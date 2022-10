Tác phẩm tham dự giải Báo chí Búa liềm vàng lần thứ VII-2022

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nam Trực xung kích trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng luôn là một lĩnh vực quan trọng, là nền tảng tư tưởng, mục tiêu, linh hồn trong nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng.

Cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nam Trực triển khai các giải pháp đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc trên mạng xã hội, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ảnh: Xuân Thu

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định: “Hết sức coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng. Kiên định, vững vàng trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh…”.

Nhận thức được tầm quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, với vai trò là cơ quan thường trực trên mặt trận tư tưởng, ngay sau khi Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành, thực hiện kế hoạch của tỉnh, ngày 31-7-2019 Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Trực ban hành Quyết định số 491-QĐ/HU thành lập Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp huyện (Ban Chỉ đạo 35), là một trong những đơn vị thành lập Ban chỉ đạo 35 đầu tiên trên địa bàn tỉnh Nam Định. Đồng thời tham mưu thành lập tổ thư ký giúp việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; thành lập lực lượng cộng tác viên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tham mưu Ban Chỉ đạo 35 huyện xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm, ban hành công văn đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị tăng cường các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu Ban Chỉ đạo 35 huyện triển khai các giải pháp thiết thực trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn huyện; tích cực đổi mới phương thức hoạt động; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, nổi cộm trong xã hội. Qua hơn 3 năm thực hiện, huyện Nam Trực đã tích cực tuyên truyền đưa nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, đại hội Đảng bộ huyện vào cuộc sống. Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao xây dựng chuyên mục “mỗi ngày học Bác làm việc tốt”, viết bài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của huyện đến cơ sở với phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, đã góp phần lan tỏa những tấm gương điển hình, kịp thời khen thưởng, biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại các hội nghị báo cáo viên luôn được quan tâm lựa chọn nội dung tăng cường tuyên truyền định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có lập trường tư tưởng vững vàng, không dao động trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Công tác nắm bắt dư luận xã hội quan tâm đặc biệt, nhất là những vấn đề nóng, nổi cộm, phức tạp dư luận quan tâm góp phần định hướng thông tin kịp thời, làm tốt công tác phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên mặt trận tư tưởng, văn hóa.

Bên cạnh đó, nắm bắt xu hướng cập nhập công nghệ, ngày 25-11-2019, Ban Tuyên giáo huyện đã tham mưu xây dựng và duy trì hoạt động của trang facebook của Ban Chỉ đạo 35 huyện bao gồm: Facebook “Nam Trực quê tôi”, Fanpage “Đất Trạng Nguyên” theo phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, đăng tải, cập nhật thông tin hàng ngày, sau gần 3 năm đi vào hoạt động, với sự hoạt động tích cực của ban quản trị và cộng tác viên đã viết và chia sẻ hàng nghìn bài, video, thu hút hàng trăm nghìn lượt tiếp cận và tương tác; nội dung chính thống, các bài viết tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thành tựu phát triển của đất nước, của tỉnh, của huyện giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúng đắn, khách quan và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, góp phần định hướng dư luận, giúp bạn đọc nhận diện âm mưu chống phá của các thế lực thù địch và chủ động đấu tranh, phản bác, kết nối hệ thống mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội các địa phương, đơn vị nhằm tăng cường công tác phối hợp trong chỉ đạo, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch trên internet, mạng xã hội. Đồng thời, tổ chức cho thành viên Ban chỉ đạo, đội ngũ cộng tác viên viết, đăng tải, chia sẻ, tương tác, bình luận trên mạng xã hội nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc.

Ban Tuyên giáo còn phát huy mạnh mẽ vai trò kết nối cùng với các tổ chức cơ sở đảng các ban ngành, đoàn thể tạo thành khối liên kết mạng lưới không gian mạng trên địa bàn huyện xây dựng các trang nhóm Facebook, Fanpage, trang thông tin điện tử, đến nay huyện Nam Trực đã có 1 trang Thông tin điện tử huyện; 20/20 xã, thị trấn có trang thông tin điện tử xã và có hệ thống đài truyền thanh xã, thị trấn; các cơ quan, ban ngành đều có các trang thông tin, Fanpage của ngành như Hội LHPN huyện, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện, Hội Nông dân huyện, Công Đoàn huyện, Công an huyện, Công an các xã, thị trấn, khối ngành giáo dục… Các trang, nhóm hoạt động rất tích cực thường xuyên đăng tải, chia sẻ, viết bài, tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nêu gương người tốt, việc tốt của ngành, địa phương, đơn vị góp phần lan tỏa mạnh mẽ, phát huy vai trò trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở nên trong những năm qua, trên địa bàn huyện Nam Trực không có thông tin xấu, độc, không có các bài viết, hoạt động mang tính chống phát, quan điểm sai trái, thù địch; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Tuyên giáo Huyện ủy luôn thẳng thắn đánh giá một cách khách quan và nhận thấy vẫn còn một số hạn chế nhất định trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn huyện, từ đó tham mưu Ban Chỉ đạo 35 và cấp ủy huyện kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, các giải pháp về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền về chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo hướng chủ động, có tính thuyết phục cao. Tuyên truyền, bảo vệ và đấu tranh phải được tiến hành đồng thời, đảm bảo sự "gắn kết chặt chẽ giữa xây và chống, xây là cơ bản, chống phải quyết liệt, hiệu quả.

Tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy đổi mới, nâng cáo chất lượng giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng. Kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng của đội ngũ báo cáo viên và mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội.

Tham mưu chỉ đạo thực hiện tốt công tác nắm bắt dư luận xã hội về những vấn đề nóng được cán bộ đảng viên và nhân dân quan tâm. Linh hoạt, chủ động nắm bắt thông tin dư luận xã hội ở mọi lĩnh vực để tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Bồi dưỡng nghiệp vụ, tăng cường trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 huyện. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và sử dụng trang Facebook “Nam Trực Quê Tôi”, Fanpage “Đất Trạng Nguyên”, Facebook của các Cộng tác viên trong Ban chỉ đạo 35 huyện và trang thông tin điện tử của huyện, trang thông tin điện tử các xã, trấn.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trong đó, chú trọng tuyên truyền Luật An ninh mạng; các quy tắc ứng xử trên môi trường mạng xã hội. Đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền gần gũi, dễ tiếp cận với đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để tăng tính tương tác, khắc phục tình trạng “chủ yếu nội bộ đảng viên”, hoặc “lực lượng chuyên trách” tương tác với nhau.

Trong giai đoạn hiện nay, để tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, công tác tuyên giáo xác định thường xuyên đổi mới, lấy tuyên truyền định hướng là vũ khí sắc bén trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần thực hiện sứ mệnh “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”. Tham mưu, xử lý các vấn đề về tư tưởng phức tạp phát sinh, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân với Đảng và Nhà nước, phát huy vai trò xung kích trên mặt trận chính trị, tư tưởng, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng chung tay xây dựng Đảng, xây dựng quê hương Nam Trực đổi mới, giàu đẹp, văn minh./

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nam Trực