nam, thị trấn Cổ Lễ (Trực Ninh) tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo an toàn trong sản xuất.

Theo đại diện các Công đoàn cơ sở, từ sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đến nay, số công nhân, người lao động mắc COVID-19 tại các khu, cụm công nghiệp tăng mạnh, khiến nhiều doanh nghiệp thiếu hụt lao động phải sắp xếp lại nhân sự, tuyển thêm lao động để duy trì sản xuất, kinh doanh, đáp ứng kịp các đơn hàng đã ký. Cụ thể, tại Công ty TNHH Giầy AMARA Việt Nam, thị trấn Cổ Lễ (Trực Ninh) có khoảng 10 nghìn công nhân lao động. Tuy nhiên, trong tháng 2-2022, doanh nghiệp có số lượng người lao động là F0, F1 tăng nhanh với gần 50% số công nhân phải tạm nghỉ việc. Từ tuần đầu tiên sau Tết Nguyên đán, Công ty lác đác xuất hiện các ca F0 phải nghỉ làm để điều trị đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất bởi các vị trí trong nhà xưởng đều bị thiếu hụt. Để khắc phục khó khăn, Công ty bố trí các cán bộ quản lý tham gia hỗ trợ một phần công việc phụ trợ, có người đứng vị trí thay công nhân nghỉ do F0 nhằm đảm bảo lượng hàng sản xuất bị thiếu hụt thấp nhất; đồng thời điều chỉnh lượng xuất hàng. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Công ty đã có thoả thuận với người lao động về việc tăng giờ làm bù cho nhân lực nghỉ. Đối với công nhân là F0, F1 được tạo điều kiện yên tâm chữa, cách ly ở nhà. Đối với công nhân làm tại xưởng, để đảm bảo an toàn, Công ty và Công đoàn cũng tăng cường biện pháp phòng, chống dịch cho công nhân lao động bằng các biện pháp như trang bị các loại khẩu trang tốt, vệ sinh khử khuẩn thường xuyên, thực hiện 5K. Công ty TNHH May Việt Thuận, Khu công nghiệp Hòa Xá (thành phố Nam Định) có 2.500 công nhân lao động, hiện có trên 1.000 công nhân là F0 đang được điều trị, cách ly tại nhà. Đồng chí Trần Thị Huế, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết, Công ty vẫn đang nỗ lực triển khai các biện pháp để đảm bảo hoạt động sản xuất bình thường trong bối cảnh thiếu hụt nhân sự. Mặc dù có những ảnh hưởng về tiến độ đơn hàng nhưng Công ty vẫn đảm bảo cho người lao động điều trị khỏi COVID-19, sức khỏe ổn định mới đi làm. Công ty hàng ngày vẫn tuyên truyền thông điệp “5K” của Bộ Y tế cho người lao động, vận động người lao động hạn chế di chuyển để tránh lây lan dịch bệnh. Để đảm bảo phòng, chống dịch, Công ty tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp, hàng ngày đều thực hiện test nhanh COVID-19 để sàng lọc; trong ca làm việc đảm bảo giãn cách trên 2m, hạn chế giao tiếp... Ngoài ra, Công ty cũng tăng cường bổ sung dinh dưỡng, đun nước chanh sả cho công nhân uống hàng ngày để tăng sức đề kháng. Riêng đối với F0, Công ty tích cực phối hợp giải quyết các thủ tục để người lao động được hưởng chế độ BHXH động viên công nhân. “Do các ca F0 tăng nhanh đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất nên chúng tôi phải cắt giảm sản lượng”, chị Huế cho biết thêm.

Theo báo cáo Liên đoàn Lao động tỉnh, tính đến ngày 1-3-2022, số lượng lao động đã quay trở lại làm việc là 132.562/168.384 (đạt 78,7%); đến ngày 2-3-2022, đã có 13 nghìn lao động tạm thời nghỉ việc do đang thực hiện điều trị, cách ly. Số lao động còn thiếu hụt 29.523 người, chủ yếu là công nhân lao động ngành may mặc, giầy da. Dự báo quý I năm 2022, nhu cầu sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh tăng trên 19.700 người, trong đó chủ yếu là lao động nữ. Hiện tại, tuy số lượng công nhân bị nhiễm COVID-19 vẫn đang tăng từng ngày, tuy nhiên, hầu hết đã được tiêm vắc-xin phòng COVID-19 nên mọi người vẫn yên tâm sản xuất, không quá hoang mang, lo lắng như trước đây. Các doanh nghiệp duy trì hoạt động bình thường, đồng thời áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch nghiêm ngặt như: xét nghiệm nhanh COVID-19 định kỳ hàng tuần, đo thân nhiệt tự động; bố trí nước rửa tay, xịt khuẩn tại các nhà xưởng trong công ty để công nhân sử dụng. Về chế độ, công nhân là F0 sẽ được nghỉ, sau 7 ngày xét nghiệm âm tính sẽ trở lại làm việc bình thường. Để phòng dịch, một số công ty linh hoạt điều chuyển nhân viên để đảm bảo hoạt động hay cho phép khối văn phòng làm việc tại nhà. Các ngành chức năng và đặc biệt là tổ chức Công đoàn đang tăng cường thực hiện giám sát việc đảm bảo các chế độ, quyền lợi chính đáng của người lao động như chế độ lương, bảo hiểm…; tiếp tục tuyên truyền để công nhân không lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh, thực hiện khuyến cáo 5K và các quy định của ngành Y tế; vận động công nhân sau khi khỏi bệnh sớm trở lại công ty làm việc, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất, kinh doanh./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh