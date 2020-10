Trái phiếu doanh nghiệp - Điểm sáng trong các kênh đầu tư tại Việt Nam

Mới đây, hội thảo “Trái phiếu Doanh nghiệp Việt Nam - Điểm sáng đầu tư” do Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT tổ chức đã thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà đầu tư Nam Định bởi thông tin toàn diện, đầy đủ về trái phiếu doanh nghiệp - kênh đầu tư tạo nên “cơn sốt” trong những năm trở lại đây.

Từ đầu tháng 7 đến nay, nhiều ngân hàng lớn tại Việt Nam đều đồng loạt giảm mạnh lãi suất tiền gửi tiết kiệm. Trong đó, trung bình lãi suất kỳ hạn 6-9 tháng tai các ngân hàng dao động trong khoảng 4,2 – 4,5%, lãi suất kỳ hạn trên 12 tháng cũng giảm xuốngcòn6%. Trong bối cảnh này, trái phiếu doanh nghiệp trở thành một điểm sáng trong các kênh đầu tư tại Việt Nam.

Chia sẻ trong buổi hội thảo, ông Vương Hoàng Sơn, Trưởng phòng Kinh doanh Trái phiếu, VNDIRECT cho biết trái phiếu doanh nghiệpđã có từ rất lâu trên thế giới, tuy nhiên nhà đầu tư cá nhân tại Việt Nam mới được tiếp cận với sản phẩm này trong vài năm trở lại đây, khi thị trường tài chính Việt Nam phát triển đến một mức độ nhất định.

Ông Vương Hoàng Sơn, Trưởng Kinh doanh Trái phiếu, VNDIRECT giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn khái niệm cũng như đặc điểm của trái phiếu doanh nghiệp.

Trái phiếu doanh nghiệp là sản phẩm đầu tư cao cấp, chính thống, được công nhận bởi luật pháp và quản lý trực tiếp bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Bộ Tài chính. Trái phiếu doanh nghiệp là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu với một phần nợ của tổ chức phát hành, hay nói một cách đơn giản hơn là khoản cho vay của nhà đầu tư với tổ chức phát hành, trong đó nhà đầu tư được trả lãi định kỳ và có thể chuyển nhượng sang người khác khi cần thiết.

Hiện tại, trái phiếu doanh nghiệp mang lại mức lãi suất cao hơn tiền gửi tiết kiệm ngân hàng khoảng từ 2-4%. Bên cạnh đó, trái phiếu doanh nghiệp được các chuyên gia tài chính đánh giá là sản phẩm có rủi ro thấp so với các kênh đầu tư khác như cổ phiếu, chứng khoán phái sinh hay các kênh đầu tư mới như tiền ảo và các sản phẩm không được pháp luật quản lý.

Cũng trong buổi hội thảo, ông Nguyễn Trường Giang - Trưởng phòng Tư vấn đầu tư, VNDIRECT Chi nhánh Nam Định cho biết: “Với bề dày trên 13 năm hình thành và phát triển, VNDIRECT hiện là doanh nghiệp tiêu biểu, uy tín trên thị trường với đa dạng sản phẩm trái phiếu, phù hợp với nhu vầu vốn và tính linh hoạt kỳ hạn của mọi nhà đầu tư. Trái phiếu VNDIRECT phân phối được lựa chọn từ những tổ chức phát hành uy tín, có tài sản đảm bảo cao và mang lại mức lợi suất hấp dẫn cho nhà đầu tư, dao động từ 8,6 – 10,3%/năm, áp dụng theo mệnh giá và các kỳ hạn khác nhau”.

Ông Nguyễn Trường Giang chia sẻ mong muốn giúp nhà đầu tư Nam Định thiết lập con đường sức khỏe tài chính - an tâm đầu tư.

Trong năm 2018, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp VNDIRECT phân phối trên thị trường đạt 48.000 tỷ trái phiếu, con số này trong năm 2019 là 75.000 tỷ và 6 tháng đầu năm 2020 là gần 36.000 tỷ. Những con số trên phần nào thể hiện sự tin tưởng của nhà đầu tư trong việc lựa chọn một tổ chức phân phối trái phiếu uy tín, minh bạch như VNDIRECT.

Với mong muốn đồng hành cùng nhà đầu tư Nam Định trên con đường Sức khỏe tài chính - An tâm đầu tư, VNDIRECT chắc chắn là điểm đến lý tưởng dành cho những nhà đầu tư đang tìm kiếm kênh đầu tư an toàn, ổn định với lợi nhuận vượt trội so với kênh gửi tiết kiệm tuyền thống.

Nhà đầu tư quan tâm tìm hiểu về trái phiếu doanh nghiệp vui lòng liên hệ VNDIRECT Chi nhánh Nam Định để được tư vấn. Địa chỉ: Số 5 đường Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Tp. Nam Định. Hotline: 022 8352 8819. Fanpage: https://www.facebook.com/vndirect.namdinh