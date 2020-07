Dấu ấn thu hút đầu tư phát triển công nghiệp

Dù không có khu công nghiệp tập trung nhưng với chủ trương coi trọng, đặt lên hàng đầu vấn đề cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, đẩy mạnh xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế giúp huyện Trực Ninh tạo nên sức thu hút nhiều doanh nghiệp trong, ngoài nước chủ động tiếp cận, xúc tiến và quyết định là địa điểm đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng

Nhiệm kỳ 2015-2020, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Trực Ninh đã chỉ đạo tập trung cải thiện môi trường đầu tư theo hướng đẩy mạnh cải cách hành chính tạo thuận lợi cho nhà đầu tư và doanh nghiệp. Trong đó, chú trọng hỗ trợ các doanh nghiệp giải phóng mặt bằng, tuyển dụng lao động, giải quyết nhanh các thủ tục hành chính, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh… Huyện đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ và đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm có đủ phẩm chất, năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ theo tinh thần chính quyền phục vụ và hỗ trợ doanh nghiệp; kiên quyết xử lý các cán bộ vi phạm quy trình xử lý hồ sơ, gây phiền hà cho doanh nghiệp. Tích cực rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, tổ chức cập nhật các văn bản pháp luật mới ban hành, các thủ tục hành chính do UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, ban hành mới và công khai thông tin chỉ đạo điều hành, hoạt động của chính quyền trên Cổng Thông tin điện tử của huyện tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân đến liên hệ giao dịch giải quyết hồ sơ hành chính. Lập đường dây nóng để tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị và ý kiến đóng góp của các cá nhân, tập thể hoạt động sản xuất, kinh doanh trong huyện. Nhờ đó, huyện được đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu tỉnh về cải cách thủ tục hành chính; đứng thứ nhất tỉnh trong các năm 2016, 2017, 2018 và tốp đầu của tỉnh trong năm 2019. Bên cạnh đó, huyện quan tâm chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn huy động tối đa nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kết cấu cơ sở hạ tầng đồng bộ do đây là yếu tố quan trọng tác động đến chất lượng hàng hóa, giá thành sản phẩm, lợi nhuận và luôn được các doanh nghiệp quan tâm trước khi đưa ra quyết định rót vốn đầu tư. 5 năm qua, tổng giá trị đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn đạt hơn 10.800 tỷ đồng. Trong đó, hạ tầng lưới điện được đẩy mạnh cải tạo, nâng cấp, đảm bảo đạt tiêu chí số 4 về điện trong chương trình xây dựng nông thôn mới đáp ứng nhu cầu tăng trưởng năng lượng cho sản xuất công nghiệp. Hệ thống viễn thông được đầu tư, cải tạo, nâng cấp đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân. Đầu tư làm mới, nâng cấp, cải tạo 28,82km đường quốc lộ, tỉnh lộ và đường trục huyện; 203,8km đường giao thông nông thôn, đảm bảo kết nối hài hòa với mạng lưới quốc lộ, tỉnh lộ, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và tạo động lực thu hút đầu tư phát triển sản xuất. Tập trung xây dựng hạ tầng khu đô thị thị trấn Cổ Lễ, khu dân cư tập trung tại các xã, thị trấn, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về hạ tầng cơ sở nông thôn, góp phần thúc đẩy tốc độ đô thị hóa nông thôn, tăng thêm sức hút đối với nhà đầu tư.

Sản xuất sản phẩm may xuất khẩu tại Công ty TNHH Kiara Garments Việt Nam.

Thiện cảm từ phía nhà đầu tư

Với nỗ lực tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư, doanh nghiệp của các cấp chính quyền, ngành chức năng, công tác thu hút đầu tư của huyện Trực Ninh đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Đại diện Công ty Sản xuất đồ chơi trẻ em Dream Plastic cho biết, trong các động thái “chung vai, sát cánh” với nhà đầu tư phải kể đến nỗ lực giải phóng, cung ứng mặt bằng sạch, hỗ trợ hoàn tất thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, xây dựng giúp Công ty đẩy nhanh tiến độ đầu tư, đưa nhà máy vận hành, sản xuất. Đặc biệt, là doanh nghiệp nước ngoài với đội ngũ cán bộ chủ chốt của Công ty là người Hàn Quốc không thể nắm bắt thông thạo các quy định pháp luật Việt Nam; trong khi sản phẩm của Công ty liên quan đến trẻ em và xuất khẩu 100% ra nước ngoài, để xuất bán, tiêu thụ phải đáp ứng rất nhiều quy chuẩn khắt khe về đảm bảo môi trường, sử dụng lao động... chấp hành pháp luật quốc gia sản phẩm xuất xứ. Nhờ có sự hỗ trợ tích cực của chính quyền, ngành chức năng xã Trực Thái cũng như huyện Trực Ninh, Công ty rất thuận lợi trong thực thi pháp luật Việt Nam. Công ty còn được hỗ trợ trong đảm bảo an ninh trật tự; đào tạo, tuyển dụng công nhân có tay nghề cao, ý thức kỷ luật công nghiệp. Theo đại diện Công ty TNHH Kiara Garments Việt Nam, là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài (Ấn Độ) trong suốt 4 năm đầu tư, phát triển tại CCN thị trấn Cát Thành, Công ty luôn được ngành chức năng, các cấp chính quyền huyện Trực Ninh quan tâm hỗ trợ sát sao. Trong giai đoạn khó khăn do chịu tác động của đại dịch COVID-19, lãnh đạo huyện trực tiếp xuống động viên, chỉ đạo đơn vị chức năng hỗ trợ phun thuốc khử trùng nhà xưởng, phát miễn phí khẩu trang, hỗ trợ chi phí mua thuốc sát khuẩn, nước rửa tay cho cán bộ, công nhân viên Công ty. Sự phối hợp hỗ trợ của huyện, của tỉnh đã giúp Tổng Giám đốc Công ty có thể trở lại làm việc sau 3 tháng mắc kẹt ở quê nhà; kịp thời điều hành Công ty giải quyết ổn thỏa mọi bất cập trong sản xuất, nhất là việc chậm chi trả 30% hai tháng lương cho công nhân. Bên cạnh nỗ lực tự thân, Công ty đánh giá cao tinh thần chia sẻ, đồng lòng cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn khi chịu tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 từ 950 lao động địa phương. Tin tưởng vào sự lành mạnh của môi trường đầu tư, trong năm 2020, Công ty sẽ đầu tư thêm 4 xưởng may, nâng tổng vốn đầu tư lên 3 triệu USD, góp phần giải quyết việc làm mới cho 200 lao động. Ngoài hai đơn vị kể trên, nhiều nhà đầu tư đều có cái nhìn thiện cảm hơn về môi trường đầu tư kinh doanh của huyện, tích cực kêu gọi các nhà đầu tư, đối tác đẩy mạnh đầu tư kinh doanh vào địa bàn. Đến nay, toàn huyện có hơn 350 doanh nghiệp, giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 38 nghìn lao động; Tổng vốn đầu tư trên địa bàn đạt trên 8.000 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt gần 60 triệu USD, tương đương 1.240 tỷ đồng. Trong đó, huyện đã thu hút hàng chục doanh nghiệp lớn ở trong và ngoài nước vào đầu tư như: Công ty May 9, Tổng Công ty May Nhà Bè, Công ty May I Nam Định, Công ty Giầy Amara Việt Nam, Công ty Sản xuất đồ chơi trẻ em Dream Plastic, Công ty May Shin Myung First Vina, Công ty TNHH Sung Won Vina (Hàn Quốc), Công ty TNHH Kiara Garments Việt Nam (Ấn Độ)... Hiện tại, đang có dự án nhà máy dệt may tại xã Trực Nội với diện tích đất 8,5ha, tổng vốn đầu tư 240 tỷ đồng và một số dự án khác đang được triển khai trên địa bàn.

Làm tốt công tác quy hoạch

Với mục tiêu tiếp tục nâng cao kết quả thu hút đầu tư, trong giai đoạn 2020-2025 huyện Trực Ninh tập trung nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý thực hiện quy hoạch để phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Nghiên cứu lập quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo đồng bộ, thống nhất với quy hoạch xây dựng vùng tỉnh. Hoàn thành điều chỉnh quy hoạch xây dựng chung các xã, thị trấn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đặc biệt, quy hoạch và đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ phù hợp với quy hoạch diện tích đất tại các xã, thị trấn và quy hoạch đường trục kinh tế theo tuyến mới: Quốc lộ 21, tỉnh lộ 488B và khu vực nút giao tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình. Đề xuất với tỉnh triển khai quy hoạch và kêu gọi đầu tư xây dựng phát triển KCN Việt Hải quy mô 100ha tại 2 xã Việt Hùng và Liêm Hải; nghiên cứu đánh giá và kêu gọi đầu tư xây dựng 2 cụm công nghiệp mới tại xã Trực Nội 30ha, Trực Đại 20ha. Ngoài ra còn quy hoạch các điểm công nghiệp trên địa bàn các xã, thị trấn, với tổng diện tích trên 480ha để thu hút đầu tư công nghiệp sản xuất, kinh doanh vừa và nhỏ... Thu hút đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại ở các thị trấn Cổ Lễ, Cát Thành, Ninh Cường và các điểm tập trung dân cư theo hướng đô thị hóa. Tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh và huy động các nguồn lực tiếp tục cải tạo, nâng cấp các công trình hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường hỗ trợ, khuyến khích sáng tạo, khởi nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh cá thể. Thu hút đầu tư theo hướng ưu tiên các doanh nghiệp có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường; phát triển công nghiệp, dịch vụ có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao, đóng góp nhiều cho ngân sách Nhà nước, góp phần giải quyết việc làm nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân./.

