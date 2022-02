Thị trường lao động ổn định sau Tết

Mặc dù ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, thị trường lao động trong tỉnh vẫn ổn định và có phần khởi sắc hơn. Hầu hết người lao động đều đã quay trở lại làm việc. Nhiều doanh nghiệp tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, có nhu cầu tuyển dụng thêm lao động, mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động.

Sản xuất đầu năm tại Công ty TNHH Kiara Garments Việt Nam tại thị trấn Cát Thành (Trực Ninh).

Sau kỳ nghỉ Tết đa số các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đi vào hoạt động trở lại, số lượng lao động làm việc trong các doanh nghiệp tương đối ổn định, hiện tượng công nhân tự ý bỏ việc, “nhảy” việc sau Tết được hạn chế; người lao động cơ bản chấp hành tốt các quy định của doanh nghiệp và đi làm đúng lịch. Một trong những yếu tố “giữ chân” được công nhân sau Tết và sớm ổn định sản xuất chính là việc các doanh nghiệp đã quan tâm hơn, nâng cao đời sống, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chế độ, chính sách đối với người lao động. Việc quan tâm tới đời sống tinh thần của người lao động đang là một cách giúp các doanh nghiệp thắt chặt thêm sợi dây gắn kết với công nhân mà điểm nhấn chính là chương trình “Tết sum vầy” được các cấp Công đoàn phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức rộng khắp, sôi nổi và mang tính nhân văn sâu sắc khi rất nhiều người lao động có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm, giúp đỡ kịp thời. Cụ thể, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã dành 33 tỷ đồng hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, với mức thấp nhất 300 nghìn đồng/người. Trong đó, đợt 1, LĐLĐ tỉnh đã huy động các nguồn lực và dành kinh phí 1,5 tỷ đồng trao 4.250 suất quà cho đoàn viên, tiếp tục hỗ trợ cho người lao động là F0 với số tiền từ 1,5-3 triệu đồng/người. Và đặc biệt, để công nhân yên tâm quay lại làm việc sau Tết, các doanh nghiệp đã triển khai các giải pháp phòng, chống dịch, đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Nhiều doanh nghiệp dành thời gian và kinh phí để tiến hành kiểm tra tình trạng sức khỏe, phát khẩu trang, nước rửa tay, phun khử trùng tại các văn phòng và phân xưởng, trang bị thiết bị đo thân nhiệt để kiểm tra sức khỏe người lao động ra, vào công ty... Những ngày đầu Xuân Nhâm Dần 2022, không khí lao động sản xuất ở Công ty TNHH Padmac Việt Nam, khu công nghiệp Bảo Minh (Vụ Bản) với hơn 1.000 công nhân khá hối hả. Đồng chí Nguyễn Mạnh Toàn, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết: Nhiều năm nay, việc làm của công nhân trong Công ty khá ổn định; gần như không có lao động bỏ Công ty tìm việc làm nơi khác sau mỗi kỳ nghỉ Tết. Nguyên nhân chính do chế độ tiền lương, thưởng của Công ty rõ ràng, minh bạch và đáp ứng yêu cầu của người lao động. Tiền lương của người lao động hiện tại trung bình từ 6-10 triệu đồng/người/tháng, tùy vị trí việc làm. Hàng năm, người lao động được hưởng các chế độ nghỉ mát, lễ Tết, thưởng thi đua. Đặc biệt, vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, người lao động cũng được tặng quà, thưởng tháng lương thứ 13. Thực hiện tốt chính sách này cũng là cách “giữ chân” người lao động. Năm 2021, Công ty đã chi trên 630 triệu đồng để phát quà Tết cho đoàn viên, trao 45 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, trao thưởng 50 suất quà cho công nhân lao động tiêu biểu, tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho lao động và người nhà lao động; hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trị giá 120 triệu đồng; thăm con công nhân bị bệnh và công nhân bị bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền 60 triệu đồng. Ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Công ty “mừng tuổi” mỗi công nhân lao động 200 nghìn đồng. Tại Công ty TNHH Lakeland (VIETNAM) Industries (Xuân Trường) chuyên về lĩnh vực may mặc với hơn 700 công nhân cũng đã quay trở lại làm việc theo đúng quy định. Công ty phát triển được như ngày hôm nay là nhờ sự đoàn kết, chia sẻ, công sức đóng góp của công nhân. Do vậy, để giữ chân người lao động, Công ty luôn quan tâm đầu tư, chăm lo, đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho công nhân, hỗ trợ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, từ đó, người lao động luôn an tâm làm việc, gắn bó với Công ty. Chị Lê Thị Thảo, công nhân phân xưởng 2 cho biết: “Công ty luôn đảm bảo việc làm, tiền lương, thưởng và các chế độ phúc lợi nên chúng tôi luôn gắn bó với đơn vị. Dịp Tết vừa qua, ngoài lo lương, thưởng, Công ty và công đoàn còn hỗ trợ những suất quà Tết ý nghĩa nên ai cũng phấn khởi. Bên cạnh tâm lý phấn khởi của công nhân, lao động, để đảm bảo cho sản xuất đầu năm trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, doanh nghiệp cũng chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống như thành lập tổ chuyên trách phòng, chống dịch. Hàng ngày, tổ kiểm tra và họp bàn triển khai các biện pháp nhằm tránh dịch bệnh xâm nhập, lây lan trong các công ty, chủ động trang bị máy đo thân nhiệt cho khách hàng và công nhân đến làm việc tại các doanh nghiệp; tiến hành phun khử khuẩn tất cả các khu sản xuất, nhà ăn; thường xuyên tuyên truyền nâng cao hiểu biết và trách nhiệm phòng, chống dịch cho công nhân.

Trên thực tế, những năm gần đây, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang ngày càng thực hiện tốt hơn công tác chăm lo đời sống cho công nhân lao động. Đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vừa qua, mặc dù do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng các doanh nghiệp đã có các chế độ đãi ngộ cũng như lương, thưởng Tết cho người lao động. Đây được coi là biện pháp hữu hiệu để doanh nghiệp giữ chân người lao động, giúp người lao động quay trở lại làm việc đầy đủ, nghiêm túc ngay sau kỳ nghỉ Tết./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh