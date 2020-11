Yên Thắng nỗ lực xây dựng nông thôn mới nâng cao

Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, liên tục, Đảng ủy, UBND xã Yên Thắng (Ý Yên) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các thôn, xóm và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội nỗ lực huy động các nguồn lực tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Nhà văn hóa xã Yên Thắng.

Về thôn Tam Quang hôm nay, chúng tôi nhận thấy bộ mặt cảnh quan, môi trường thật phong quang, sạch đẹp, từng nếp nhà, dong ngõ được chỉnh trang gọn gàng tạo thuận lợi cho việc đi lại, sinh hoạt của người dân. Bí thư chi bộ thôn Nguyễn Văn Tiệp cho biết: Được UBND xã lựa chọn làm điểm xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, cấp ủy, chính quyền thôn đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp xây dựng 1,5km đường trục thôn; cứng hóa 0,8km đường dong ngõ và 2,7km đường trục chính nội đồng; xây dựng 1,5km hệ thống rãnh dọc đường thu nước mặt và nước thải sinh hoạt để đường không bị đọng nước bảo đảm tính bền vững công trình, rãnh được đậy tấm đan để đảm bảo an toàn giao thông. Thường xuyên thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải ngay tại nguồn; phát động nhân dân trồng cây xanh, cắt cỏ, tổ chức duy tu, sửa chữa, bạt lề đường bảo đảm thoát nước mặt đường và thông thoáng tầm nhìn cho người đi đường. Diện mạo cơ sở hạ tầng thay đổi tích cực, kinh tế - xã hội, an ninh thôn xóm được bảo đảm đã làm thay đổi rõ nét nhận thức của người dân trong thôn về xây dựng NTM kiểu mẫu… Kết quả thực tế từ phong trào thi đua xây dựng NTM kiểu mẫu của thôn Tam Quang đã tác động và tạo sự lan tỏa sâu rộng đến các thôn, xóm khác trong xã. Sau khi được UBND xã lựa chọn chỉ đạo thực hiện xây dựng xóm NTM kiểu mẫu, chi bộ thôn Trại Đường đã chỉ đạo các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về giữ gìn môi trường sống, chỉnh trang khuôn viên gia đình, tập trung phát triển kinh tế, thực hiện xây dựng nếp sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, sống và làm việc theo quy định của pháp luật… Hưởng ứng phong trào xây dựng NTM kiểu mẫu, nhân dân trong thôn đã tập trung triển khai mở rộng các trục đường chính, xây dựng trên 1,5km rãnh thoát nước, xây mới bờ kè mương, xây dựng bồn hoa trên các tuyến đường xóm; trang bị hệ thống cột điện chiếu sáng. Các hộ dân trong thôn sắp xếp, dọn dẹp chỉnh trang khuôn viên nhà vườn. Việc thu gom rác thải tại địa bàn thôn cũng từng bước đi vào nền nếp khi thôn tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp kinh phí mua thùng đựng rác đặt tại các vị trí thuận lợi, thực hiện tự phân loại, bỏ rác vô cơ, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật vào thùng đưa đi xử lý, còn rác hữu cơ thì xử lý tại nhà bằng cách đào hố trong vườn ủ làm phân bón cây và cải tạo vườn…

Đồng chí Tống Văn Sự, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Thắng cho biết: Sau khi được UBND tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn NTM, xã Yên Thắng tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để xây dựng NTM bền vững và phát triển, tiến đến xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, phấn đấu trong năm nay có 2 thôn là Tam Quang, Trại Đường về đích thôn NTM kiểu mẫu và hết năm 2022 về đích xã NTM nâng cao được UBND tỉnh công nhận. Để hoàn thành mục tiêu xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, xã NTM nâng cao, Đảng ủy, UBND xã tổ chức quán triệt quan điểm chỉ đạo xác định xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là cuộc vận động lớn, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực với sự tham gia của mọi người dân. Gắn kết quả thực hiện chương trình xây dựng NTM với trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền ở mỗi thôn, xóm. Tiếp tục thực hiện nhất quán phương châm “Người dân nông thôn là chủ thể xây dựng NTM”, “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ” và đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Chung sức xây dựng NTM”. Đảng ủy, UBND xã phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp ủy viên, cán bộ, công chức, đảng viên, các phòng, ban, đoàn thể; trong đó yêu cầu và phát huy cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể để vận động người thân trong gia đình, dòng họ tự giác thực hiện, từ đó tạo phong trào sâu rộng trong cộng đồng dân cư và toàn dân. Xã phát động và tổ chức đăng ký thi đua xây dựng thôn NTM nâng cao, kiểu mẫu đến từng hộ dân; huy động các nguồn lực và kêu gọi nhân dân đóng góp để tiếp tục đầu tư, cải tạo, xây dựng mới hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, toàn xã đã nâng cấp, mở rộng tuyến đường liên xã Đinh Đức Thiện, hơn 2km đường Lương Trị; hoàn thiện xây dựng, mở rộng các tuyến đường liên thôn: Dương Hồi, Thôn Đồng, tuyến đường trục xóm từ tỉnh lộ 57A đến Trường Tiểu học Yên Thắng - kênh Nam; khởi công xây dựng trên 335m đường từ thôn Phù Đô đến xóm Đồng Cách, mặt đường rộng 3m. Việc hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ kết nối với tuyến đường tỉnh lộ 57A chạy qua địa bàn xã với chiều dài hơn 6km sẽ tạo động lực thúc đẩy kinh tế dịch vụ thương mại của xã phát triển, tạo thêm nhiều việc làm, thu nhập cho người dân địa phương.

Trong quá trình thực hiện xây dựng NTM nâng cao, Đảng ủy, UBND xã luôn xác định tiêu chí bảo đảm an ninh trật tự nông thôn, tăng thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới và bảo đảm tỷ lệ dân số có bảo hiểm y tế là quan trọng nhất; do đó đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và đưa những cây, con giống mới năng suất cao vào sản xuất; đầu tư mở rộng diện tích các trang trại, gia trại; phát triển đàn gia súc, gia cầm, tạo sản phẩm hàng hóa chất lượng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cung cấp cho thị trường. Trên cơ sở các vùng sản xuất đã được quy hoạch, các thôn, xóm chủ động hướng dẫn nông dân áp dụng công thức luân canh để tăng hệ số quay vòng sử dụng đất, nhất là đất chuyên màu, tổ chức sản xuất nông nghiệp hữu cơ để phát triển bền vững. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách thôn hàng tháng về dự sinh hoạt cùng chi bộ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tâm lý của cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời có những giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự thống nhất trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tích cực tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của tỉnh, huyện trên hệ thống Đài truyền thanh xã, thông qua các hội nghị quân - dân - chính, nhất là chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng đất để người dân hiểu và tự giác thực hiện… Cùng với phát triển sản xuất nông nghiệp, Đảng ủy, UBND xã Yên Thắng đã lãnh đạo, chỉ đạo, vận động, khuyến khích nhân dân đầu tư phát triển các ngành, nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ nhằm tạo thêm việc làm, tăng nguồn thu nhập. Phân công Hội Phụ nữ xã phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân mua bảo hiểm y tế theo quy định. Hiện nay, thu nhập bình quân toàn xã đạt 45 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới của xã chỉ còn 2,33%.

Với những giải pháp đồng bộ, xã Yên Thắng đã nỗ lực hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao để đề nghị UBND huyện, UBND tỉnh xét và công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao./.

Bài và ảnh: Văn Đại