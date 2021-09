Sôi nổi phong trào thi đua lao động sản xuất ở Công ty Điện lực Nam Định

Công đoàn Công ty Điện lực Nam Định hiện có 11 công đoàn cơ sở với 1.189 đoàn viên. Nhiệm kỳ 2016-2021, hoạt động của Công đoàn Công ty đã góp phần không nhỏ vào việc ổn định việc làm, cải thiện điều kiện làm việc của người lao động, xây dựng văn hóa thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh, đáp ứng yêu cầu cung ứng điện năng an toàn, liên tục phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đoàn viên Công đoàn Điện lực Giao Thủy tập trung sửa chữa, nâng cấp hệ thống điện phục vụ làng nghề sản xuất, kinh doanh nước mắm Sa Châu, xã Giao Châu.

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, nhiệm kỳ 2016-2021 Công đoàn Công ty Điện lực Nam Định đã chủ động phối hợp với chuyên môn tham mưu, đề xuất, xây dựng chế độ, chính sách có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; chủ động nghiên cứu, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy định cho phù hợp thực tế; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bảo đảm trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, thực thi văn hóa doanh nghiệp. Trong đó đã xây dựng quy chế phối hợp giữa Công đoàn và chuyên môn đồng cấp; quy định phân phối tiền lương mới; xây dựng bảng tiêu chí chấm điểm theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng tháng, hàng quý trong Công ty; triển khai quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; thỏa ước lao động tập thể; nội quy lao động của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Hàng năm Công đoàn Công ty phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết, các hội nghị chuyên đề, bàn giải pháp, phát động thi đua nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh gắn với các chủ đề năm của Công ty và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Bên cạnh đó, Công đoàn Công ty thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống, việc làm, thu nhập cho người lao động; giải quyết các chế độ chính sách phù hợp cho cán bộ công đoàn, đoàn viên. Trong nhiệm kỳ qua, đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho 100% công nhân, viên chức, lao động; tăng cường khám sức khỏe cho các đối tượng làm việc trong môi trường độc hại, nguy hiểm, lao động sức khỏe loại yếu; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động... Trong nhiệm kỳ, Công đoàn đã tổ chức thăm hỏi động viên tổng số 536 lượt công nhân, viên chức, lao động với số tiền 1,815 tỷ đồng. Tổ chức các hoạt động động viên con cán bộ, công nhân viên đạt các danh hiệu học sinh giỏi, dịp lễ, tết với tổng số tiền 1,3 tỷ đồng; các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3) và Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10) với số tiền 771 triệu đồng. Phối hợp với chuyên môn, tổ chức Công đoàn đã hỗ trợ chi trả công tác phòng, chống dịch COVID-19 hơn 844 triệu đồng; ủng hộ 320 triệu đồng thăm hỏi các đơn vị tham gia thực hiện khắc phục hậu quả bão lụt. Bên cạnh đó, Công đoàn Công ty luôn quan tâm, chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động như: Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, tích cực tham gia hội thao, hội diễn, hội thi cấp Tổng Công ty, góp phần xây dựng đời sống tinh thần phong phú, vui tươi, lành mạnh, tạo mối quan hệ thân thiết, chia sẻ, học tập nâng cao kiến thức, năng lực thực tế cho cán bộ, đoàn viên.

Bằng nhiều biện pháp, Công đoàn Công ty Điện lực Nam Định đã kịp thời thông tin về tình hình sản xuất, kinh doanh của ngành Điện tới cán bộ, công nhân, viên chức, lao động, tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động hiểu rõ quyền, nghĩa vụ của bản thân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tăng cường giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động cho đoàn viên và người lao động. Trong nhiệm kỳ qua, các Công đoàn cơ sở đã tổ chức tuyên truyền phổ biến tập trung cho 5.828 lượt công nhân, viên chức, lao động; chú trọng ứng dụng tiện ích mạng xã hội trong phổ biến chế độ, chính sách và thông tin tương tác giữa người lao động với cán bộ Công đoàn; vận động người lao động đẩy mạnh phong trào tự học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, thực thi văn hóa doanh nghiệp và bộ quy tắc ứng xử mới ban hành. Vận động đoàn viên, người lao động tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa trong cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng môi trường làm việc văn hóa, thân thiện; tích cực phòng chống các tệ nạn xã hội; tích cực xây dựng hình ảnh, tác phong làm việc chuyên nghiệp trong ngành Điện. Bên cạnh đó, Công đoàn Công ty luôn chủ động nắm vững tình hình sản xuất, kinh doanh, phối hợp với chuyên môn thống nhất phát động các phong trào thi đua: Phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh được giao hàng năm; đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo công tác an toàn lao động, không để xảy ra tai nạn lao động; đảm bảo tiến độ và đưa vào vận hành các dự án lưới điện theo kế hoạch; tái cơ cấu, đổi mới doanh nghiệp; đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng văn hóa doanh nghiệp, phát triển dịch vụ khách hàng. Các phong trào thi đua chuyên đề hàng năm như: “Phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu tổn thất điện năng được giao”; “Năm văn hóa an toàn lao động và kỷ luật lao động”; “Chương trình chỉnh trang lưới điện trung thế và hạ thế đảm bảo an toàn, sạch đẹp, mỹ quan”; “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu khoa học”; “Công nhân lao động giỏi”; Phong trào “Đường dây và trạm biến áp kiểu mẫu”; “Văn hóa, thể thao trong công nhân viên chức lao động”; “Nữ công hai giỏi”... được cán bộ, viên chức, người lao động trong ngành sôi nổi hưởng ứng. Trong nhiệm kỳ, cùng với việc phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Ngành Điện lực Việt Nam (21-12-2019); 50 năm ngày thành lập Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (6-10-2019); 55 năm Ngày thành lập Công ty Điện lực Nam Định (8-4-2020). Gần đây, Công đoàn Công ty tiếp tục phát động và tổ chức thực hiện phong trào “Mỗi cán bộ đoàn viên một giải pháp về đổi mới, sáng tạo hiệu quả trong hoạt động Công đoàn”. Từ năm 2020 đến nay đã có 99 sáng kiến được công nhận tại cấp Công ty và 5 sáng kiến được công nhận cấp Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Với nhiều nỗ lực vượt bậc, trong nhiệm kỳ 2016-2021, Công đoàn Công ty Điện lực Nam Định đã có 2 tập thể và 5 gương mặt tiêu biểu được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc biểu dương khen thưởng.

Phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2021-2026, Công đoàn Công ty Điện lực Nam Định tiếp tục phối hợp với chuyên môn đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; thường xuyên phát động các phong trào thi đua nhằm cung ứng đầy đủ nhu cầu điện năng phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động; hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm; xây dựng Công ty Điện lực Nam Định phát triển vững mạnh, ngang tầm khu vực. Bên cạnh đó, Công đoàn Công ty tiếp tục giáo dục, động viên người lao động khắc phục mọi khó khăn; học tập nâng cao trình độ vươn lên làm chủ khoa học công nghệ, kỹ năng quản lý; thi đua lao động sáng tạo hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh. Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, trách nhiệm, đồng hành cùng chuyên môn đảm bảo việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế./.

Bài và ảnh: Xuân Thu