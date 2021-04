Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp

Cùng với nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, thời gian qua các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã quan tâm triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), cải thiện điều kiện, môi trường làm việc cho người lao động, góp phần giảm nguy cơ xảy ra tai nạn lao động.

Công ty TNHH Smart Shirt Hải Hậu luôn đảm bảo ATVSLĐ cho công nhân.

Thực tế hiện nay các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và siêu nhỏ trên địa bàn tỉnh hay sử dụng máy móc, thiết bị lạc hậu. Một bộ phận lao động ở các doanh nghiệp chưa qua đào tạo; trình độ nghề nghiệp, tác phong kỷ luật lao động còn hạn chế; cán bộ làm công tác ATVSLĐ ở cơ sở chủ yếu là kiêm nhiệm… Bên cạnh đó, tình trạng thiếu ý thức chấp hành các quy định về an toàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn tồn tại, có nơi còn vi phạm nghiêm trọng. Nguy cơ về tai nạn lao động và mắc các bệnh nghề nghiệp vẫn còn là mối lo của người lao động. Thực trạng trên đặt ra những khó khăn, thách thức cho công tác ATVSLĐ trên địa bàn tỉnh. Thực hiện Nghị quyết 5b/NQ-BCH của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa IX) về “Đẩy mạnh công tác bảo hộ lao động của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới”, LĐLĐ tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện với mục tiêu nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và người sử dụng lao động, thực hiện hiệu quả công tác ATVSLĐ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức về công tác ATVSLĐ trong CNVCLĐ”. LĐLĐ tỉnh đã xây dựng đội ngũ báo cáo viên công đoàn các cấp, kiện toàn bộ máy Văn phòng tư vấn pháp luật, xây dựng nội dung các bài giảng chuyên đề về pháp luật lao động và ATVSLĐ; đầu tư máy móc, thiết bị để phục vụ tốt cho công tác tuyên truyền. Trong năm 2020, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp Công đoàn phối hợp với chính quyền, người sử dụng lao động tổ chức treo hàng nghìn băng rôn, khẩu hiệu, tranh cổ động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ; LĐLĐ các huyện, thành phố, Công đoàn ngành và công đoàn cơ sở trực thuộc đã xây dựng kế hoạch phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ. Ngoài ra, công đoàn cấp trên cơ sở cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra thực hiện pháp luật về ATVSLĐ đối với 14 đơn vị; phát động tháng hành động về ATVSLĐ và phong trào “Xanh - sạch - đẹp - bảo đảm ATVSLĐ” đến các tổ sản xuất và người lao động; hướng dẫn công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức tự kiểm tra công tác ATVSLĐ và ký cam kết thực hiện tốt công tác ATVSLĐ tại cơ sở. Bên cạnh đó, Công đoàn các cơ sở còn phối hợp tuyên truyền về công tác ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ tại 3 doanh nghiệp là Công ty TNHH Smart Shirt Hải Hậu, Công ty TNHH VietPower Hải Hậu và Công ty TNHH LakeLand Việt Nam; Cấp phát 8.000 tờ gấp tuyên truyền về công tác ATVSLĐ như “An toàn trong lắp đặt, sử dụng điện trên công trường xây dựng”, “Sử dụng hóa chất an toàn”, “An toàn khi hàn điện, hàn hơi”, “An toàn khi sử dụng vận tăng lồng, máy trộn sữa”, “Tác hại của hóa chất đối với sức khỏe con người” và 50 cuốn sổ tay an toàn vệ sinh viên. LĐLĐ tỉnh hướng dẫn 7 công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn tổ chức cho 280 người lao động thi viết, tìm hiểu pháp luật về ATVSLĐ. Ngoài ra, các cấp Công đoàn tổ chức các hoạt động tìm hiểu về ATVSLĐ như: Duy trì thường xuyên mô hình câu lạc bộ bảo hộ lao động, mạng lưới an toàn vệ sinh viên…; qua đó đã lôi cuốn đông đảo CNVCLĐ tích cực học tập pháp luật bảo hộ lao động, nắm vững và thực hiện tốt quy trình sản xuất, quy phạm an toàn, phòng chống cháy nổ, nhằm cải thiện điều kiện làm việc, giảm lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Qua công tác tuyên truyền cùng với các phong trào thi đua về ATVSLĐ do tổ chức Công đoàn phát động đã tác động tích cực đến nhận thức của người lao động và người sử dụng lao động. Qua các đợt kiểm tra cho thấy các doanh nghiệp ngày càng quan tâm đến công tác đảm bảo ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ và thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động. Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư kinh phí để cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ môi trường, thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn của máy móc, thiết bị, nhà xưởng; tổ chức phân công lao động hợp lý, khoa học, thực hiện chăm sóc sức khỏe cho người lao động…

Việc quan tâm xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh trong các doanh nghiệp giúp công nhân, người lao động yên tâm làm việc, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Từ đó, các chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động nghiêm túc chấp hành nội quy, tuân thủ quy định pháp luật về ATVSLĐ tại nơi làm việc, hạn chế thấp nhất tai nạn lao động có thể xảy ra./.

