"Cơ duyên" với nghề kinh doanh cá cảnh

Đến thăm cơ sở kinh doanh cá cảnh của anh Ngô Hoàng An ở thị trấn Gôi (Vụ Bản) chúng tôi bị thu hút bởi hàng trăm con cá cảnh với đa dạng các chủng loại, hình dáng, màu sắc, kích cỡ... Vừa bận rộn chăm sóc cho cá, anh An vừa vui vẻ trò chuyện với chúng tôi, kể về cơ duyên đưa anh đến với nghề kinh doanh cá cảnh.

Anh Ngô Hoàng An, thị trấn Gôi (Vụ Bản) chăm sóc cá cảnh.

Năm 2000, tình cờ được một người bạn giới thiệu về cá rồng, anh An đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của loài cá này. Cá rồng có tuổi thọ lên tới hàng chục năm, kích thước khi trưởng thành dài từ 60-80cm, có bộ vảy lớn, óng ánh màu sắc, môi dưới của cá có 2 râu dài được người chơi ví như râu rồng. Có lẽ bởi hình dáng đó nên cá rồng còn được người chơi cá xem là biểu tượng mang đến may mắn, tài lộc. Ban đầu là nuôi một con, sau đó đàn cá của anh cứ thế tăng dần, bể cá đặt từ ngoài sân đến phòng khách. Năm 2005, khi thấy có nhiều người chơi cá rồng, anh An rẽ hướng sang kinh doanh. Anh đến các nước Thái Lan, In-đô-nê-si-a, Ma-lay-si-a... để mua và để trực tiếp kiểm tra chất lượng, tình trạng sức khỏe của đàn cá. Từ những chuyến đi đó, anh có thêm những người bạn có cùng đam mê, được chia sẻ và học hỏi những kiến thức bổ ích về cách lựa chọn con cá đẹp, khỏe mạnh cũng như phương pháp chăm sóc đàn cá hiệu quả. Từ khi dịch bệnh COVID-19 xảy ra, cá được các chủ hàng bên nước ngoài gửi vận chuyển về Việt Nam. Vì là những địa chỉ tin cậy, uy tín nên đàn cá nhập về luôn đảm bảo chất lượng và đầy đủ giấy tờ. Anh An cho biết, cá rồng mới nhập về, chỉ to bằng chiếc bật lửa ga. Anh đầu tư ao rộng 1.000m2 để nuôi, khi cá lớn hơn mới đưa lên bể trong cửa hàng. Ao nuôi cá được kiên cố bê tông xung quanh, đáy ao được định kỳ nạo vét, cải tạo, đảm bảo môi trường nuôi tốt nhất. Anh An cho biết, cá rồng được nuôi ở Việt Nam có 4 loại chính: Huyết Long, Kim Long, Ngân Long và Thanh Long. Trong đó, giá trị hơn cả là Huyết Long (vảy đỏ, ánh kim) và Kim Long (vảy vàng, ánh kim). Tùy theo nhóm và loại, cá rồng có mức giá từ bình dân đến đắt tiền. Trong đó, Ngân Long thuộc nhóm rẻ nhất, chỉ vài trăm nghìn đồng là người chơi có thể sở hữu; cá Kim Long có giá dao động từ 8-10 triệu đồng; cá Huyết Long đắt nhất có giá từ 30-60 triệu đồng/con. Tuy nhiên, để đưa ra mức giá chính xác, người bán phải dựa vào độ tuổi và một số tiêu chí đánh giá vẻ đẹp, giá trị của cá rồng không cố định mà tùy vào người nuôi. Nếu họ biết điều chỉnh ánh sáng, nhiệt độ hồ, chăm kỹ, cá ngày càng đẹp thì giá trị càng cao và ngược lại. Một con cá rồng đẹp phải có được những yếu tố: Màu vảy đậm, vảy đều, đẹp, không bị bong tróc; thân hình cân đối, dáng bơi khoan thai, thư thái làm nên thần thái; râu cá không bị đứt, gãy, miệng không trề, mắt không xệ... Nuôi cá rồng không dễ, để có được một con cá rồng đẹp càng khó hơn. Mỗi con cá rồng được nhập từ nước ngoài về đều được gắn chíp điện tử và giấy chứng nhận (như giấy khai sinh). Nhờ đó, người nuôi có thể biết được nguồn gốc, xuất xứ của cá. Theo anh An, nuôi cá rồng quan trọng nhất là nguồn nước. Bể nuôi cá phải dài từ 1,5m trở lên mới đảm bảo cho con cá phát triển bình thường. Ngoài ra, người nuôi cá rồng cần trang bị thêm máy đo độ PH, máy tạo khí, máy sưởi để nhiệt độ trong bể nước luôn đảm từ 28-32 độ. Bên cạnh nguồn nước, thức ăn chính là điều quan trọng khi chăm sóc cá rồng. Nếu thực sự chăm chút thì sẽ cần thường xuyên thay đổi khẩu phần thức ăn cho chúng. Thức ăn chính của cá rồng là tôm tép đông lạnh, dế, sâu, gián, thịt bò... Ngoài cá rồng, anh An còn kinh doanh thêm các loại cá thường được thả nuôi cùng với cá rồng như: cá Hổ, cá Sam, cá Bảo Yến, cá Kim Sơn... Thời gian gần đây anh An còn đầu tư nuôi cá Koi nhập khẩu. Ngồi trò chuyện với chúng tôi, anh liên tục nhận được những cuộc gọi nhờ tư vấn hướng dẫn về cách chăm sóc cá từ khách hàng, bạn bè...

Thú chơi cá cảnh không chỉ đơn thuần là sở thích, niềm đam mê mà còn đem lại hiệu quả kinh tế cao cho anh Ngô Hoàng An. Hiện tại, cơ sở của anh An cung cấp cá cảnh cho hầu hết các tỉnh miền Bắc và một số tỉnh ở khu vực miền Nam. Anh cho biết, trung bình mỗi tháng, trừ chi phí anh thu lãi khoảng 50-70 triệu đồng từ kinh doanh cá cảnh./.

Bài và ảnh: Thanh Hoa