Nỗ lực xóa "điểm đen" phòng ngừa tai nạn giao thông

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, 11 tháng năm 2021, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh ta giảm sâu ở cả 3 tiêu chí: số vụ giảm 9 vụ (giảm 8%); số người chết giảm 5 người (giảm 10%); số người bị thương giảm 1 người (giảm 8,3%). Một trong các giải pháp hiệu quả trong công tác đảm bảo ATGT của tỉnh thời gian qua là việc khắc phục, xóa “điểm đen” tai nạn giao thông và các điểm tiềm ẩn nguy cơ gây mất ATGT trên các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh.

Khu vực “điểm đen” tại Km183+800 đến Km184+600 nút giao giữa Quốc lộ 21 và cầu Yên Định (Hải Hậu) chuẩn bị được đầu tư cải tạo, khắc phục góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.

Với mục tiêu hạn chế, kéo giảm tai nạn giao thông, ngay từ những tháng đầu năm 2021, UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh đã tập trung chỉ đạo các sở, ngành thành viên và UBND các địa phương chủ động kiểm soát, xử lý bất cập tại các vị trí được xác định là “điểm đen” giao thông. Đồng chí Đinh Xuân Hùng, Giám đốc Sở GTVT cho biết: Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về GTVT và vai trò thành viên thường trực Ban ATGT tỉnh, những tháng đầu năm 2021, Sở GTVT đã bám sát chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh và Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) để tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện đồng bộ các giải pháp góp phần kéo giảm tai nạn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh. Trong công tác đảm bảo giao thông, Sở đã xây dựng và triển khai thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ theo kế hoạch năm 2021; đôn đốc, kiểm tra các đơn vị quản lý đường bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến quốc lộ được uỷ thác quản lý như các Quốc lộ 21, 21B, 37B và 38B. Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời những hư hỏng hoặc các vi phạm công trình đường bộ, các hành vi lấn chiếm, sử dụng trái phép đất của đường bộ gây mất ATGT. Đồng thời đôn đốc các địa phương, đơn vị quản lý đường bộ tập trung rà soát, kiểm tra, kịp thời tu sửa, bổ sung đáp ứng các điều kiện đảm bảo ATGT tại các nút giao thông, các đoạn tuyến, khu vực có nguy cơ ùn tắc giao thông, các “điểm đen” tai nạn giao thông; các điểm giao cắt đồng mức giữa đường bộ với đường sắt, các đoạn tuyến đang thi công; chú trọng bảo dưỡng hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, sơn vạch kẻ đường... phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.

Qua rà soát Sở GTVT đã kịp thời báo cáo đề xuất Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) hỗ trợ kinh phí đầu tư 3 công trình xử lý “điểm đen” tai nạn giao thông trên tuyến Quốc lộ 21 (tại các vị trí Km183+800 đến Km184+600; Km182+470) và Quốc lộ 21B (tại vị trí Km137+200). Tại khu vực “điểm đen” Km182+470 phương án xử lý được phê duyệt với kinh phí trên 9,197 tỷ đồng là mở rộng cầu chợ Đôi trên Quốc lộ 37B kết hợp cải tạo tăng bán kính góc giao giữa cầu chợ Đôi với Quốc lộ 21; cạp mở rộng cục bộ mặt đường trên Quốc lộ 21, thảm tăng cường toàn bộ mặt đường trên các tuyến Quốc lộ 21, 37B và vuốt nối mặt đường nhánh trong phạm vi nút giao; tổ chức giao thông khu vực nút giao bằng đèn tín hiệu. Về hạng mục cạp mở rộng cầu chợ Đôi: cầu được giữ nguyên hiện trạng, phá dỡ kết cấu lan can hai bên thành cầu và một phần kết cấu đá hộc gia cố hai bên tường cánh mố phía hạ lưu và thượng lưu, phá dỡ khe co giãn cũ dạng cao su bản thép tại các mố đã bị hư hỏng; cạp mở rộng mặt đường xe chạy, kết cấu cầu mở rộng dạng bê tông cốt thép toàn khối trên hệ cọc đóng… Về phần nền, khu vực nút giao sẽ được mở rộng cục bộ mặt đường bên trái Quốc lộ 21 (từ Km182+374 đến Km 182+470) để làm làn nhập dòng cho các phương tiện lưu thông từ hướng Quốc lộ 37B rẽ phải đi Quốc lộ 21… Bổ sung 8 cột đèn chiếu sáng (cột thép mạ kẽm) sử dụng bóng đèn LED công suất 185W/bóng để đảm bảo chiếu sáng khu vực nút giao; lắp đặt bổ sung 2 cột điện tại các nhánh đường trong khu vực nút giao; lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông để điều tiết giao thông trong khu vực nút giao… Tại vị trí Km183+800 đến Km184+600 phương án xử lý là mở rộng cục bộ mặt đường và cải tạo bán kính đường cong tại các nhánh rẽ trong khu vực nút giao trên Quốc lộ 21; sửa chữa hư hỏng khe co giãn trên cầu Yên Định và sửa mặt đường trên Quốc lộ 21 đảm bảo êm thuận; tổ chức lại giao thông trong khu vực nút giao theo vòng xuyến trung tâm và bổ sung hệ thống báo hiệu đường bộ với tổng kinh phí được duyệt là 6,9 tỷ đồng. Mặt đường Quốc lộ 21 sẽ được mở rộng về phía bên phải (đoạn từ Km183+811 đến Km184+612) và điều chỉnh tim đường để tăng bề rộng làn xe chạy trên cả 2 chiều đường; cạp mở rộng cục bộ mặt đường hai bên Quốc lộ 37B để tăng bán kính góc giao giữa Quốc lộ 37B với Quốc lộ 21 và đường nhánh ven sông trong khu vực nút giao. Sửa chữa hư hỏng khe co giãn cũ trên cầu Yên Định bằng khe co giãn thép dạng ray; di chuyển cổng chào trên Quốc lộ 37B tại khu vực đầu cầu theo phạm vi mở rộng mặt đường trên Quốc lộ 21 (kinh phí do địa phương chịu trách nhiệm). Tại vị trí KM137+200 (cầu Ba Bà) trên tuyến Quốc lộ 21B với tổng mức đầu tư trên 9,681 tỷ đồng phương án xử lý là cạp mở rộng cầu về phía thượng lưu kênh Ngòi Cầu bên trái Quốc lộ 21B, vuốt nối đường hai đầu cầu đảm bảo êm thuận; điều chỉnh, bổ sung hệ thống báo hiệu đường bộ và hệ thống chiếu sáng trong khu vực phù hợp với quy mô cầu sau khi cạp mở rộng. Theo đó, cầu Ba Bà được cạp mở rộng thêm 3,2m; bề rộng cầu sau khi hoàn thành là 9m; đường dẫn hai đầu cầu được mở rộng cục bộ mặt đường để nắn chỉnh đường xuống cầu đồng bộ với quy mô mặt cầu sau khi cải tạo.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả đảm bảo ATGT, những tháng cuối năm 2021, Sở GTVT chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị quản lý đường bộ phối hợp với các địa phương có tuyến quốc lộ, tỉnh lộ đi qua tăng cường công tác quản lý, bảo trì đường bộ. Chú trọng nâng cao vai trò quản lý Nhà nước, đẩy mạnh công tác tuần đường, tuần kiểm nghiêm túc, thường xuyên liên tục, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi vi phạm công trình đường bộ, hành lang an toàn đường bộ. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác lập lại trật tự ATGT theo Quyết định số 994/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quy chế phối hợp trong công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh. Tăng cường kiểm tra hiện trường, giám sát thi công tại điểm đấu nối, nếu không bảo đảm thiết kế kỹ thuật và tổ chức giao thông được chấp thuận, kiên quyết yêu cầu đơn vị thi công sửa chữa, bổ sung bảo đảm yêu cầu./.

Bài và ảnh: Thành Trung