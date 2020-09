Hải Hậu tập trung xây dựng các công trình mới

Trong giai đoạn 2015-2020, hệ thống hạ tầng giao thông của huyện Hải Hậu được đầu tư nâng cấp, từng bước hoàn thiện với nhiều dự án, công trình lớn được hoàn thành, đưa vào khai thác như: Cầu Thịnh Long; cải tạo nâng cấp đường Trung Hòa (giai đoạn 2); đường Vân Nam; đường Tây sông Múc... Trong 5 năm qua, toàn huyện đã làm mới 184km đường; cải tạo, nâng cấp 284,7km đường; hệ thống thủy lợi, đê điều tiếp tục được kiên cố hóa với 7km đê sông đã rải nhựa, bê tông, 3,6km mái đê biển phía đồng được kè bê tông...

Thi công dự án cải tạo, nâng cấp đường Nam Đông qua địa phận các xã Hải Nam, Hải Đông.

Tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu bền vững và phát triển, ngay từ những tháng đầu năm 2020, bên cạnh việc đôn đốc các nhà thầu thi công khẩn trương thực hiện, đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình đã khởi công như: Cải tạo nâng cấp đường Nam Đông; xây dựng Nhà máy nước sạch Hải Minh..., huyện Hải Hậu tiếp tục triển khai các điều kiện để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật mới góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Huyện đã điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đối với 6 dự án trên địa bàn thị trấn Yên Định, 2 dự án thuộc xã Hải Hưng, bố trí vốn từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất khu đô thị thị trấn Yên Định và khu dân cư tập trung xã Hải Hưng; bổ sung 3 dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách huyện từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất. Cụ thể, thị trấn Yên Định được hỗ trợ 25,2 tỷ đồng (vốn đã cấp 11,169 tỷ đồng; vốn chưa cấp là 14,031 tỷ đồng); trong đó: 2 dự án điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư 2,552 tỷ đồng, giảm vốn hỗ trợ 2,552 tỷ đồng; 3 dự án điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư trên 14,989 tỷ đồng, vốn hỗ trợ là 13,7 tỷ đồng; bổ sung 1 dự án mới với tổng mức đầu tư trên 4,319 tỷ đồng, vốn hỗ trợ 331 triệu đồng. Xã Hải Hưng được hỗ trợ 19,8 tỷ đồng, vốn đã cấp 14,466 tỷ đồng, vốn chưa cấp là 5,344 tỷ đồng trong đó điều chỉnh và phân bổ cho 2 dự án bổ sung mới với tổng mức đầu tư trên 9,198 tỷ đồng, vốn hỗ trợ là 5,344 tỷ đồng. Các dự án đầu tư bổ sung là: dự án cải tạo, nâng cấp cầu ông Huy, cầu An Lộc, cầu xóm 4 thuộc xã Hải Bắc và xây dựng vỉa hè bờ sông Múc (trên trục đường từ cầu Yên Định, thị trấn Yên Định đến cầu Mộng Chè, xã Hải Trung) với tổng mức đầu tư 3,841 tỷ đồng; dự án cải tạo, sửa chữa đền liệt sĩ, nhà văn hóa, nhà trưng bày và các hạng mục phụ trợ khu trung tâm huyện với tổng mức đầu tư trên 1,192 tỷ đồng; dự án cải tạo, nâng cấp điện chiếu sáng, sân bê tông, rãnh thoát nước, đài phun nước khuôn viên huyện ủy với tổng mức đầu tư trên 1,207 tỷ đồng. Trên địa bàn huyện có 2 dự án mới được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận điều chỉnh (quy mô, tổng mức đầu tư, nguồn vốn, thời gian thực hiện) là các dự án: cải tạo, nâng cấp đường Tây sông Múc và đầu tư cải tạo, nâng cấp đường Trung - Hòa (giai đoạn III); 1 dự án được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư báo cáo kinh tế kỹ thuật là xây dựng cầu Bổn Nhuận ở xóm 12, xã Hải Anh. Dự án cải tạo, nâng cấp đường Tây sông Múc (đoạn từ xã Hải Bắc đến xã Hải Trung; đoạn từ cầu Liên Thuận, xã Hải Xuân đến cầu Xuân Hương, xã Hải Hòa) có tổng chiều dài khoảng 6,3km theo quy mô đường cấp V đồng bằng, kết cấu mặt đường bê tông nhựa chặt dày 7cm; các công trình trên tuyến, nút giao, hệ thống thoát nước, hệ thống an toàn giao thông... được thiết kế hoàn chỉnh theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. Dự án thuộc nhóm C với tổng mức đầu tư xấp xỉ 53 tỷ đồng; thời gian thực hiện trong các năm 2020-2022. Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh (từ nguồn đấu giá đất khu đô thị thị trấn Yên Định; khu dân cư tập trung xã Hải Hưng; khu đô thị thương mại Cồn - Văn Lý) và các nguồn vốn hợp pháp khác. Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường Trung - Hòa (giai đoạn III) được HĐND tỉnh chấp thuận điều chỉnh có tổng chiều dài khoảng 5,76km theo quy mô đường cấp V đồng bằng (riêng đoạn qua trung tâm xã Hải Cường dài khoảng 1,33km thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng), kết cấu mặt đường bê tông nhựa chặt; thời gian thực hiện dự án hoàn thành năm 2022. Các công trình trên tuyến, kè mái, tường chắn, nút giao, hệ thống thoát nước, hệ thống an toàn giao thông... được thiết kế hoàn chỉnh theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. Dự án có tổng mức đầu tư xấp xỉ 50 tỷ đồng sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh (nguồn đấu giá đất khu đô thị thị trấn Yên Định và khu dân cư tập trung xã Hải Hưng) và các nguồn vốn hợp pháp khác. Cầu Bổn Nhuận mới xóm 12, xã Hải Anh có tổng mức đầu tư khoảng 9 tỷ đồng, xây dựng cách cầu cũ về phía nam 49m bằng dầm bê tông cốt thép dự ứng lực một nhịp dài 18m, rộng 9m; xây dựng cống Cuối Trệ 7; cải tạo đoạn đường trục xã Hải Anh vào cầu Bổn Nhuận, đường trục của xóm 12 và xây kè đá mang cầu, bảo vệ nền đường. Huyện Hải Hậu làm chủ đầu tư dự án, thời gian thực hiện trong các năm 2020-2022.

Các dự án mới này khi hoàn thành thi công, đưa vào sử dụng sẽ góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông, đô thị của huyện theo quy hoạch, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân của địa phương. Do vậy, UBND huyện Hải Hậu đang tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với các sở, ngành của tỉnh hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ để trình duyệt, đảm bảo khởi công, xây dựng theo đúng kế hoạch, tiến độ đã đề ra./.

Bài và ảnh: Thành Trung