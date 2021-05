Chủ động tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hải quan cho doanh nghiệp

Năm 2020 là một năm xảy ra nhiều biến động cho nền kinh tế khi dịch COVID-19 bùng phát khiến hoạt động kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Để cùng doanh nghiệp vượt qua thách thức này, Chi cục Hải quan Nam Định đã thực hiện nhiều giải pháp thiết thực tạo thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục ảnh hưởng của dịch COVID-19, vượt qua khó khăn tập trung đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, phục hồi, phát triển kinh tế.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 272 doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Nam Định với các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là sản phẩm ngành dệt, may, sản phẩm gỗ đã qua chế biến...; đối với hàng nhập khẩu tập trung là vải, nguyên phụ liệu ngành may, sợi bông, nhựa nguyên liệu, nguyên phụ liệu sản xuất nến, máy móc thiết bị ngành dệt may, hóa chất, nguyên liệu sản xuất thuốc tân dược…. Với chức năng, nhiệm vụ là cơ quan quản lý Nhà nước về mặt hải quan trên địa bàn tỉnh, Chi cục Hải quan Nam Định đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và thực hiện pháp luật về thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Là đơn vị ngoài cửa khẩu, hoạt động xuất nhập khẩu chủ yếu là loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu ngành dệt may nhưng Chi cục đã tích cực vận động doanh nghiệp tại địa bàn đang làm thủ tục nơi khác về làm thủ tục tại địa bàn; tuyên truyền doanh nghiệp chấp hành nghiêm túc và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thuế; thực hiện đúng chế độ, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu và các quy trình thủ tục hải quan. Chi cục đã thường xuyên cập nhật và triển khai kịp thời các văn bản chính sách mới về thuế, thực hiện đúng các quy định về chế độ kế toán thuế; nghiêm túc thực hiện quy trình nghiệp vụ, mã số, thuế suất, xác định trị giá tính thuế, chế độ thu nộp ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ, nộp kịp thời và đầy đủ các khoản thu vào ngân sách. Đồng thời triển khai thực hiện các chế độ, chính sách mới có hiệu lực như quy định về quản lý việc nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng… Tăng cường các biện pháp quản lý thu để thu hồi nợ thuế, không phát sinh thêm nợ xấu, nuôi dưỡng nguồn thu, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu thuế. Triển khai các giải pháp quản lý và xử lý nợ theo Quyết định số 1503/QĐ-TCHQ ngày 18-5-2018 của Tổng cục Hải quan; thực hiện lập kế hoạch đôn đốc thuế, duy trì tổ đôn đốc thuế để thu hồi các khoản nợ thuế; thực hiện việc gửi công văn đến doanh nghiệp để đôn đốc đòi nợ thuế. Thời gian qua, các doanh nghiệp chịu nhiều ảnh hưởng do dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp phải hoạt động cầm chừng hay thu hẹp hoạt động sản xuất kinh doanh... Trước tình hình trên, Chi cục Hải quan Nam Định đã thực hiện các biện pháp tăng cường cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu. Đó là, niêm yết công khai chế độ chính sách mới tại trụ sở Chi cục để các doanh nghiệp tiện theo dõi và thực hiện, đảm bảo tính minh bạch công khai hoá trong thủ tục hải quan nhằm phòng ngừa và giảm bớt được các hành vi vi phạm pháp luật và các hành vi tiêu cực khác. Đơn giản hóa thủ tục hải quan, áp dụng tối đa công nghệ thông tin trong thực hiện thủ tục hải quan, nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý thông quan điện tử VNACCS/VCIS nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Đẩy mạnh tuyên truyền nghĩa vụ nộp thuế 24/7 để tạo thuận lợi thông quan hàng hóa nhanh chóng cho các doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu trên địa bàn. Từ năm 2020 đến nay, Chi cục Hải quan Nam Định đã tích cực thực hiện các biện pháp rút ngắn thời gian thông quan đối với hàng hoá xuất nhập khẩu. Khi thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận tờ khai, kiểm tra thực tế hàng hoá các công chức hải quan đã ý thức rõ về trách nhiệm của bản thân, nhanh chóng hoàn thành công việc và thông quan tờ khai trong ngày, chủ động báo cáo các khó khăn vướng mắc khi thực hiện để kịp thời xử lý. Đối với các tờ khai lấy mẫu gửi phân tích phân loại, Chi cục đã thực hiện nhanh việc lấy mẫu và gửi mẫu, phối hợp chặt chẽ với Chi cục Kiểm định Hải quan 2 (Cục Kiểm định Hải quan) để nhanh chóng xử lý tờ khai theo quy định.

Đối với các tờ khai đưa hàng về bảo quản, Chi cục chỉ đạo công chức tiếp nhận tờ khai, công chức kiểm tra thực tế hàng hoá phối hợp với doanh nghiệp đôn đốc đơn vị kiểm tra chuyên ngành nhanh chóng có kết quả để rút ngắn thời gian thông quan. Nhanh chóng tiếp nhận, kiểm hoá tổ chức thực hiện rà soát các tờ khai còn treo trên hệ thống để kịp thời xử lý. Thực hiện “Tuyên ngôn phục vụ khách hàng’’, Chi cục Hải quan Nam Định đã duy trì tổ giải quyết vướng mắc, thực hiện đối thoại thường xuyên với doanh nghiệp để lắng nghe, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền liên quan đến thủ tục hải quan, chính sách thuế, công tác quản lý thuế, chế độ kế toán… nhằm đảm bảo tính “Chuyên nghiệp - Minh bạch - Hiệu quả”. Ngoài ra, Chi cục luôn công khai đường dây nóng để kịp thời giải đáp, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp. Một trong những cầu nối doanh nghiệp - Hải quan là thông qua các cuộc đối thoại để doanh nghiệp có điều kiện phản ánh những vướng mắc về cơ chế, chính sách quản lý xuất nhập khẩu, thủ tục hải quan, tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ, công chức Hải quan khi thi hành công vụ. Đặc biệt, qua đây, cơ quan Hải quan sẽ kịp thời nắm bắt, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình làm thủ tục hải quan. Trong tháng 4-2021 vừa qua, Chi cục Hải quan Nam Định phối hợp với Cục Hải quan Hà Nam Ninh tổ chức hội nghị đối thoại Hải quan - doanh nghiệp năm 2021 cho 180 người thuộc 106 doanh nghiệp tham gia. Các vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan đã được cơ quan Hải quan trả lời thỏa đáng, đúng trọng tâm, đúng quy định. Đồng thời thông qua hội nghị đối thoại, cơ quan Hải quan còn phổ biến các văn bản pháp luật, các quy định mới để doanh nghiệp hiểu rõ và thực hiện đúng khi làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa; từng bước nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật trong cộng đồng doanh nghiệp và phối hợp tốt với cơ quan Hải quan trong việc thực thi pháp luật, chống buôn lậu gian lận thương mại, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh trong cộng đồng doanh nghiệp. Từ đầu năm 2021 đến nay, có 227 doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Nam Định với 39,2 nghìn tờ khai đăng ký; tổng trị giá kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 1,318 tỷ USD; đã thu nộp ngân sách Nhà nước 120 tỷ đồng.

Thời gian tới, Chi cục Hải quan Nam Định tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hóa hải quan; tuyên truyền để doanh nghiệp nắm vững các quy định của pháp luật và chấp hành đúng quy định. Đồng thời duy trì các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, tránh ách tắc, đảm bảo thông quan hàng hoá được thông suốt./.

Ngọc Ánh