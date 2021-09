Nâng cao chất lượng công tác dự báo và phòng trừ sâu bệnh bảo vệ cây trồng

Nhằm hoàn thành vượt chỉ tiêu năng suất và chất lượng sản phẩm, đảm bảo an ninh lương thực, thời gian qua, ngành Nông nghiệp đã chủ động tăng cường công tác dự báo, phòng trừ sâu bệnh gây hại cây trồng.

Trình diễn thuốc trừ sâu đục thân 2 chấm trên cánh đồng lúa mùa tại xã Trực Đại (Trực Ninh).

Đồng chí Trần Ngọc Chính, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở NN và PTNT) cho biết: Thời gian gần đây, thời tiết, khí hậu diễn biến phức tạp là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng sâu bệnh phát sinh lây lan gây hại cây trồng; nguồn sâu bệnh tồn tại, lưu trú qua nhiều vụ do tình trạng ruộng bỏ hoang; hiện tượng lúa chét (lúa ma) xuất hiện, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng lúa ở một số địa phương… Vì vậy, Chi cục luôn xác định tăng cường công tác phòng, trừ sâu bệnh gây hại cho cây trồng là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục nhằm góp phần hoàn thành các chỉ tiêu năng suất, chất lượng cây trồng được giao. Hàng năm, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã tập trung xây dựng kế hoạch dự tính, dự báo, xác định nguồn sâu bệnh hại ngay từ đầu mỗi vụ sản xuất. Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, phân công cán bộ thường xuyên bám sát đồng ruộng (thời điểm áp lực sâu bệnh cao phải tăng cường cán bộ kỹ thuật chỉ đạo kể cả ngày nghỉ và ngày lễ) điều tra, dự tính dự báo sâu bệnh; thông báo chính xác, kịp thời tình hình sâu bệnh hại cây trồng, thời điểm phát sinh và hướng dẫn kỹ thuật, biện pháp phòng trừ hữu hiệu. Phối hợp với Phòng NN và PTNT, Phòng Kinh tế thành phố, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và các phòng, ban, đơn vị chuyên môn phân công cán bộ thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, theo dõi chặt chẽ tình hình phát sinh và gây hại cây trồng của các đối tượng sâu bệnh; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc nông dân phòng trừ kịp thời. Chỉ đạo Phòng Bảo vệ thực vật của Chi cục tăng cường điều tra, xác định rõ đối tượng gây hại đối với từng loại cây trồng theo từng chuyên đề: sâu cuốn lá, sâu đục thân, rầy, ốc bươu vàng, chuột và tổ chức điều tra định kỳ tại một số khu vực sản xuất cố định ở xã Liên Bảo (Vụ Bản), Nam Mỹ (Nam Trực); phối kết hợp với các Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp của các huyện, thành phố để điều tra bổ sung các đối tượng sâu bệnh hại tại các tuyến xa trong các đợt cao điểm xuất hiện dịch hại để hướng dẫn các biện pháp phòng trừ hiệu quả. Cụ thể, đối với lúa hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, bón phân cân đối để vừa đảm bảo cho lúa sinh trưởng, trỗ bông tốt, năng suất cao vừa hạn chế tác động của phân bón đến sự phát sinh gây hại của sâu bệnh, nhất là bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn. Đối với cây rau màu, khuyến cáo nông dân lưu ý các đối tượng như sâu tơ, sâu xanh, rệp muội, bọ trĩ, bệnh sương mai... gây hại trên rau họ thập tự, dưa chuột, đậu đỗ; sử dụng các thuốc sinh học, chế phẩm Nano để phòng trừ sâu bệnh nhằm đảm bảo năng suất cây trồng và an toàn thực phẩm; tăng cường sử dụng phân hữu cơ ủ mục với các chế phẩm sinh học hoặc vôi bột để làm giảm áp lực sâu bệnh. Đối với cây ăn quả cần tập trung phòng trừ sâu đục cuống quả giai đoạn từ sau khi đậu quả đến khi quả bắt đầu chín sinh lý; thời điểm từ cuối tháng 7 đến giữa tháng 8 tập trung theo dõi bệnh thán thư, sương mai gây thối quả; áp dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp trên cây trồng, đảm bảo năng suất, chất lượng và an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, Chi cục chú trọng phối hợp với các đơn vị, địa phương xây dựng các mô hình trình diễn thuốc bảo vệ thực vật nhằm đánh giá khả năng, hiệu quả phòng, trừ sâu bệnh hại, từ đó có khuyến cáo, hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc phòng, trừ sâu bệnh tốt. Trong vụ mùa năm 2021, tình trạng sâu đục thân 2 chấm xuất hiện trên trà lúa mùa trỗ trước ngày 5-9 với mật độ rất cao so với cùng kỳ năm trước; trong đó tập trung gây hại tại huyện Trực Ninh và một số diện tích của huyện Hải Hậu. Trước tình hình trên, Sở NN và PTNT đã tham mưu cho UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra thực tế đồng ruộng để trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc các huyện, thành phố tăng cường hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện kịp thời các biện pháp phòng, trừ. UBND tỉnh đã có công văn yêu cầu các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật để các hộ nông dân kiểm tra đồng ruộng, tự phân loại các trà lúa, có biện pháp chăm sóc bổ sung phù hợp, không bón phân ure khi lúa ôm đòng, sắp trỗ bông nhằm giảm thiểu phát sinh, gây hại của các đối tượng sâu bệnh cuối vụ; tổ chức phun phòng trừ các đối tượng dịch hại theo nguyên tắc “4 đúng”; thực hiện phun trừ cho những diện tích có mật độ trứng lớn hơn 0,2 ổ/m2, nơi có mật độ trứng cao hơn 1 ổ/m2 phải phun trừ “kép”; đối với sâu cuốn lá nhỏ, bệnh khô vằn, đạo ôn cổ bông, nhất là trên các giống nhiễm cần tập trung phòng, trừ theo hướng dẫn của Sở NN và PTNT… Phối hợp với Báo Nam Định, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, thực hiện thông tin chuyên đề hướng dẫn các biện pháp phòng, trừ các đối tượng sâu bệnh hại trên các trà lúa mùa năm 2021. Ngoài ra, Chi cục đã phối hợp với 12 đơn vị doanh nghiệp thực hiện thí điểm mô hình trình diễn các loại thuốc bảo vệ thực vật phòng, trừ sâu đục thân tại xã Trực Đại (Trực Ninh). Mô hình của HTX dịch vụ nông nghiệp Trực Đại được thực hiện tại cánh đồng xóm 6, xóm 7 diện tích 1 mẫu cấy các giống lúa Lộc Trời và ST25. Thông qua các mô hình này, Chi cục tiến hành đánh giá lại toàn bộ các loại thuốc đang được nông dân sử dụng và một số loại thuốc mới trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng để phòng, trừ sâu đục thân, trên cơ sở đó đưa ra định hướng chỉ đạo, hướng dẫn nông dân sử dụng các loại thuốc phòng, trừ hiệu quả, bảo đảm an toàn môi trường, hạn chế lượng thuốc, số lượt phun, góp phần giảm chi phí đầu tư và công lao động. Nhờ đó đến thời điểm này, các địa phương đã phòng trừ sâu đục thân 2 chấm lứa 4, 5 cho lúa mùa theo kế hoạch, bảo đảm an toàn sản xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Ngoài ra, Sở NN và PTNT cũng thường xuyên phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các doanh nghiệp, đại lý thuốc bảo vệ thực vật: Cung ứng thuốc, vật tư đủ, kịp thời để phục vụ nhân dân; bán đúng loại thuốc dùng để phòng trừ các đối tượng sâu, bệnh hại theo thông báo của cơ quan chuyên môn để nâng cao hiệu quả, giảm chi phí; không được khuyến cáo và bán kèm các loại thuốc không có trong thông báo của cơ quan chuyên môn. Phối hợp với Cục Quản lý thị trường, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra các đơn vị sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn, không để tình trạng lợi dụng chống dịch tăng giá hoặc bán hàng kém chất lượng; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Nhờ thực hiện tốt công tác dự báo, giám sát nên những năm gần đây, công tác phòng, trừ sinh vật gây hại cây trồng trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Năng suất, chất lượng các loại nông sản được nâng cao, góp phần hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giá trị thu nhập, đảm bảo an ninh lương thực của tỉnh./.

