Cộng Hoà xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu

Sau khi hoàn thành mục tiêu trở thành xã nông thôn mới (NTM) vào năm 2016, phát huy thành quả và kinh nghiệm đã có, Đảng uỷ, UBND xã Cộng Hoà (Vụ Bản) tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo huy động các nguồn lực để nâng cao chất lượng các tiêu chí, làm tiền đề xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Xã Cộng Hoà đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020, thôn Thiện Vịnh đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Cộng Hoà hôm nay đang “thay da, đổi thịt” với diện mạo khang trang, sạch đẹp, nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Một góc nông thôn mới nâng cao xã Cộng Hoà hôm nay.

Để có được thành quả đó, Đảng bộ xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ này. UBND xã xây dựng Đề án xã NTM nâng cao, kiểu mẫu với mục tiêu đề ra là xây dựng NTM xã Cộng Hoà có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển đồng bộ; có cơ cấu kinh tế hợp lý, các hình thức sản xuất đổi mới; gắn sản xuất nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; y tế, văn hóa, giáo dục phát triển toàn diện; đời sống vật chất tinh thần người dân được nâng cao; xã hội nông thôn đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, bình đẳng, ổn định và giữ gìn bản sắc văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp ở từng địa bàn dân cư; môi trường sinh thái xanh - sạch - đẹp; an ninh, trật tự nông thôn được giữ vững. Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ lâu dài và thường xuyên, do vậy Đảng bộ xã đã kiện toàn các Ban chỉ đạo, Ban quản lý dự án, Ban phát triển NTM ở các xóm. Chương trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu được triển khai kịp thời, chặt chẽ tập trung, thống nhất sự lãnh đạo chỉ đạo từ xã đến cơ sở. Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã đã xây dựng kế hoạch, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng xã NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu. Huy động tối đa các nguồn lực địa phương, đóng góp của nhân dân (bằng tiền công lao động, hiến đất), lồng ghép vốn từ các chương trình để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội NTM nâng cao theo phương châm dựa vào nội lực từ dân là chính cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước làm động lực. Trong năm 2021 các thôn đã vận động nhân dân đóng góp tiền, ngày công xây dựng các công trình của thôn với tổng trị giá trên 1,3 tỷ đồng như: làm đường giao thông, mở rộng sân nhà văn hóa, sân thể thao các thôn: Thiện Vịnh, Thông Khê, Ngọc Sài, Bối Xuyên Hạ, Châu Bạc; nâng cấp hệ thống đường điện chiếu sáng trong các thôn Thiện Vịnh, Bối La. UBND xã đầu tư các công trình phúc lợi như: Cải tạo vườn thuốc nam Trạm Y tế xã với tổng kinh phí 280 triệu đồng; cải tạo, nâng cấp một số hạng mục khu xử lý rác thải tập trung với tổng kinh phí trên 350 triệu đồng; cải tạo, nâng cấp hệ thống truyền thanh từ có dây sang không dây trị giá 720 triệu đồng. Bên cạnh đó, trong năm 2021, xã đã nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình cải tạo, nâng cấp tường bao, san lấp ao trường tiểu học; trang bị cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học của trường THCS; nâng cấp sân vườn trường và các hạng mục công trình trường mầm non theo tiêu chí xanh - sạch - đẹp - an toàn với tổng kinh phí 966 triệu đồng. Hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình cải tạo, nâng cấp, rải đá cấp phối đá dăm mặt đường giao thông nội đồng khu vực tây kênh bắc và kè tuyến đường bị sạt lở các thôn Bối Xuyên Thượng và Bối Xuyên Hạ dài 1,8km, mặt đường rộng 3m, kinh phí đầu tư gần 1,2 tỷ đồng. Ngoài ra, xã đã khởi công xây dựng Nhà văn hóa trung tâm xã với kinh phí đầu tư gần 5,9 tỷ đồng; vận động 56 hộ dân nằm trong phạm vi ảnh hưởng dự án Cải tạo, nâng cấp đường trục xã kết nối từ Quốc lộ 38B qua khu lưu niệm nhà thơ Nguyễn Bính đến đường Dộc Vậy khẩn trương thực hiện phương án giải phóng mặt bằng... Cùng với đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, các tiêu chí về cảnh quan - môi trường cũng được quan tâm thực hiện. 100% hộ dân trong xã được cung cấp nước sạch từ hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung. Cảnh quan môi trường nông thôn thường xuyên sáng - xanh - sạch - đẹp. Các khu công cộng, đường giao thông, sông, kênh mương không có rác và thường xuyên sạch sẽ; có điện chiếu sáng; có tuyến đường hoa; tỷ lệ hộ dân tham gia phân loại rác thải và xử lý rác hữu cơ thân thiện với môi trường đạt trên 50%. Các khu dân cư tập trung có hệ thống thu gom nước thải, tiêu thoát nước mưa, nước thải trước khi đổ ra kênh mương. Các hộ gia đình đảm bảo “3 sạch”. Hoạt động thu gom, vận chuyển xử lý rác thải được thực hiện thường xuyên định kỳ 2 lần/tuần; tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã đạt 100%. Cùng với hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, Đảng ủy, UBND xã Cộng Hoà chủ động đào tạo nghề cho lao động nông thôn, từng bước chuyển đổi cơ cấu lao động tại chỗ, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, tạo nguồn lực nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM nâng cao, hướng tới mục tiêu xây dựng NTM kiểu mẫu. Để phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân, Đảng ủy, UBND xã đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch như thực hiện tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hỗ trợ thủ tục giao khoán đất công ích để nhân dân làm kinh tế, tạo điều kiện cho các hộ tiếp cận nguồn vốn của các tổ chức tín dụng để phát triển kinh tế hộ. Nhờ đó, trong năm 2021 xã đã hoàn thành vượt kế hoạch 11/12 chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội như: tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 14,7%; giá trị sản xuất nông nghiệp trên một đơn vị diện tích canh tác đạt 98,2 triệu đồng/ha; giá trị sản xuất công nghiệp - thương mại - dịch vụ đạt 253 tỷ đồng… Kinh tế phát triển, đời sống của nhân dân ngày một nâng cao đã góp phần nâng bình quân thu nhập năm 2021 của xã lên mức 57,84 triệu đồng/người, xã không còn hộ nghèo (trừ các đối tượng thuộc bảo trợ xã hội).

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới xã Cộng Hoà chủ trương tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM nâng cao, khu dân cư NTM kiểu mẫu. Tiếp tục cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa các thôn; cải tạo, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu. Tiếp tục nhân rộng mô hình trồng hoa của Hội Phụ nữ trên các tuyến đường trục chính các thôn, xóm, 100% hộ gia đình thực hiện phân loại và xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón. Năm 2022, xã Cộng Hoà phấn đấu có thêm 1-2 thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu làm tiền đề để thực hiện và hoàn thành các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu trong các năm tiếp theo./.

Bài và ảnh: Thành Trung