Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2021

Mỹ Lộc tăng cường quản lý an toàn vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp

Để tạo môi trường sản xuất, kinh doanh an toàn, hiệu quả, những năm qua huyện Mỹ Lộc thường xuyên chỉ đạo các ngành chức năng, các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các quy định của Nhà nước về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).

Công ty Cổ phần Thương mại Chiềng Mai, xã Mỹ Phúc thực hiện tốt các quy định về an toàn vệ sinh lao động.

Huyện Mỹ Lộc hiện có 166 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ; tạo việc làm, thu nhập ổn định cho gần 5.000 lao động địa phương. Hàng năm, Ban Chỉ đạo Tháng hành động về ATVSLĐ của huyện xây dựng kế hoạch hoạt động; chỉ đạo các ngành chức năng, các xã, thị trấn tổ chức đợt cao điểm vào Tháng hành động về ATVSLĐ, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền để các chủ doanh nghiệp và người lao động hiểu ý nghĩa của việc thực hiện ATVSLĐ đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh. Công tác tuyên truyền về Tháng hành động ATVSLĐ được đẩy mạnh bằng các hình thức trực quan ở các khu vực trọng điểm; với băng rôn, khẩu hiệu nhằm nâng cao nhận thức cho xã hội nói chung và cụ thể với người lao động. Hàng năm, Phòng LĐ-TB và XH phối hợp với Công an huyện, ngành BHXH, Liên đoàn Lao động, Trung tâm Y tế huyện hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của pháp luật về ATVSLĐ, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tự tiến hành kiểm tra công tác ATVSLĐ, kịp thời xử lý, khắc phục những hạn chế, thiếu sót. Nhận thức và ý thức chấp hành quy định về ATVSLĐ của người sử dụng lao động và người lao động đã có bước chuyển biến tích cực. Hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn, nhất là các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, có yêu cầu cao về ATVSLĐ đều thành lập Hội đồng bảo hộ lao động hoặc bộ phận ATVSLĐ; xây dựng mạng lưới an toàn vệ sinh viên ở các bộ phận sản xuất, kinh doanh, hoạt động nền nếp theo nội quy, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra người lao động thực hiện ATVSLĐ, đặc biệt là quy trình vận hành, sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ. Các doanh nghiệp cũng quan tâm đầu tư, cải thiện môi trường làm việc, đảm bảo an toàn thiết bị, nhà xưởng, xử lý khói bụi, khí thải, nước thải, tiếng ồn; tổ chức hệ thống y tế cơ sở chăm lo sức khỏe người lao động. Nhiều doanh nghiệp thực hiện tốt công tác ATVSLĐ như: Công ty CP Thương mại Chiềng Mai, Công ty TNHH MTV Đại Long, Công ty CP Dịch vụ tang lễ Hoàng Long, Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi Mỹ Thành; Công ty CP Thương Mại NT Toàn Cầu; Công ty TNHH MTV May Trường Phúc…

Công ty TNHH Đại Long, xã Mỹ Phúc chuyên sản xuất bánh kẹo thường xuyên tạo việc làm cho 35 lao động. Hàng năm, hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ, công ty lập chương trình hành động cho các phòng, ban thực hiện; treo băng rôn, khẩu hiệu; tuyên truyền trên hệ thống loa của công ty về pháp luật lao động, chế độ với người lao động; thực hiện định kỳ kiểm định kỹ thuật các máy có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ và thường xuyên tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa các loại máy móc, thiết bị. Công ty thành lập đội xung kích phòng cháy chữa cháy; trang bị đầy đủ thiết bị, vật tư phục vụ chữa cháy tại chỗ như: bình bọt, tiêu lệnh, hướng dẫn chữa cháy tại các vị trí cần thiết như trạm điện, trạm phát điện; thường xuyên kiểm tra toàn bộ thiết bị, nhà xưởng, nhà kho để phát hiện kịp thời những nơi chưa đảm bảo an toàn để xử lý khắc phục, ngăn ngừa sự cố mất ATLĐ. Với sự chủ động thực hiện các giải pháp đảm bảo ATVSLĐ, nhiều năm liền công ty không có trường hợp xảy ra tai nạn lao động.

Với các hoạt động tích cực ở Mỹ Lộc trong công tác ATVSLĐ, nhiều chủ cơ sở sản xuất quy mô nhỏ đã nâng cao ý thức chấp hành các quy định của Nhà nước về công tác ATVSLĐ. Anh Bùi Ngọc Phương, chủ cơ sở may mặc ở thôn Bồi Tây, xã Mỹ Phúc cho biết: Từ xưởng may nhỏ với diện tích 40m2, anh đã vay vốn từ Ngân hàng Agribank Chi nhánh huyện Mỹ Lộc mở rộng xưởng lên 1.000m2, tuyển thêm lao động. Để đảm bảo ATVSLĐ cho công nhân làm việc tại xưởng may, cơ sở đầu tư thêm 2 máy cắt công nghiệp, đổi mới dây chuyền sản xuất và các thiết bị hiện đại nhằm đảm bảo năng suất, chất lượng và độ an toàn cao; đầu tư hệ thống thiết bị thông gió, giảm thiểu bụi, tiếng ồn trong quá trình sản xuất, trang bị hệ thống ánh sáng đúng tiêu chuẩn, đảm bảo các yêu cầu về ATVSLĐ, hạn chế ảnh hưởng của những yếu tố độc hại đối với người lao động. Nhờ đảm bảo ATVSLĐ nên các công nhân yên tâm làm việc. Hiện tại, xưởng may của anh Phương mỗi tháng tiêu thụ hơn 15 tấn vải thô, sản xuất hơn 200 nghìn sản phẩm, tạo việc làm cho gần 40 lao động với thu nhập ổn định từ 3-5 triệu đồng/tháng. Doanh thu hàng năm của xưởng đạt hơn 2 tỷ đồng.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác đảm bảo ATVSLĐ, UBND huyện Mỹ Lộc đã xây dựng Kế hoạch số 1244 tổ chức “Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021” diễn ra từ ngày 1-5-2021 đến ngày 31-5-2021 với chủ đề: “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”. Trong đó, nội dung kế hoạch triển khai các hoạt động của Tháng hành động gồm: Tuyên truyền phát động chủ đề; hưởng ứng Tháng hành động; tăng cường các biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; tổ chức các hoạt động thúc đẩy sự tham gia của người lao động; kiểm tra công tác ATVSLĐ và triển khai thực hiện Tháng hành động về ATVSLĐ tại các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất kinh doanh./.

Bài và ảnh: Viết Dư