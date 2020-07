Agribank Xuân Trường hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó

“Lắng nghe - thấu hiểu - chia sẻ - đồng hành” cùng doanh nghiệp, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) huyện Xuân Trường đã tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những trụ cột tín dụng vững chắc góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện Xuân Trường cả trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Sản xuất giày bảo hộ xuất khẩu tại xưởng gia đình chị Trần Thị Hạt ở thôn Hạ Ninh, xã Xuân Ngọc.

6 tháng đầu năm 2020, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Thị trường cung cấp nguyên liệu đầu vào, tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp không ổn định, biến động liên tục, do đó hầu hết doanh nghiệp không thể chủ động được hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là trong giai đoạn đỉnh dịch COVID-19 vừa qua. Vì thế, doanh số cho vay của Chi nhánh trong 6 tháng đầu năm 2020 chỉ đạt 217,4 tỷ đồng; trong đó, cho vay doanh nghiệp chỉ đạt 17,7 tỷ đồng với 10 lượt khách hàng doanh nghiệp vay vốn. Dư nợ cho vay doanh nghiệp giảm so với đầu năm 10,5 tỷ đồng. Trước thực trạng trên, Chi nhánh đã áp dụng nhiều chính sách và biện pháp để hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp như giảm lãi suất cho vay so với mức đang áp dụng hiện hành; miễn, giảm lãi, cơ cấu lại nợ, giữ nguyên nhóm nợ đối với các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Hội sở chính. Các khách hàng được miễn, giảm các loại phí khi giao dịch với ngân hàng. Đồng thời, Chi nhánh đẩy mạnh hoạt động cho vay đầu tư hỗ trợ cho doanh nghiệp trên địa bàn huyện, coi đây là một mũi nhọn tăng trưởng tín dụng. Chính vì vậy, các doanh nghiệp có nhu cầu vốn đến với Agribank huyện Xuân Trường đều được đáp ứng kịp thời, giải ngân nhanh, hiệu quả. Đến 30-6-2020, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn huyện đạt 2.804 tỷ đồng, tăng 354 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng 14,4%. Tổng dư nợ tín dụng đạt 1.860,6 tỷ đồng, tăng so đầu năm 42,2 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng 2,3%. Có 6.628 khách hàng đang có quan hệ tín dụng với ngân hàng; trong đó, có 29 khách hàng doanh nghiệp với dư nợ là 104,7 tỷ đồng. Đến 30-6-2020, Agribank Xuân Trường đã hỗ trợ cho 14 khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Trong đó, có 2 khách hàng là doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với số dư nợ là 9,5 tỷ đồng; 1 khách hàng được hỗ trợ giảm lãi cho vay; 1 khách hàng được vay mới với lãi ưu đãi để phục hồi sản xuất, kinh doanh, khắc phục thiệt hại do dịch bệnh. Cùng đi với đoàn công tác của Agribank Xuân Trường đến gia đình chị Trần Thị Hạt ở thôn Hạ Ninh, xã Xuân Ngọc ai cũng phấn khởi trước hình ảnh trong khu xưởng rộng hơn 200m2, gần 100 lao động đang miệt mài, gia công cắt, may giày bảo hộ. Không khí làm việc đã sôi động trở lại sau hơn 3 tháng hoạt động cầm chừng do dịch COVID-19. Chị Hạt cho biết: “Trước dịch, xưởng chúng tôi có hơn 200 công nhân, năng suất bình quân từ 30-50 nghìn sản phẩm/tháng. Doanh thu bình quân hàng năm đạt trên 2 tỷ đồng. Do dịch bệnh, hoạt động của xưởng sản xuất giày bảo hộ xuất khẩu Hàn Quốc của gia đình tôi đã phải cắt giảm 50% lao động và công suất; doanh thu hiện tại chỉ bằng 60% so với cùng kỳ năm trước”. Thấu hiểu, chia sẻ cùng khó khăn của khách hàng, Agribank Xuân Trường đã nhanh chóng rà soát và triển khai hỗ trợ giảm lãi suất vay từ 0,3-0,5%/năm đối với món dư nợ 2,5 tỷ đồng của gia đình chị Hạt. Nhờ vậy, ngay sau khi chấm dứt giãn cách xã hội, xưởng của gia đình chị đã nhanh chóng phục hồi sản xuất, tiếp nhận các đơn hàng mới, đảm bảo việc làm ổn định cho 100 lao động với thu nhập bình quân từ 5-7 triệu đồng/người/tháng. Còn đối với anh Đỗ Xuân Đệ, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất và Thương mại Đệ Hương ở tổ dân phố 18, thị trấn Xuân Trường, chuyên sản xuất tôn mạ màu, thép ống, thép hộp; nguồn vốn vay ưu đãi mới đã tiếp sức kịp thời tạo động lực lớn giúp Công ty vượt qua quãng thời gian khó khăn vừa qua. Suốt 4 tháng đầu năm 2020, tình hình kinh doanh của Công ty gặp “khủng hoảng” do thị trường đình trệ, hơn 10 nghìn tấn hàng tồn kho, 30 công nhân phải luân phiên làm việc do giãn cách xã hội, 70% đơn hàng bị hủy khiến Công ty bị thiệt hại ước tính hơn 500 triệu đồng. Giữa lúc khó khăn bủa vây, Agribank Xuân Trường đã nhanh chóng tạo điều kiện giúp Công ty được vay mới 4 tỷ 530 triệu đồng với lãi suất ưu đãi giảm 2,5% so với lãi suất thông thường. Nguồn vốn vay mới đã giúp Công ty có thể trả lương giữ chân công nhân lành nghề, tiếp tục duy trì, từng bước phục hồi sản xuất, nhận được các đơn hàng mới. Đến nay, Công ty đã phục hồi sản xuất kinh doanh với sản lượng 15 nghìn tấn/tháng, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho 30 lao động. Không chỉ đối với các doanh nghiệp, Chi nhánh còn chủ động giảm lãi suất cho vay đối với dư nợ hiện hữu theo thẩm quyền. Tổng cộng đã có 1.562 khách hàng với dư nợ 986 tỷ 325 triệu đồng được giảm lãi với mức từ 0,2-0,5%/năm. Với các giải pháp đồng bộ, nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, 6 tháng đầu năm 2020, nợ xấu của Agribank Xuân Trường chỉ có 40 triệu đồng với 2 khách hàng.

Đồng chí Hoàng Văn Lạc, Giám đốc Chi nhánh Agribank Xuân Trường khẳng định: 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù tăng trưởng tín dụng chỉ đạt 2,3% nhưng chỉ tiêu về huy động vốn của Chi nhánh đã đạt xấp xỉ 100%. Đây là tiền đề quan trọng để Chi nhánh đẩy mạnh giải ngân vốn, tiếp tục tăng trưởng về dư nợ tín dụng. Trong đó, đối tượng ưu tiên là các doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của huyện như đóng tàu, dịch vụ vận tải thủy, cơ khí, dệt may, da giày, đồ gỗ mỹ nghệ, sản xuất vật liệu xây dựng… Đẩy mạnh cho vay ưu đãi đối với khách hàng hộ, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch, hỗ trợ cho vay mới để phục hồi sản xuất, kinh doanh. Tập trung củng cố mạng lưới tổ vay vốn. Thực hiện cấp tín dụng theo đúng cơ chế tín dụng hiện hành; kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng vốn vay đảm bảo đúng mục đích, thu hồi nợ gốc, lãi đầy đủ, đúng thời hạn, đảm bảo an toàn vốn vay và chất lượng tín dụng. Ngoài ra, Chi nhánh sẽ đẩy mạnh mảng kinh doanh bán chéo sản phẩm dịch vụ tiện ích hiện đại trên nền tảng internet Banking cho các khách hàng như chi trả lương, thu hộ tiền điện, bảo hiểm, gửi tiết kiệm trực tuyến… “Với các chủ trương, định hướng, giải pháp đồng bộ, Chi nhánh tin tưởng sẽ đạt mục tiêu năm 2020 tăng trưởng tín dụng 8,5%./.

Bài và ảnh: Đức Toàn