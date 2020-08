Giải pháp cung ứng điện khi thời tiết cực đoan

Mùa hè năm nay, thời tiết nắng nóng gay gắt, kéo dài dẫn đến nhu cầu sử dụng điện của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh tăng cao đột biến. Do đó, để bảo đảm an toàn trong vận hành hệ thống điện, phục vụ yêu cầu cấp điện ổn định, liên tục mùa nắng nóng, Công ty Điện lực Nam Định đang tập trung nhiều giải pháp cải tạo, nâng cấp hệ thống điện; đồng thời đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, bảo đảm cung ứng đủ điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Hiện tại, hệ thống điện đầu nguồn cung ứng về tỉnh ta thông qua 3 trạm biến áp 220kV Ninh Bình, Nam Định, Trực Ninh và 12 trạm biến áp 110kV nằm phân bổ đồng đều ở khắp 10 huyện, thành phố. Từ đó, lưới điện tỏa đến 226 xã, phường, thị trấn bằng 15 lộ đường dây 35kV có chiều dài 395,27km và 82 lộ đường dây, chiều dài 2.072,71km. Trong những tháng đầu năm, khi thời tiết dịu mát, công suất đỉnh tiêu dùng điện trên địa bàn tỉnh đạt 509MW, tăng trưởng gần 10% so với cùng kỳ năm trước. Bước vào mùa hè nắng nóng cực đoan từ đầu tháng 5 đến nay, công suất đỉnh tiêu thụ điện của tỉnh đã tăng vọt lên mức gần 600MW, chiếm hơn 75% công suất tối đa của các máy biến áp đầu nguồn, tạo ra nguy cơ quá tải cục bộ rất cao. Bên cạnh đó, đặc điểm chung của lưới điện tỉnh ta vẫn là tận dụng, chắp vá, mặc dù đã được đầu tư, nâng cấp thông qua nhiều dự án. Đặc biệt, đối với lưới điện hạ thế, hiện nay còn rất nhiều khu vực có bán kính cấp điện lớn, dây dẫn tiết diện nhỏ chạy dài theo các xóm, thôn đông dân cư. Các phụ tải sinh hoạt và sản xuất đan xen, biến động rất lớn theo mùa vụ.

Đầu tư, nâng cấp hệ thống điện phục vụ nhu cầu sử dụng tăng cao trong mùa nắng nóng trên địa bàn huyện Ý Yên.

Cùng với những khó khăn của ngành Điện, một bộ phận nhân dân nhận thức còn hạn chế, nhất là nắm bắt các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Điện lực và quy định về đảm bảo an toàn điện. Các tổ chức, cá nhân vẫn tự ý xây dựng công trình, cơi nới nhà cửa không có giấy phép xây dựng, không có thỏa thuận với đơn vị quản lý vận hành lưới điện, thậm chí có hộ dân tự ý san lấp lấn chiếm đất hành lang lưới điện. Từ đó, tình trạng vi phạm an toàn hành lang lưới điện cao áp phát sinh nhiều điểm mới, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn về điện, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc cấp điện. Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh tiếp tục xảy ra một số sự cố lưới điện, nguyên nhân được xác định do người dân trồng cây trong hành lang lưới điện khi chặt cây, tỉa cây hoặc gặp mưa dông dễ đổ gây ảnh hưởng đến đường điện, trạm điện. Tình trạng sử dụng máy xúc đào múc, san lấp mặt bằng đã va chạm vào đường dây cáp ngầm. Việc sử dụng cần cẩu để cẩu cây, cẩu vật tư, vật liệu; thợ xây dựng mang vác dụng cụ, kéo tôn lên mái công trình đã vi phạm khoảng cách an toàn, va chạm vào đường dây trên không, gây sự cố lưới điện, thậm chí có trường hợp bị điện phóng gây tai nạn. Ở dọc những tuyến đê, ven ao hồ, trên khu đất trống, người dân thường thả diều, thả đèn trời, thả các vật bay, câu cá gần đường dây điện, trạm điện làm mắc vào đường dây điện, gây sự cố lưới điện và tai nạn điện. Trong 5 năm gần đây, toàn tỉnh đã xảy ra 214 điểm vi phạm do thả diều, sợi dây kim tuyến, tráng kim, bóng bay, mắc vào đường dây gây sự cố lưới điện, làm mất điện trên diện rộng...

Để bảo đảm an toàn cung ứng điện trong mùa nắng nóng, Công ty Điện lực Nam Định đã thường xuyên đầu tư cải tạo lưới điện để nâng cao năng lực truyền tải của đường dây, trạm biến áp, giải quyết nhu cầu sử dụng điện ngày càng lớn trong nhân dân, giảm thiểu các điểm vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Trong 5 năm gần đây, Công ty đã đầu tư, lắp đặt các loại biển báo, biển chỉ dẫn và biển cấm tại tất cả các cột điện trung thế, các vị trí giao chéo vượt đường giao thông, đường thủy nội địa, các trạm biến áp phân phối, các lộ của đường dây hạ áp theo đúng quy định hiện hành, trong đó đã lắp đặt 40.794 biển cấm trèo, 130 biển cấm vào, 750 biển cấm lại gần, 300 biển cấm đóng điện, 3.600 biển tên trạm biến áp, 50 biển giao chéo vượt đường bộ, 8 biển giao chéo vượt đường sông, 18.720 biển nhận diện đường dây, 13.150 biển cảnh báo khoảng cách an toàn, tạo thuận lợi cho công tác quản lý cũng như cảnh báo an toàn với nhân dân. Trong công tác vận hành, ngành Điện đang tăng cường kiểm tra, xử lý tồn tại trên lưới; lắp đặt các thiết bị camera đo phát nhiệt trên lưới điện nhằm phát hiện các vị trí có nhiệt độ chênh lệch lớn, xử lý ngay các vị trí khi nhiệt độ tăng cao hơn 750C. Bộ phận kỹ thuật của ngành Điện định kỳ tiến hành kiểm tra toàn bộ đường dây trung thế, trạm biến áp, máy biến áp chuyên dùng, tiếp xúc đầu cáp, đầu cốt và các thiết bị đóng cắt, nếu hỏng phải thay thế sửa chữa, không để xảy ra sự cố chủ quan. Kiểm tra toàn bộ các trạm biến áp và đường dây hạ thế; kịp thời bổ sung dầu máy biến áp; các điểm tiếp xúc, các điểm đấu lèo của đường dây. Tăng cường luân chuyển máy biến áp, đo công suất cao điểm tối, cân đảo pha các lộ đường dây tại các trạm lệch pha quá 30% để không xảy ra sự cố trong dịp hè nắng nóng. Phối hợp với Công ty Dịch vụ Điện lực định kỳ thí nghiệm, đo điện trở tiếp địa trạm, đo điện trở tiếp địa đường dây, đo điện trở một chiều máy biến áp, đo điện trở cách điện, lấy mẫu dầu thí nghiệm. Các Điện lực, Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế thường xuyên kiểm tra, lập biên bản cảnh báo các nguy hiểm về an toàn điện theo đúng quy định; phối hợp với chính quyền địa phương ngăn chặn, xử lý các điểm vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp ngay từ ban đầu để đảm bảo hành lang an toàn lưới điện và tính mạng, tài sản của nhân dân. Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, từ đầu năm 2020 đến nay, Công ty Điện lực Nam Định đã tích cực phối hợp với Báo Nam Định, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Truyền hình Nhân dân, Truyền hình Thông tấn tăng cường tuyên truyền lĩnh vực Điện lực; phối hợp với chính quyền địa phương phát 40 nghìn tờ rơi, 460 poster, 2.800 cẩm nang an toàn điện; hàng tháng gửi thông báo đến 226 xã, phường, thị trấn; đăng tải hàng chục bài viết trên trang Website của Công ty về an toàn điện trong nhân dân; dán thông báo tại các địa điểm công cộng để người dân biết, nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp.

Tập trung đầu tư nâng cấp hệ thống điện và tăng cường các giải pháp kỹ thuật trong quản lý, vận hành; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các tầng lớp nhân dân nhằm bảo đảm an toàn hệ thống điện là các giải pháp hữu hiệu giúp Công ty Điện lực Nam Định cung ứng điện an toàn, liên tục khi thời tiết nắng nóng cực đoan, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn./.

Bài và ảnh: Xuân Thu