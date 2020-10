Nam Trực triển khai loạt dự án phát triển hạ tầng giao thông mới

Trong giai đoạn 2015-2020, trên địa bàn huyện Nam Trực có 3 tuyến tỉnh lộ với tổng chiều dài 38,7km được đầu tư cải tạo, nâng cấp là đường 487 (đường Đen), đường 487B (đường Trắng), đường 488. Cùng với đó, toàn huyện có 7 tuyến đường trục dài 44,34km (Hoa Lợi Hải, Tiến Thái, Bình Sơn, Thanh Khê, Nam Ninh Hải, Mỹ Điền, An Thắng) được nhựa hóa đạt 100% đạt tiêu chuẩn cấp V đồng bằng. Hệ thống đường liên xã, trục xã dài gần 100km được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn giao thông nông thôn; 50% các tuyến đường trục thôn, đường dong ngõ, xóm đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới.

Thi công công trình đường Nam Ninh Hải đoạn qua địa bàn các xã Nam Hoa, Nam Hồng.

Trong năm 2020 huyện Nam Trực tiếp tục tập trung triển khai các biện pháp đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật mới để phát huy kết quả chương trình xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương. Huyện tập trung khai thác, huy động mọi nguồn lực từ ngân sách và nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng đồng bộ, hiện đại theo hướng ưu tiên các nguồn vốn cho các dự án, công trình trọng điểm về giao thông, đặc biệt là các công trình cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 487B, đường An Thắng và đường Tiến Minh. Ngày 13-10-2020, công trình cải tạo, nâng cấp đường An Thắng đã được UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2512/QĐ-UBND phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình. Theo đó, dự án đường An Thắng là công trình giao thông cấp IV, do UBND huyện Nam Trực là chủ đầu tư; đi qua địa bàn các xã Nghĩa An, Nam Toàn, Hồng Quang, Nam Thắng với giá trị dự toán trên 119,5 tỷ đồng. Dự án có tổng chiều dài 14,444km gồm 1 tuyến chính và 2 tuyến nhánh, quy mô đường cấp V đồng bằng, thiết kế mặt đường cấp cao A2. Trong đó tuyến chính dài 12,458km, gồm 4 đoạn tuyến (Đoạn 1 từ đê tả sông Đào đến giao tỉnh lộ 490C tại vị trí cống An Lá (xã Nghĩa An) dài 2,057km; Đoạn 2 từ tỉnh lộ 490C đến giao Quốc lộ 21 dài 3,796km; Đoạn 3 từ giao Quốc lộ 21 (cống Đỗ Xá) đến đê hữu sông Hồng, xã Nam Thắng dài 5,037km; Đoạn 4 từ đê hữu sông Hồng đến đê bối Thắng Thịnh (xã Nam Thắng) dài hơn 1,5km). 2 tuyến nhánh có tổng chiều dài 1,987km; trong đó tuyến nhánh 1 từ giao với tuyến chính (tại Km8+727) qua khu Đền thờ Trạng nguyên Nguyễn Hiền đến cầu Cối giáp xã Điền Xá dài 1,182km, tuyến nhánh 2 từ giao với tuyến chính (chợ thôn Đại An) đến đê bối Thắng Thịnh hơn 800m. Dự án cải tạo, nâng cấp đường liên xã Tiến Minh dài gần 2km tiêu chuẩn đường cấp V đồng bằng được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư trên 14,9 tỷ đồng, qua địa bàn các xã Nam Tiến, Bình Minh; do UBND huyện làm chủ đầu tư. Nguồn vốn đầu tư từ nguồn đấu giá đất các khu dân cư tập trung trên địa bàn huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác; thời gian thực hiện trong giai đoạn 2020-2022. Cùng với các dự án trên, trong tháng 10-2020, UBND huyện Nam Trực đã có tờ trình đề nghị điều chỉnh, bổ sung dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 487B. Dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 487B là công trình giao thông cấp II là một trong những tuyến đường giao thông quan trọng của huyện Nam Trực kết nối với các huyện Trực Ninh, Nghĩa Hưng. Dự án được triển khai từ tháng 4-2019, đến nay các gói thầu đã thi công cơ bản xong theo đúng tiến độ đề ra. Để phát huy hiệu quả đầu tư của dự án, UBND huyện Nam Trực đề nghị UBND tỉnh cho phép bổ sung, cải tạo, nâng cấp 2 đoạn tuyến (đường Trắng cũ) để tăng tính kết nối với các tuyến giao thông, góp phần phát triển toàn diện kinh tế - xã hội của các địa phương. Tuyến đường Trắng cũ qua địa phận xã Bình Minh dài khoảng 1,3km qua trụ sở UBND xã Bình Minh và các cơ sở giáo dục là đường đá dăm láng nhựa, mặt đường rộng 3,5km đã xuống cấp nghiêm trọng. Đoạn còn lại thuộc địa phận xã Đồng Sơn dài khoảng 1,9km trong đó có 550m đầu tuyến là đường đá dăm láng nhựa đã xuống cấp; 1.350m cuối tuyến là đường bê tông xi măng qua thời gian sử dụng đã bị bong tróc, hư hỏng nhiều. Huyện Nam Trực đề xuất quy mô đầu tư: đoạn qua địa bàn xã Bình Minh dài 1,3km có 600m đầu tuyến cải tạo, nâng cấp thành đường cấp V đồng bằng, mặt đường rộng 5,5m; 700m cuối tuyến cải tạo, nâng cấp mặt đường bê tông nhựa chặt dày 7cm, rộng 7m. Đoạn qua địa bàn xã Đồng Sơn tổng chiều dài 1,9km có 550m đầu tuyến cải tạo, nâng cấp thành đường cấp V đồng bằng, mặt đường rộng 5,5m; 1,35km cuối tuyến thảm bê tông nhựa chặt dày trung bình khoảng 7cm. Tổng mức đầu tư cải tạo, nâng cấp 2 đoạn tuyến trên dự kiến khoảng 15 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng của dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 487B. Việc điều chỉnh bổ sung, phát sinh 2 đoạn tuyến trên không làm vượt tổng mức đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 487B đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tờ trình của UBND huyện Nam Trực đã được UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, UBND huyện Nam Trực và các đơn vị liên quan xem xét, tham mưu cho UBND tỉnh quyết định; thời gian hoàn thành xong trong tháng 10-2020.

Ngoài các dự án trên, hiện nay trên địa bàn huyện Nam Trực đang triển khai một số dự án giao thông trọng điểm như: dự án đường trục xã Điền Xá đã thi công và bàn giao công trình trong tháng 6-2020; dự án đường 487B, đường Nam Ninh Hải đang được đơn vị thi công triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng. Cùng với các dự án đang thi công, các dự án mới này được triển khai sẽ giúp hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông của huyện theo quy hoạch, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân của địa phương. Do vậy, UBND huyện Nam Trực đang tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ; phối hợp với các sở, ngành của tỉnh thẩm định để trình UBND tỉnh cho phép khởi công thực hiện các dự án theo đúng kế hoạch, tiến độ đã đề ra./.

Bài và ảnh: Thành Trung