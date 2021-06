Chủ động thích nghi giữa mùa dịch COVID-19

Các đợt dịch COVID-19 bùng phát đã gây tác động không nhỏ đến các hoạt động kinh doanh ăn uống, dịch vụ du lịch, vận tải, giải trí... Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh uy, UBND tỉnh, các cửa hàng dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Để linh hoạt khắc phục tình trạng khó khăn trong kinh doanh giai đoạn này, một số cửa hàng đã chủ động các biện pháp để thích ứng như: Bán hàng online qua mạng, giao hàng tận nhà (ship hàng) và bán tại cửa hàng cho khách mang về. Đây là một trong những cách làm mang lại hiệu quả “kép” vừa thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vừa đảm bảo ổn định thu nhập cho các hộ kinh doanh ăn uống.

Một cửa hàng bán cháo trên đường Trần Huy Liệu (thành phố Nam Định) chủ động chỉ bán hàng cho khách mang về trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Hiện nay tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi thực phẩm đều triển khai rộng khắp các chương trình bán hàng qua điện thoại hoặc đặt hàng qua ứng dụng hay qua trang thông tin điện tử, mạng xã hội zalo, facebook… Trên các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Lê Hồng Phong, Trường Chinh (thành phố Nam Định)... thời điểm này, có thể dễ dàng nhận thấy các quán ăn, các quán cà phê, trà chanh, trà sữa... đều áp dụng hình thức bán hàng online qua mạng, giao hàng tận nhà (ship hàng) và bán tại cửa hàng cho khách mang về. Các chủ cửa hàng đều sử dụng mạng xã hội facebook, zalo… đăng tải các hình ảnh đồ ăn kèm với thông tin nhận ship hàng tận nơi hoặc bán cho khách mang về. Còn đối với một số chủ cửa hàng đã lớn tuổi, không am hiểu về công nghệ thông tin lại lựa chọn phương án treo biển với nội dung “Bán hàng mang về” hoặc “Giao hàng tận nhà theo yêu cầu” cùng với số điện thoại liên hệ. Dù kinh doanh nhưng chủ cửa hàng thực hiện nghiêm phòng, chống dịch COVID-19 với phương châm “Chỉ bán cho khách mang đi chứ không phục vụ tại quán”, “Chỉ cần khách có nhu cầu sẽ được phục vụ tận nhà”. Chị Trần Bích Ngọc, chủ cửa hàng bán các món ăn khoai tây chiên, mì trộn, cơm trộn... ở phố Máy Chai (thành phố Nam Định) cho biết: “Trước kia tôi chủ yếu bán tại cửa hàng, việc giao đồ tận nơi chỉ thực hiện khi có thời gian và khách quen. Khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tôi thực hiện đóng cửa và chỉ bán online trên facebook, khách đặt là giao hàng tận nhà. Nếu như ngày thường có thể bán khoảng 60-70 đơn hàng/ngày thu lãi khoảng 1-2 triệu đồng, thì giờ đây dịch bệnh cũng chỉ giảm khoảng 10-20%, không ảnh hưởng nhiều so với trước đây. Khi ra ngoài giao hàng hoặc bán cho khách mua ở cửa hàng mang về tôi đều tuân thủ đúng các nguyên tắc phòng dịch bệnh là đeo khẩu trang, găng tay và sử dụng cồn sát trùng để rửa tay…; vừa bảo vệ sức khỏe cho mình, vừa đảm bảo an toàn cho khách mua hàng”. Vì nhiều cửa hàng tập trung bán mang về hoặc bán hàng online nên lượng khách hàng đặt đồ ăn tăng hơn hẳn so với ngày thường; những người giao hàng phải tăng thời gian hoạt động. Anh Nguyễn Văn Thành, một nhân viên giao hàng cho biết: “Thời điểm buổi trưa lượng khách đặt đồ ăn online tăng cao hơn trước khoảng 10-30%. Dù công việc rất vất vả, trong thời điểm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp chúng tôi luôn ý thức phải chủ động để đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như khách hàng”. Chị Phạm Thị Hằng ở thành phố Nam Định cho biết, trước đây cứ vào dịp cuối tuần, chị thường xuyên đến các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại để mua sắm, vui chơi. Nhưng từ khi có dịch bệnh COVID-19, thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh, hạn chế tập trung đông người, không ra ngoài khi không cần thiết, nên ngoài giờ đi làm chị thường về nhà ngay và hạn chế ra ngoài. Chị chia sẻ: “Tôi thấy việc mua sắm online cũng là một giải pháp hữu hiệu trong mùa dịch bệnh, vì không phải đi lại nhiều, sau thời gian chọn lựa, hàng hóa đã được giao tận nhà. Tôi vừa đặt đơn hàng hơn 1 triệu đồng mua đầy đủ các loại thực phẩm, đồ dùng thiết yếu tại một siêu thị bằng hình thức online”.

Công tác phòng, chống dịch COVID-19 đang được chính quyền các cấp và người dân chung tay thực hiện với tinh thần quyết liệt. Tuy nhiên, dịch vẫn đang diễn biến phức tạp nên không chỉ các quán ăn uống chủ động thích nghi giữa mùa dịch mà bản thân mỗi người dân cần thay đổi thói quen, nếp sinh hoạt để cùng chung tay đẩy lùi dịch, bệnh./.

Bài và ảnh: Thanh Hoa