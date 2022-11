Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí minh

Chiến sĩ trẻ đam mê chinh phục các cuộc thi

Chưa đầy 30 tuổi, với 10 năm đứng trong lực lượng Công an nhân dân, Thượng úy Nguyễn Minh Đức, cán bộ Đội Tổng hợp - Công an huyện Xuân Trường có trong tay hàng loạt giải thưởng tại các cuộc thi. Không chỉ được lãnh đạo đơn vị và đồng đội ghi nhận, mà cả cán bộ và nhân dân địa phương nơi Đức công tác đều dành cho anh sự tin cậy, xứng đáng là tấm gương tiêu biểu của tuổi trẻ Công an tỉnh trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thượng uý Nguyễn Minh Đức (ngoài cùng, bên phải) được trao giải C cuộc thi viết 75 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12-7-1946 - 12-7-2021). Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sinh ra ở gia đình có truyền thống trong lực lượng vũ trang nên khi tốt nghiệp hệ chuyên Sử của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, cậu học trò Nguyễn Minh Đức đã lựa chọn thi và đỗ vào Học viện An ninh nhân dân, chuyên ngành An ninh điều tra. 5 năm học tập, rèn luyện tại Học viện, Nguyễn Minh Đức luôn tích cực tham gia các hoạt động phong trào do nhà trường phát động, từng làm chủ nhiệm Câu lạc bộ “Sao vàng” của trường, tham gia nghiên cứu nhiều đề tài khoa học, dự các cuộc thi viết do các bộ, ban, ngành Trung ương tổ chức. Kiến thức, kinh nghiệm từ những năm học chuyên Sử ở trường phổ thông cùng với thái độ làm việc nghiêm túc, khoa học giúp Đức luôn có các bài viết, công trình dự thi đạt chất lượng cao. Cậu học viên ngày ấy đã giành nhiều giải thưởng rất đáng tự hào: giải Đặc biệt Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ Việt Nam - Cuba do Đại sứ quán Cuba tổ chức; giải Nhì Cuộc thi tìm hiểu ngành kinh tế quân đội do Bộ Quốc phòng tổ chức; giải Nhì cấp Học viện với đề tài nghiên cứu khoa học về tâm lý học sinh, sinh viên năm 2013; giải Ba đề tài nghiên cứu cấp Học viện về lĩnh vực pháp luật năm 2014; giải Nhất cá nhân đề tài nghiên cứu cấp Học viện về bảo vệ chủ quyền biển, đảo năm 2016. Với những thành tích đó, Nguyễn Minh Đức đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng từ khi đang là học viên của trường.

Tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân, Đức được điều động về công tác tại Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Nam Định, rồi được điều động công tác tại Công an huyện Xuân Trường.

Thời gian công tác tại Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh, Đức đã cùng đồng đội tham gia phá nhiều vụ án quan trọng, phức tạp xảy ra tại địa bàn các tỉnh và thành phố trên cả nước. Những tháng ngày cùng các chú, các anh trong đơn vị làm công tác trinh sát, phá án ở tỉnh ngoài đã cho bản thân chàng chiến sĩ trẻ sự trải nghiệm, va chạm với thực tế, từ đó tích lũy thêm những kinh nghiệm, bài học nghiệp vụ. Thiếu tá Nguyễn Văn Chiển, Phó trưởng Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh) cho biết: “là một cán bộ trẻ, đồng chí Đức luôn phát huy sự nhiệt huyết, trách nhiệm của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ, có ý thức nêu cao tinh thần đoàn kết với anh em trong đơn vị, đóng góp vào thành tích chung của Phòng An ninh điều tra nói riêng cũng như lực lượng Công an tỉnh Nam Định nói chung”.

Tháng 8-2020, Nguyễn Minh Đức được điều động về công tác tại Công an huyện Xuân Trường, tham gia lực lượng công an các xã Xuân Thành và Xuân Ngọc. Nếu như công tác tại đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh công việc chủ yếu là hoạt động điều tra án lớn thì khi về cơ sở, công tác đảm bảo ANTT tại địa phương lại là yêu cầu, nhiệm vụ mang tính tiên quyết; tiếp xúc và giải quyết trực tiếp các vấn đề, công việc với nhân dân và thực hiện đa dạng công việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau (giao thông, quản lý hành chính, xử phạt vi phạm hành chính, xây dựng phong trào, Đoàn Thanh niên…). Đặc biệt xã Xuân Ngọc là địa bàn vùng giáo, với đa số lượng người dân theo đạo Công giáo,… Vì vậy việc giữ mối quan hệ đoàn kết giữa người dân với chính quyền là vấn đề luôn được coi trọng, việc đảm bảo ANTT tại vùng giáo là nhiệm vụ thường xuyên liên tục cần quan tâm. Với công việc ở cơ sở, được trải nghiệm rất nhiều lĩnh vực, môi trường thực tế cơ sở mới mẻ giúp Đức tích lũy thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn. Trong 5 năm công tác, Đức tiếp tục tham dự các cuộc thi và giành được rất nhiều thành tích đáng nể. Có thể kể đến như giải Nhất Cuộc thi tìm hiểu 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; giải Ba Cuộc thi tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12-7-1946 - 12-7-2021)… Gần đây nhất Đức tham gia cuộc thi viết Tìm hiểu 60 năm truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20-6-1962 - 20-7-2022) do Bộ Công an tổ chức và đã vinh dự giành giải Ba. Đã từng giành nhiều giải thưởng song Đức cho biết, giải thưởng lần này mang đến cho em rất nhiều cảm xúc, niềm tự hào lớn lao khi quá trình nghiên cứu tìm hiểu tài liệu để làm bài thi, em hiểu sâu thêm về những chiến công to lớn, đóng góp cho quê hương đất nước của lực lượng mà mình đang vinh dự đứng trong đội ngũ.

Bên cạnh đó, với niềm đam mê và tình yêu lịch sử, khi về công tác tại Xuân Trường, Đức đã nỗ lực sưu tầm, nghiên cứu và biên soạn để Công an huyện Xuân Trường là đơn vị đầu tiên của Công an tỉnh hoàn thành xuất bản cuốn “Biên niên sự kiện lịch sử Công an huyện Xuân Trường giai đoạn 1945-2020”. Đức chia sẻ: “Là cán bộ trẻ, em coi việc tham gia các cuộc thi là một cơ hội lớn để trau dồi, học hỏi, đặc biệt quá trình tìm hiểu lịch sử về ngành, hay các lực lượng chuyên môn giúp em củng cố kiến thức cho bản thân, thêm niềm tin, lòng biết ơn vào thế hệ đi trước và tự nhận thấy trọng trách phải cố gắng phấn đấu để giữ gìn, bảo vệ truyền thống cách mạng đó”. Nhận xét về cán bộ trẻ của mình, Thiếu tá Đỗ Quang Dụ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Công an huyện Xuân Trường cho biết: “Thượng uý Nguyễn Minh Đức là cán bộ trẻ năng động, trách nhiệm trong công việc và tính hiệu quả trong công tác chuyên môn rất rõ rệt; đặc biệt là tinh thần “tự học, tự rèn” cao; ham học hỏi, tìm tòi, say mê tham gia các cuộc thi do tỉnh hoặc Bộ tổ chức; có đóng góp nhiều cho phong trào chung của đơn vị”.

Với những thành tích đã đạt được, trong 2 năm 2021-2022, Nguyễn Minh Đức đã được Bộ trưởng Bộ Công an tặng 7 Bằng khen; Giám đốc Công an tỉnh tặng 3 Giấy khen; Huyện ủy Xuân Trường khen thưởng về thành tích tham gia Giải Búa liềm vàng năm 2021; 2 năm liên tục (2020, 2021) được suy tôn là chiến sĩ thi đua cơ sở. Thượng úy Nguyễn Minh Đức thực sự là một trong những gương cán bộ công an trẻ tiêu biểu trong cuộc vận động “xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”./.

Anh Thi