Đổi thay nông thôn mới nâng cao ở xã Trực Chính

Sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2015, “không sớm bằng lòng, thỏa mãn với thành tựu đã đạt được”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Trực Chính (Trực Ninh) tiếp tục chung sức, đồng lòng nâng “chất” các tiêu chí để xây dựng xã NTM nâng cao. Đến nay, diện mạo của xã NTM nâng cao đã hiện hữu đổi thay từng ngày ở miền quê này.

Đường hoa nông thôn mới của xóm An Thành, xã Trực Chính.

Tại thôn Dịch Diệp, một trong những đơn vị được chọn làm điểm xây dựng thôn, xóm NTM kiểu mẫu của xã, đường làng bây giờ không chỉ phẳng phiu, rộng rãi mà còn “sáng - xanh - sạch - đẹp” vì có điện chiếu sáng và trồng cây xanh, hoa lề đường. Nhà văn hóa được xây dựng khang trang, có đủ các trang thiết bị âm thanh, ánh sáng phục vụ sinh hoạt, hội họp của các đoàn thể, nhân dân. Đồng chí Phạm Hữu Sơn, Bí thư Chi bộ thôn cho biết: “Có được kết quả này là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền địa phương và trực tiếp vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, các chi hội, đoàn thể trong thôn tuyên truyền đến từng hộ dân, giúp dân hiểu rõ vai trò, trách nhiệm trong xây dựng thôn NTM kiểu mẫu. Từ đó, bà con trong thôn ai cũng nhiệt tình góp công, góp của để xây dựng các công trình phúc lợi bởi họ hiểu xây dựng NTM không chỉ phục vụ mình mà còn là tiền đề phát triển kinh tế - xã hội địa phương”.

Từ những bước đi vững chắc trong giai đoạn xây dựng NTM nên khi bước vào thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao ở Trực Chính đã trở thành phong trào rộng khắp trên toàn xã. Trong quá trình thực hiện chương trình, dân chủ cơ sở được mở rộng hơn, ý thức và trách nhiệm làm chủ của người dân được nâng cao hơn. Đồng chí Trịnh Thanh Niên, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Xác định xây dựng NTM luôn là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, không có điểm dừng, xã Trực Chính chủ trương không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, nhất là các tiêu chí về sản xuất, văn hóa, y tế, giáo dục và môi trường. “Không chạy theo thành tích; không trông chờ, ỷ lại cấp trên”, xã đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, vận động để tạo sự thay đổi trong nhận thức dẫn đến những đột phá trong cách làm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng NTM nâng cao. Từ đó thu hút được sự hưởng ứng tích cực tham gia của người dân với phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, phát huy cao tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận, đóng góp công sức, trí tuệ, nguồn lực, sáng kiến của cộng đồng trong xây dựng NTM nâng cao. Đến nay, xã Trực Chính đã huy động được trên 43,5 tỷ đồng (trong đó các kênh nhân dân đóng góp hơn 30,6 tỷ đồng) để nâng cao chất lượng các tiểu mục của từng tiêu chí xây dựng NTM và NTM nâng cao. Đến nay, các tuyến đường trục xã; đường liên thôn, liên xóm; đường trục chính nội đồng được nhựa hóa, bê tông hóa đạt 100%... tạo nên mạng lưới giao thông đồng bộ liên hoàn, tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương hàng hóa và sản xuất cho nhân dân. Xã còn đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất và thiết bị dạy học các trường mầm non, tiểu học, THCS theo tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Hiện các trường đều đạt chuẩn quốc gia và đạt chuẩn “xanh - sạch - đẹp - an toàn”; trong đó Trường Tiểu học Trực Chính đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Trạm Y tế xã cũng được đầu tư đạt tiêu chuẩn “xanh - sạch - đẹp” đáp ứng tốt yêu cầu khám, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân.

Để có NTM “sáng - xanh - sạch - đẹp”, xã Trực Chính đã phát động phong trào cộng đồng giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường, làm bồn hoa, chậu hoa và trồng cây xanh lề đường. Định kỳ 2 lần/tháng, xã tổ chức tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn, kết hợp trồng và chăm sóc cây xanh, hoa ở lề đường; hàng tuần, các thôn, xóm huy động nhân dân tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khuôn viên gia đình. Đến nay, trên địa bàn xã có 2 tuyến đường có dải cây xanh đồng chủng loại, 60 tuyến đường có điện chiếu sáng, 3 tuyến đường được trồng hoa ở lề đường. Hiện tại, xã đã xây dựng 1 khu xử lý rác thải sinh hoạt tập trung sử dụng công nghệ lò đốt rác sinh học LOSHIHO đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. HTX dịch vụ nông nghiệp Trực Chính thành lập 1 tổ dịch vụ thu gom rác thải trên địa bàn 3 ngày/lần, vận chuyển và xử lý đúng quy cách theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường. Thời gian qua, xã đã đầu tư trên 200 triệu đồng để triển khai thực hiện phân loại rác thải tại nguồn ở 750 hộ dân thuộc các thôn xóm Dịch Diệp, An Thịnh và An Định; từ đó nhân rộng mô hình ra toàn xã. Đến nay cả 9/9 thôn, xóm đều có thùng chứa rác thải hữu cơ tập trung tại các điểm tập kết để xử lý bằng chế phẩm sinh học làm phân bón tái sử dụng, đảm bảo tiêu chí môi trường.

Bên cạnh việc nâng cấp các tiêu chí về cơ sở hạ tầng và cảnh quan môi trường, xã Trực Chính còn chú trọng công tác phát triển sản xuất, ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân. Những năm qua, xã đã chỉ đạo nông dân tích cực chuyển đổi cơ cấu, mùa vụ, bố trí cây trồng, con nuôi có năng suất, hiệu quả cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên và tiềm năng đất đai của địa phương. Hiện xã có 1 vùng chuyển đổi có tổng diện tích 11ha và đã hình thành một số trang trại, gia trại đạt hiệu quả kinh tế cao. Tiêu biểu như ông Lê Hồng Quân, thôn Dịch Diệp liên kết với Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam nuôi 7.000 con vịt/lứa theo công nghệ cao, mỗi năm lãi trên 800 triệu đồng; ông Mai Văn Duy, xóm An Thịnh nuôi chuyên canh các đối tượng chủ lực là cá chép, cá trắm, cá trôi, mỗi năm xuất bán trên 40 tấn cá, doanh thu đạt trên 1,5 tỷ đồng… Xã cũng xây dựng được chuỗi liên kết bền vững từ sản xuất đến tiêu thụ nông sản giữa các hộ dân với Công ty TNHH Cường Tân, sản xuất lúa giống, lúa thương phẩm, sản lượng bình quân khoảng 200 tấn/năm. Ngoài ra còn có mô hình sản xuất khoai tây sạch an toàn của ông Trịnh Văn Diện, xóm An Trạch quy mô 3,4ha đã được Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở NN và PTNT) cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm. Để phát triển ngành nghề tạo việc làm và thu nhập cho người dân, xã đã tập trung chỉ đạo công tác truyền nghề, dạy nghề cho nhân dân theo phương châm “mỗi hộ dân có thêm một nghề” như mở các lớp dạy nghề trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản, may công nghiệp… Tỷ lệ lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên của xã đạt trên 95%. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của Trực Chính đạt trên 60 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo không thuộc đối tượng bảo trợ xã hội giảm xuống còn 0,05%. Bằng các giải pháp đồng bộ, nỗ lực không ngừng của cả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, “quả ngọt” đã đến với miền quê này. Ngày 17-8-2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định công nhận xã Trực Chính đạt chuẩn xã NTM nâng cao năm 2020.

Xã Trực Chính đã đi những bước vững chắc “về đích” chương trình xây dựng NTM nâng cao theo kế hoạch. Về Trực Chính hôm nay, dễ dàng cảm nhận được diện mạo nông thôn đổi mới toàn diện, với cơ sở hạ tầng khang trang, đồng bãi xanh một màu tốt tươi trong niềm vui phấn khởi của các tầng lớp nhân dân. Hiện xã Trực Chính đã tiếp tục bắt tay vào thực hiện xây dựng xã NTM kiểu mẫu trong giai đoạn mới./.

Bài và ảnh: Ngọc Ánh