Nhân rộng mô hình nuôi lợn kinh tế nông nghiệp tuần hoàn bền vững

Những năm gần đây, chăn nuôi lợn của tỉnh ta có tốc độ phát triển khá nhanh với tổng đàn hàng năm khoảng 700 nghìn con... Với số lợn trên, lượng chất thải ra môi trường rất lớn, nếu không có giải pháp xử lý tốt sẽ là nguồn thải gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại các địa phương. Bên cạnh đó, các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn lợn diễn biến ngày càng phức tạp, gây thiệt hại đáng kể về kinh tế đối với các hộ nuôi. Để giúp người chăn nuôi lợn hạn chế tối đa dịch bệnh, tăng hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường và tạo ra sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng, đồng thời tái cấu trúc ngành chăn nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, Sở NN và PTNT đã triển khai xây dựng “Mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp tuần hoàn bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu trong xây dựng NTM kiểu mẫu, NTM nâng cao”, mở ra hướng phát triển chăn nuôi mới cho người dân.

Nuôi lợn theo mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp tuần hoàn của gia đình ông Nguyễn Văn Tiệp, xã Yên Thắng (Ý Yên).

Là một trong những hộ chăn nuôi được Sở NN và PTNT lựa chọn xây dựng “Mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp tuần hoàn bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu trong xây dựng NTM kiểu mẫu, NTM nâng cao”, chị Lương Thị Dung ở xã Giao Hà (Giao Thủy) cho biết: Được cơ quan chức năng hướng dẫn, chị đã đầu tư xây dựng 800m2 chuồng áp dụng công nghệ chuồng nuôi kín, bảo đảm diện tích 2m2/con; nền chuồng được thiết kế thành 2 phần, trong đó ½ nền chuồng phía sau thấp hơn ½ nền chuồng phía trước từ 35-40cm với độ dốc từ 1-2 độ; phía cuối chuồng được đặt ống thoát nước tiểu của lợn nối với hầm biogas để xử lý. Nền chuồng được bố trí làm đệm lót sinh học dày 20cm với nguyên liệu chính là trấu rắc thêm chế phẩm MT-Biomix, đường và tiếp tục được bổ sung trong quá trình nuôi; trấu được xử lý trước từ 1-2 tuần bằng phương pháp khử trùng xông focmol và thuốc KMnO 4 . Theo hướng dẫn, chị Dung tiến hành rải lớp trấu dày 20cm, sau đó phun nước sạch đều lên mặt đến khi đạt độ ẩm khoảng 30-40%. Bên cạnh đó, để bảo đảm an toàn cho đàn lợn chị Dung còn xây dựng hàng rào bao quanh ngăn cách với các khu vực khác. Hạn chế tối đa người lạ ra, vào khu vực chăn nuôi. Tại cổng và trước chuồng nuôi, kho chứa thức ăn, phòng thay đồ bảo hộ đều có biển hiệu, hố khử trùng. Các ô chuồng nuôi được sắp xếp, bố trí phù hợp với từng đối tượng lợn nuôi; làm mới toàn bộ hệ thống máng ăn, trang bị hệ thống uống nước sạch tự động phù hợp với từng lứa tuổi lợn; trang bị lưới hoặc làm cửa kính kín chắn tại các cửa sổ để chống côn trùng xâm nhập; cải tạo lối đi khu vực chăn nuôi, nâng mái chuồng lợn, làm mát chuồng lợn bằng quạt điện công nghiệp, mái tôn lạnh, bạt chống nóng. Thức ăn cho lợn là sản phẩm của các doanh nghiệp có uy tín trên thị trường, được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng, được bảo quản trong kho đựng riêng, kê cao trên kệ và có biện pháp chống ẩm mốc, chống chuột… Nhờ đó, mỗi lứa chị nuôi 400 con lợn, với trọng lượng 10kg/con; sau 115 ngày nuôi, trọng lượng bình quân mỗi con lợn đạt 92kg, với giá bán 75 nghìn đồng/kg, mỗi đầu lợn mang lại cho chị số lãi gần 1,3 triệu đồng.

Theo đánh giá của Sở NN và PTNT, đàn lợn nuôi theo mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp tuần hoàn bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu trong xây dựng NTM kiểu mẫu, NTM nâng cao được triển khai ở 4 đơn vị, hộ nuôi gồm: Trung tâm Giống gia súc, gia cầm tỉnh, xã Nam Cường (Nam Trực); hộ ông Nguyễn Văn Tiệp, xã Yên Thắng (Ý Yên); chị Lương Thị Dung, xã Giao Hà (Giao Thủy) và Nguyễn Thị Thùy Linh, xã Xuân Thủy (Xuân Trường) đều có tốc độ tăng trọng nhanh, bình quân trên 0,7kg/ngày. Các đơn vị, hộ nuôi đã thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật được hướng dẫn từ khâu chăm sóc, nuôi dưỡng đến vệ sinh thú y và phòng bệnh; thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn sinh học, bảo đảm vệ sinh môi trường; thức ăn được bổ sung men vi sinh, tăng khả năng tiêu hóa đồng thời giảm mùi hôi thối. Vấn đề vệ sinh môi trường được các hộ quan tâm thực hiện tốt, hàng tuần môi trường xung quanh chuồng trại được sát trùng 2-3 lần bằng thuốc có mức kháng khuẩn rộng như BKA, Vickon... Trước cổng chuồng, mỗi dãy chuồng nuôi đều có hố hoặc khay sát trùng. Đặc biệt, lượng chất thải được xử lý bằng đệm lót sinh học và men vi sinh, tạo môi trường an toàn cho người lao động và đàn lợn nuôi. Các chi phí về điện, việc phòng, chống dịch bệnh đều giảm do kiểm soát tốt nguồn nước và chất thải; lượng nước sạch giảm 70-80% do không phải tắm cho lợn. Nhờ chi phí đầu vào giảm nên thu nhập của người chăn nuôi tăng. Không chỉ gia tăng thu nhập mà các mô hình này còn góp phần cải thiện rõ rệt chất lượng môi trường do mùi hôi thối, khí độc trong chuồng nuôi hầu như không còn; không phải thay dọn phân, rửa chuồng trong suốt quá trình nuôi. Đặc biệt, lợn nuôi trên nền đệm lót sinh học luôn khỏe mạnh, đồng đều, ít bị bệnh và tăng trưởng tốt; lợn nuôi không bị thối bàn chân, lông, da luôn bóng mượt, sạch; thịt chắc, thơm ngon, giảm tồn dư kháng sinh nên bán được giá và được thị trường ưa chuộng.

Nuôi lợn theo mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp tuần hoàn bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu trong xây dựng NTM kiểu mẫu, NTM nâng cao đã cho thấy tính ưu việt so với cách thức nuôi truyền thống. Do vậy, Sở NN và PTNT, các địa phương cần tiếp tục tuyên truyền mở rộng áp dụng mô hình chăn nuôi mới này, góp phần tăng năng suất, hiệu quả kinh tế cho các hộ chăn nuôi và phát triển ngành chăn nuôi của tỉnh một cách an toàn, bền vững trong điều kiện hiện nay./.

Bài và ảnh: Văn Đại