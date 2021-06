Chủ động các biện pháp phòng dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải hành khách

Vận tải hành khách là hoạt động tiềm ẩn nhiều nguy cơ xâm nhiễm và làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng do việc tiếp xúc nhiều người đến nhiều địa bàn khác nhau. Vì thế, ngay sau khi dịch bệnh COVID-19 tái phát ở một số tỉnh, thành phố trong cả nước và trên địa bàn tỉnh ta phát hiện một số ca mắc COVID-19, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) đã khẩn trương triển khai chỉ đạo các đơn vị vận tải, bến xe khách và các bến thủy nội địa triển khai công tác phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn nhất cho hành khách.

Bến xe khách Nam Định phối hợp với các nhà xe thực hiện các quy định phòng chống dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải hành khách.

Ngay sau khi UBND tỉnh có Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 7-5-2021 về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19, cùng ngày Sở đã có văn bản gửi UBND các huyện, thành phố, chủ các đơn vị quản lý bến phà, các bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh, yêu cầu các chủ bến khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp phòng dịch. Ngày 8-5-2021 Sở đã thành lập 2 đoàn trực tiếp đi kiểm tra việc triển khai công tác phòng dịch tại các bến vượt sông, trong đó tập trung cho các bến phà kết nối với các tỉnh Thái Bình và Ninh Bình là các địa phương đang có diễn biến dịch COVID-19 phức tạp. Để đảm bảo công tác phòng dịch, trong quá trình kiểm tra, Sở GTVT yêu cầu các chủ phương tiện thực hiện nghiêm một số nội dung như: Hạn chế hoạt động (hoạt động không quá 50% số chuyến/ngày, chở không quá 50% số người được phép chở/chuyến) của các bến phà, bến khách ngang sông chở khách từ các tỉnh Thái Bình, Ninh Bình về Nam Định và ngược lại. Kiểm soát chặt chẽ hành khách tại các bến phà, bến khách ngang sông, yêu cầu hành khách chờ thực hiện giãn cách tại các đầu bến và trên phương tiện, đeo khẩu trang, sát khuẩn, cung cấp thông tin (tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ), khai báo y tế; các đơn vị quản lý bến phà; các chủ bến khách ngang sông có trách nhiệm lập danh sách hành khách từng chuyến (số lượng, thông tin) để cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng khi có yêu cầu. Ngoài ra, Sở GTVT đề nghị UBND các huyện, thành phố Nam Định chỉ đạo các phòng, ban, UBND xã, phường, thị trấn tăng cường kiểm tra, đôn đốc các bến khách ngang sông trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo. Để hạn chế thấp nhất việc lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, Sở GTVT yêu cầu các đơn vị vận tải khách đường bộ, bến xe khách tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tổ chức hoạt động vận tải hành khách hạn chế, tạm dừng đi đến các địa bàn có dịch. Riêng với Thủ đô Hà Nội, do đặc thù tỉnh ta có số lượng lao động, học sinh sinh viên làm việc và học tập đông, nhu cầu đi lại lớn nên Sở yêu cầu các đơn vị vận tải hạn chế tối đa hoạt động vận tải hành khách từ tỉnh đi thành phố Hà Nội và ngược lại. Thực hiện chỉ đạo của Sở GTVT, từ ngày 8-5 đến nay, số chuyến xe khách liên tỉnh từ tỉnh ta đi Thủ đô Hà Nội đã giảm từ 339 chuyến/ngày xuống còn 75 chuyến/ngày; trong đó số chuyến xuất phát từ bến xe khách huyện Giao Thuỷ giảm từ 66 xuống còn 9 chuyến/ngày; Bến xe khách Nam Định giảm từ 37 xuống còn 9 chuyên/ngày; Bến xe phía Nam giảm từ 21 xuống còn 3 chuyến/ngày… Trên xe ô tô đều có bảng hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 dán tại nơi lên, xuống xe; trang bị dung dịch rửa tay (có ít nhất 60% nồng độ cồn), dung dịch khử khuẩn, thùng rác có nắp đậy, khuyến khích thông gió tự nhiên; lập danh sách thông tin của hành khách (họ và tên, số điện thoại, điểm đi, điểm đến) và lưu trữ tại đơn vị tối thiểu 21 ngày để phục vụ quá trình truy vết trường hợp tiếp xúc với người mắc COVID-19. Yêu cầu chủ phương tiện thực hiện khử khuẩn thường xuyên các bề mặt phương tiện trước, trong và ngay sau khi kết thúc chuyến đi tùy tình hình thực tế, không dừng đỗ tại tỉnh, địa bàn (vùng có dịch) để thực hiện đón trả hành khách. Yêu cầu hành khách: bắt buộc đeo khẩu trang đúng cách trong suốt hành trình vận chuyển (từ chối vận chuyển đối với trường hợp hành khách không đeo khẩu trang theo đúng quy định), kiểm tra thân nhiệt; rửa tay sát khuẩn; hạn chế ăn uống, nói chuyện trong chuyến đi, không khạc nhổ bừa bãi. Các bến xe khách tăng cường tuyên truyền các quy định, biện pháp phòng chống dịch trên hệ thống thông tin của bến xe để lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, hành khách nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh COVID-19; yêu cầu tất cả người điều khiển phương tiện, người phục vụ và hành khách phải luôn đeo khẩu trang đúng cách trong khu vực bến xe và trên các phương tiện vận tải hành khách. Thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở cán bộ, nhân viên thực hiện nghiêm yêu cầu 5K trong phòng chống dịch bệnh. Nhằm đảm bảo công tác phòng dịch đạt hiệu quả, đồng thời tránh nguy cơ xâm nhập dịch bệnh vào địa bàn thông qua các hoạt động vận tải hành khách, Sở GTVT đã chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động vận tải hành khách, những xe khách liên tỉnh. Thanh tra Sở phối hợp với Bến xe khách và các ngành chức năng kiểm tra đột xuất công tác phòng dịch khi xe chuẩn bị xuất bến, khi xe đã xuất bến. Chỉ đạo các bến xe trên địa bàn phối hợp với ngành Y tế tuyên truyền, vận động và phối hợp với các nhà xe phun khử khuẩn phương tiện sau khi kết thúc hành trình. Bố trí lực lượng trực liên tục 24/24 giờ tại bến xe để kiểm tra và tuyên truyền, yêu cầu tất cả các nhà xe ghi lại danh sách hành khách sau khi thực hiện các chuyến xe liên tỉnh đến tỉnh và ngược lại.

Trong thời gian tới, Sở GTVT giao lực lượng Thanh tra Giao thông tăng cường hướng dẫn, kiểm tra các bến xe, các phương tiện vận tải hành khách công cộng về công tác phòng tránh dịch bệnh, đặc biệt chú ý các phương tiện đến và đi qua vùng dịch, các phương tiện đến từ các địa phương có cửa khẩu biên giới, sân bay quốc tế, yêu cầu bến xe, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe thực hiện các biện pháp tuyên truyền và phòng tránh dịch COVID-19; Phòng Quản lý Vận tải - Phương tiện và người lái phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Giao thông và các cơ quan chức năng tuyên truyền về phòng tránh dịch. Theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh kịp thời tham mưu hướng dẫn và xử lý những vấn đề phát sinh trong phạm vi quản lý. Chỉ đạo Thanh tra Giao thông tăng cường kiểm tra đột xuất công tác triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại các đơn vị kinh doanh vận tải, các bến xe, bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các lực lượng chức năng Công an tỉnh, các lực lượng chức năng liên quan tổ chức phân luồng, đảm bảo giao thông các dịp cao điểm và thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh khi có yêu cầu. Bên cạnh đó, Sở cũng khuyến cáo các đơn vị vận tải hành khách đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Các đơn vị vận tải hành khách (tuyến cố định, xe buýt, taxi) và các bến xe khách (từ loại 1 đến loại 3) tiếp tục đăng ký tài khoản, cập nhật thông tin lên hệ thống Bản đồ chung sống an toàn với dịch bệnh COVID-19 tại địa chỉ https://antoanCOVID.vn/; Khuyến khích sử dụng hình thức khai báo y tế điện tử đối với các bến xe, các phương tiện vận tải hành khách thông qua mã QR code, sử dụng các phần mềm: Tờ khai y tế, NCOVI, Bluezone (tạo mã QR code cho đơn vị, phương tiện vận tải hành khách của đơn vị mình tại địa chỉ https://tokhaiyte.vn/; in và dán hướng dẫn khai báo y tế bằng QR code tại vị trí phù hợp để kiểm soát người ra vào cơ quan, đơn vị, hành khách đi trên phương tiện) qua đó, góp phần ngăn chặn dịch COVID-19 xâm nhiễm, lây lan, bảo vệ sức khỏe cộng đồng./.

Bài và ảnh: Thành Trung