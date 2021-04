Đảng bộ thành phố Nam Định: Nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay trong học và làm theo Bác

Với phương châm “Học đi đôi với làm, chú trọng việc làm theo Bác bằng những hành động và việc làm cụ thể”, Ban Thường vụ Thành ủy Nam Định đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” linh hoạt, sáng tạo. Nhiều mô hình hiệu quả, cách làm phong phú trên tất cả các ngành, các lĩnh vực; gắn kết chặt chẽ giữa học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Học Bác cụ thể mỗi ngày

Đại úy Phạm Văn Sơn, Bí thư chi bộ, đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Nam Định (người ngồi) cùng đồng đội lập kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn.

Từ năm 2016 đến nay, Đại úy Phạm Văn Sơn, Bí thư chi bộ, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Nam Định) cùng với đồng đội trực tiếp điều tra, khám phá thành công gần 50 chuyên án, vụ án có tính chất phức tạp, nguy hiểm, được đồng đội xem như người chiến sĩ “thép” trên hành trình truy bắt tội phạm. Có những chuyên án đấu tranh với tội phạm ma tuý, tàng trữ vũ khí quân dụng trên địa bàn thành phố; mỗi chuyên án được triệt phá thành công là biết bao nhiêu đêm thức trắng, khó khăn, gian khổ, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Trong 2 năm (2017-2019), thực hiện Nghị quyết 54 của Đảng ủy Công an tỉnh về “lãnh đạo công tác đấu tranh, giải quyết các ổ nhóm côn đồ, sử dụng vũ khí gây án, trộm cắp tài sản”, Đại úy Phạm Văn Sơn đã tham mưu lãnh đạo Công an thành phố thực hiện 2 Đề án đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia; trực tiếp chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ Tổ án M1 tham gia xác lập 23 chuyên án. Trong đó, đấu tranh thành công Chuyên án 917T triệt xóa băng nhóm tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 205 gam ma túy tổng hợp và hơn 200 triệu đồng tiền giả, bắt truy tố 4 đối tượng; triệt phá ổ nhóm côn đồ sử dụng vũ khí quân dụng gồm 5 đối tượng gây ra vụ án giết người tháng 8-2018 tại ngã 3 đường Vũ Hữu Lợi (thành phố Nam Định); trực tiếp bắt 6 vụ mại dâm, truy tố 10 vụ cờ bạc. Năm 2020, Đại úy Phạm Văn Sơn tham gia đấu tranh 12 chuyên án, triệt xóa 10 băng nhóm hình sự, bắt 11 đối tượng truy nã; trong đó, anh trực tiếp tham gia truy bắt thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm là Nguyễn Xuân Đường (Đường Nhuệ), trú tại phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình khi đối tượng đang lẩn trốn tại Hà Nam. Đại úy Phạm Văn Sơn chia sẻ: “Giữ bình yên cho nhân dân là trách nhiệm và bổn phận khi khoác trên mình màu áo của lực lượng Công an nhân dân. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, người Cảnh sát hình sự phải luôn lấy 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân làm kim chỉ nam cho mọi hành động, tự giác học tập và tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, giữ vững phẩm chất”. Ngoài những thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ bình yên cho người dân Thành Nam, với cương vị Bí thư chi bộ, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Đại úy Phạm Văn Sơn nêu cao trách nhiệm, gương mẫu “mỗi ngày làm một việc tốt vì dân”, thực hiện tốt phong trào thi đua “3 tâm, 3 bám” (đó là: “Quyết tâm trong công việc; đồng tâm xây dựng đơn vị; thực tâm với đồng chí, đồng đội”; “Bám địa bàn, bám đối tượng, bám công việc”. Trong các mặt công tác, Đại úy Phạm Văn Sơn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, dũng cảm, sáng tạo, tham gia tích cực các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; chủ động tham mưu đề xuất với cấp trên đề ra các chương trình, biện pháp thực hiện nhiệm vụ, vận dụng linh hoạt các hình thức, phương pháp, duy trì mối quan hệ với quần chúng nhân dân; nhiệt huyết và gương mẫu đi đầu trong công việc được giao cũng như mọi phong trào của đơn vị. Với những chiến công xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Đại úy Phạm Văn Sơn nhiều năm liền được suy tôn danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; chi bộ 5 năm liên tiếp đạt trong sạch, vững mạnh; đơn vị Quyết thắng.

Phường Thống Nhất có 6.888 nhân khẩu sinh sống tại 16 tổ dân phố. Đảng bộ phường có 19 chi bộ trực thuộc với 671 đảng viên, trong đó có 14 chi bộ đường phố, 5 chi bộ cơ quan. Đồng chí Vũ Thị Phương Nhung, Bí thư Đảng ủy phường Thống Nhất cho biết: Trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, việc học tập và làm theo Bác được Đảng ủy, UBND, các tổ chức đoàn thể phường cụ thể hóa thành chương trình hành động, phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Các chi bộ, tổ dân phố trên địa bàn phường đã xây dựng kế hoạch thực hiện, tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên đăng ký học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực. Đến nay, Đảng bộ phường có trên 700 phần việc “làm theo” của các tập thể và cá nhân đăng ký. Qua kiểm điểm đánh giá, các tập thể, cá nhân đều hoàn thành tốt nội dung đăng ký. Việc học và làm theo Bác được gắn với giải quyết những vấn đề nổi cộm, khó khăn, vướng mắc và những bức xúc của nhân dân. Tiêu biểu như tháng 7-2019, chi bộ tổ dân phố số 5 đã phân công đảng viên cùng các lực lượng của phường và thành phố tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh, buôn bán tại chợ tự phát trên đường Vũ Năng An di dời về chợ Đông Mạc. Kết quả, 100% hộ dân trong tổ dân phố số 5 đã đồng thuận thực hiện, góp phần đảm bảo mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phường. Việc thực hiện hiệu lực, hiệu quả Chỉ thị 05 đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, tạo phong trào thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Hiện trên địa bàn phường không có hộ đói, số hộ nghèo giảm xuống còn 1,2%. Văn hóa - xã hội có bước phát triển; quốc phòng, an ninh được đảm bảo. 5 năm liên tục, Đảng bộ giữ vững danh hiệu “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”; chính quyền là “Đơn vị lao động tiên tiến xuất sắc”; MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh. Đảng bộ phường Thống Nhất được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Thủ tướng Chính phủ khen thưởng về thành tích 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Sức lan tỏa từ khâu “đột phá”

Đồng chí Vũ Ngọc Phi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nam Định cho biết: Qua 5 năm triển khai Chỉ thị 05-CT/TW, một trong những khâu đột phá là Đảng bộ thành phố luôn quan tâm, coi trọng và phát huy tốt vai trò người đứng đầu học tập và làm theo trước. Đối với cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc, Ban Thường vụ thành ủy yêu cầu việc lựa chọn các nội dung đột phá không dàn trải, mỗi địa phương, đơn vị chỉ nên lựa chọn từ 1-3 nội dung. Trong kế hoạch toàn khóa và kế hoạch hàng năm, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo từng địa phương, cơ quan, đơn vị xác định rõ và tập trung chỉ đạo, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm, cụ thể: xử lý nghiêm đối với những tập thể, cá nhân vi phạm về đạo đức, lối sống; vi phạm kỷ luật đạo đức công vụ, chấn chỉnh tác phong công tác. Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách làm việc, tác phong công tác, nhất là phong cách gần dân, tôn trọng dân, có trách nhiệm với dân, sâu sát cơ sở; vận dụng để cụ thể hóa các nội dung mô hình “Gần dân, sát việc, làm việc tận tụy, công tâm” phù hợp với địa phương, đơn vị mình.

Công ty cổ phần Công trình Đô thị chỉnh trang tuyến phố góp phần thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, thành phố Nam Định có nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả, có sức lan tỏa trong việc học tập và làm theo Bác. Các chi bộ tổ dân phố, các khu dân cư có nhiều cách làm hay vận động cán bộ và nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nếp sống văn minh đô thị như các khu dân cư ở các tuyến phố trung tâm của các phường Vị Hoàng, Trường Thi, Thống Nhất, Bà Triệu…; vận động nhân dân tự giác thực hiện tốt Kế hoạch 31/KH-UBND của UBND thành phố về việc lập lại trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông, tạo nên một diện mạo mới cho đô thị. Tiêu biểu như: Đảng ủy phường Lộc Vượng vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông trong các dự án xây dựng; 15 hộ gia đình thuộc khu dân cư Liên Hà 2, phường Lộc Hạ tự nguyện hiến đất làm đường giao thông công cộng; Đảng bộ phường Mỹ Xá tổ chức thực hiện tốt phong trào vận động người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Đàm Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Năng Tĩnh cho biết: Để tạo bước đột phá trong học và làm theo Bác, Đảng ủy, HĐND, UBND phường đã lựa chọn những nội dung trọng tâm, đột phá, vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung chỉ đạo, giải quyết. Cụ thể như việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khu tái định cư hồ Bà Tràng; thực hiện nghiêm Kế hoạch số 31 của UBND thành phố về ngăn chặn, xử lý các hành vi xây dựng trái phép, lấn chiếm đất công. UBND phường làm tốt công tác tiếp công dân; niêm yết đầy đủ, chính xác các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại trụ sở UBND phường; yêu cầu cán bộ, đảng viên trong quan hệ công tác với nhân dân phải nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc; tạo chuyển biến về chất trong phục vụ nhân dân.

Thành ủy Nam Định đã đưa việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW vào chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy gắn với những nội dung trọng tâm, đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Trong đó có việc tập trung xây dựng, phát triển thành phố Nam Định, hình thành rõ nét một số chức năng trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng. Kết quả, kinh tế của thành phố trong 5 năm qua đạt mức tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất năm 2020 đạt 74.641 tỷ đồng, bình quân hàng năm tăng 13,18%; giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn (theo giá so sánh năm 2010) năm 2020 đạt 40.174 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015-2020 đạt 12,34%/năm; giá trị ngành dịch vụ trên địa bàn đạt 10.871 tỷ đồng, chiếm 34,3% toàn tỉnh; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,92%...

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy cho biết: Từ thực tiễn triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian qua, Đảng bộ thành phố xác định thời gian tới tập trung vào một số nhiệm vụ sau: Đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, chú trọng biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó tạo sức lan tỏa trong nhân dân. Tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt định kỳ của các đảng bộ, chi bộ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền cách làm hay, việc làm tốt, các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác để Chỉ thị 05-CT/TW có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; tiếp tục lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm, những nội dung đột phá; phân công người phụ trách, ấn định thời hạn giải quyết dứt điểm, cuối năm sơ kết, đánh giá, báo cáo với cấp ủy cấp trên. Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt từ thành phố đến cơ sở; đặc biệt là người đứng đầu của từng đơn vị cần nêu cao trách nhiệm nêu gương trong việc học tập và làm theo Bác với phương châm “Trên trước, dưới sau”, “Trong trước, ngoài sau” (cấp trên làm trước, cấp dưới làm sau, trong Đảng làm trước, ngoài Đảng làm sau). Đề cao vai trò của đồng chí Bí thư cấp ủy tìm tòi, suy nghĩ triển khai những cách làm hay, sáng tạo phù hợp với địa phương, đơn vị./.

Bài và ảnh: Việt Thắng